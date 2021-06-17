Власти Москвы сообщают о тяжелой динамике распространения агрессивного индийского штамма COVID-19, однако разработчики вакцины «Спутник V» уже готовят препарат против новой разновидности инфекции

Коронавирус в Москве

Традиционно наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве — 6195. Хотя это не намного больше, чем днем ранее (5782), мэр столицы Сергей Собянин бьет тревогу.

«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки», — подчеркнул градоначальник.

В связи с этим московские власти «ожидали не роста, а снижения заболеваемости». Сложившаяся ситуация «требует других решений», сказал Собянин.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — рассказал мэр.

В связи с этим резко выросло количество тяжелых больных, которым требуется госпитализация, добавил он.

«Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба», — добавил мэр.

«Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости», — констатировал он.

Коронавирус в России

В России на 17 июня за сутки коронавирус выявили у 14 057 человек. Днем ранее, 16 июня, сообщалось о 13 397 новых случаях заражения коронавирусом.

Как отмечается, основной прирост заболеваемости отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая. Число заболевших COVID-19 растёт, причём темпы заражения в последнее время очень высокие. Эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьёзным осложнениям», — сказал премьер Михаил Мишустин.

Не только Москва — индийский штамм атакует Британию: бюллетень коронавируса на 16 июня © бюллетень

«Хочу еще раз обратить внимание глав регионов, люди должны получать всю информацию о том, насколько опасен коронавирус, как можно защитить себя и родных, и где можно сделать прививки», — сказал премьер.

Между тем за последние две недели в России выросло распространение индийского штамма коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ученые очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличение контагиозности, увеличение трансмиссивности и устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому штамму», — отметила Попова.

Она отметила, что в связи с этим «система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью».

Ну а создатели «Спутника V» планируют представить препарат против индийского штамма коронавирусной инфекции.

Отмечается, что это будет так называемая бустерная прививка — дополнительная доза к уже введенному препарату, которая усиливает его эффект.

Разработчики также подчеркнули, что будущее — за «коктейлями» вакцин, то есть комбинациями препаратов.

Коронавирус на Украине

По состоянию на утро 17 июня на Украине за сутки выявили 1188 новых случаев заражения COVID-19.

Это существенно меньше, чем в России, поскольку до Украины еще не добрался индийский штамм коронавируса, который вызвал вспышки заболеваемости в России и Британии, отмечают медики.

Несмотря на всю опасность ситуации, киевский режим ослабил коронавирусные ограничения, в том числе отменив запрет на прибытие в страну из Индии.

При этом количество привитых на Украине крайне низко, что делает ситуацию далеко не безоблачной.

Коронавирус в мире

Соединенные Штаты инвестируют три миллиарда долларов в ускорение разработки и производство противовирусных препаратов для лечения от COVID-19, говорится в сообщении Минздрава США.

«Взрывоопасная» Москва: бюллетень коронавируса на 15 июня © бюллетень

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что такие препараты могут стать мощными инструментами для борьбы с пандемией.

Между тем вакцина от COVID-19 немецкой компании CureVac по результатам второй фазы промежуточных испытаний провалилась, не обеспечив ожидаемых показателей эффективности.

«В беспрецедентных до сегодняшнего дня условиях, связанных с наличием как минимум 13 вариантов вируса, в группе участников испытаний по результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность в 47 процентов по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными», — признали в компании.

По ее данным, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса.

Исследование эффективности препарата будет продолжено до получения окончательных результатов.