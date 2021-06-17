Коронавирус в Москве
Традиционно наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве — 6195. Хотя это не намного больше, чем днем ранее (5782), мэр столицы Сергей Собянин бьет тревогу.
«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки», — подчеркнул градоначальник.
В связи с этим московские власти «ожидали не роста, а снижения заболеваемости». Сложившаяся ситуация «требует других решений», сказал Собянин.
«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — рассказал мэр.
В связи с этим резко выросло количество тяжелых больных, которым требуется госпитализация, добавил он.
«Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба», — добавил мэр.
«Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости», — констатировал он.
Коронавирус в России
В России на 17 июня за сутки коронавирус выявили у 14 057 человек. Днем ранее, 16 июня, сообщалось о 13 397 новых случаях заражения коронавирусом.
Как отмечается, основной прирост заболеваемости отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая. Число заболевших COVID-19 растёт, причём темпы заражения в последнее время очень высокие. Эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьёзным осложнениям», — сказал премьер Михаил Мишустин.
Он призвал наращивать темпы вакцинации в России для того, чтобы защитить граждан.
«Хочу еще раз обратить внимание глав регионов, люди должны получать всю информацию о том, насколько опасен коронавирус, как можно защитить себя и родных, и где можно сделать прививки», — сказал премьер.
Между тем за последние две недели в России выросло распространение индийского штамма коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ученые очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличение контагиозности, увеличение трансмиссивности и устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому штамму», — отметила Попова.
Она отметила, что в связи с этим «система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью».
Ну а создатели «Спутника V» планируют представить препарат против индийского штамма коронавирусной инфекции.
Отмечается, что это будет так называемая бустерная прививка — дополнительная доза к уже введенному препарату, которая усиливает его эффект.
Разработчики также подчеркнули, что будущее — за «коктейлями» вакцин, то есть комбинациями препаратов.
Коронавирус на Украине
По состоянию на утро 17 июня на Украине за сутки выявили 1188 новых случаев заражения COVID-19.
Это существенно меньше, чем в России, поскольку до Украины еще не добрался индийский штамм коронавируса, который вызвал вспышки заболеваемости в России и Британии, отмечают медики.
Несмотря на всю опасность ситуации, киевский режим ослабил коронавирусные ограничения, в том числе отменив запрет на прибытие в страну из Индии.
При этом количество привитых на Украине крайне низко, что делает ситуацию далеко не безоблачной.
Коронавирус в мире
Соединенные Штаты инвестируют три миллиарда долларов в ускорение разработки и производство противовирусных препаратов для лечения от COVID-19, говорится в сообщении Минздрава США.
Речь идет о «высокоэффективных пероральных противовирусных препаратах, которые можно принимать дома на ранних этапах развития инфекции, аналогично противовирусному лечению гриппа».
Главный инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что такие препараты могут стать мощными инструментами для борьбы с пандемией.
Между тем вакцина от COVID-19 немецкой компании CureVac по результатам второй фазы промежуточных испытаний провалилась, не обеспечив ожидаемых показателей эффективности.
«В беспрецедентных до сегодняшнего дня условиях, связанных с наличием как минимум 13 вариантов вируса, в группе участников испытаний по результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность в 47 процентов по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными», — признали в компании.
По ее данным, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса.
Исследование эффективности препарата будет продолжено до получения окончательных результатов.