Весной 2021 года участниками политического кризиса в Белоруссии стали активисты польской диаспоры. Пятеро её представителей были арестованы по подозрению в ряде преступлений. Позже трое были освобождены и уехали в Польшу, а двое до сих пор под стражей

Польский эксперт рассказал, чем закончилась попытка Варшавы устроить Майдан в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Белорусские поляки. История и география

Поляки являются вторым по численности (после русских) национальным меньшинством в Белоруссии — в республике их проживает почти 300 тысяч человек, что составляет чуть более 3% от всего населения. Примечательно, что эта диаспора — единственная в стране, которая проживает не равномерно на всей территории, а сосредоточена на северо-западе — по периметру границы с Литвой. Поэтому в ряде районов Гродненской области этнические поляки составляют либо половину, либо большую часть населения, в то время как на востоке страны их считанные доли процента.

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О происхождении белорусских поляков у ученых есть две основные версии: либо это ополяченное местное население, либо потомки переселенцев с этнической польской территории. Первый вариант более распространен — вплоть до середины 20-го века население Западной Белоруссии отождествляло вероисповедание и национальность: католики себя называли поляками, а православные — русскими.

Таким образом, во время закрепления национальной идентичности у местного населения белорусы-католики постепенно стали себя считать этническими поляками. Притом что в костелах республики такое положение дел поддерживалось — там службы велись и по сей день ведутся в основном на польском языке. Да и известных случаев массовой миграции этнических поляков на белорусскую территорию в истории не было.

Раскол. Два Союза поляков на одну Белоруссию

После распада социалистического блока в Восточной Европе и СССР активисты польской диаспоры в Белоруссии создали новую организационную структуру. Так, в самом начале 1990-х были объединены два польских культурно-просветительских общества в Минске и Гродно и на их базе создан Союз поляков Белоруссии.

Организация сразу начала активничать. Её участники создали центры изучения польской культуры и польского языка (Дома польские), поддерживали культурные, религиозные связи с Польшей, издавались газета и журнал организации, планировали создать даже Польскую демократическую партию.

Но уже в 2005 году организация раскололась на две части по поводу отношения к белорусской власти. Так, в 2000 году место председателя организации занял Тадеуш Кручковский, который публично отказался от любых связей с белорусской оппозицией. В ответ на это в Варшаве посчитали, что он тем самым «поддерживает недружественную белорусскую власть» и даже неоднократно отказывали Кручковскому во въезде в Польшу на основании того, что он «представляет угрозу для национальной безопасности страны».

Такое положение дел в организации устраивало не всех, и несогласные с провластной позицией Кручковского члены Союза провозгласили своим новым лидером активистку Анжелику Борис, которая не скрывала свое негативное отношение к белорусской власти и сотрудничала с оппозицией. «Отколовшуюся» часть под руководством Борис тут же признало польское правительство, отказав в признании тем, кто остался под руководством Кручковскому. В это же время Союз поляков под руководством Кручковского получил официальное признание Минска.

Союз поляков и политика

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Например, в разгар протестов в августе 2020 года активисты непризнанного Белоруссией Союза поляков во главе с Анжеликой Борис вблизи Генерального консульства Польши в Гродно провели акцию солидарности с протестующими. На акции Борис сообщила, что члены её организации активно участвуют в уличных протестах, и объявила, что организация окажет им финансовую и юридическую помощь в случае проблем с милицией.

Отдельные представители организации принимали участие в акциях протеста оппозиции и в прошлые годы. Тем не менее, сам Союз поляков Белоруссии никогда не выступал в качестве главных действующих лиц в политике республики и действовал в основном на второстепенных ролях. Его «коньком» стала именно «мягкая сила», а не открытое политическое противостояние.

Это проявляется, в частности, в продвижении польской точки зрения на историю среди белорусских граждан. Причем не только среди членов самой организации, но и среди белорусов, которые приходят в «польские школы» изучать польский язык, готовиться к поступлению в польские вузы или к экзамену на получение карты поляка.

Самым нашумевшим за последнее время таким примером стало проведение в частной «польской школе» Бреста концерта в честь так называемых проклятых солдат, который состоялся в конце февраля этого года. Проклятыми солдатами в Польше прозвали антикоммунистические вооруженные отряды, которые после Второй мировой войны вплоть до начала 1960-х годов «партизанили» против социалистического правительства наподобие «лесных братьев» в Литве. Вот только «проклятые солдаты» отметились не только борьбой с местной администрацией, но и этническими чистками белорусов на востоке Польши.

Этот концерт и послужил поводом для возбуждения уголовного дела, описанного в самом начале данной статьи. Сперва была задержана организатор данного мероприятия в Бресте — активистка Союза поляков Анна Панишева. Её заподозрили в героизации военных преступников. Чуть позже была арестована и сама Анжелика Борис по подозрению в разжигании национальной розни. Белорусская Генпрокуратура тогда пояснила, что организация с 2018 года привлекала несовершеннолетних для участия в «незаконных массовых мероприятиях по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны».

Любопытно, что вопросы к деятельности организации возникли только после начала политического кризиса.