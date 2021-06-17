Вопрос Украины не был главным на встрече двух президентов, стороны лишь зафиксировали позиции. Но компромисса по-прежнему нет — Россия и США по-разному воспринимают, в частности, реализацию Минских соглашений

В среду, 16 июня, в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.

По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

На пресс-конференции по итогам переговоров журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов.

В свою очередь, президент Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Можно ли сказать, что Путин и Байден пришли к консенсусу по Украине? И чего теперь в целом ждать Киеву? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили российские и украинские политические эксперты.

«Вопрос Украины надо отложить в сторону»

«Что-то может измениться»: что стоит за договорённостями Путина и Байдена по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Владимир Жарихин. Мы знаем со слов Путина, что Соединённые Штаты согласились с тем, что вопрос Донбасса надо урегулировать в рамках Минских соглашений. Байден не опроверг эти слова Путина, но было заметно, что его выступление было подготовлено до переговоров.

Поэтому не факт, продолжает Жарихин, что несколько позже со стороны США не последует некоторое опровержение в стиле «Владимир Владимирович нас не так понял». И прежде чем делать окончательные выводы, надо немножко подождать.

«Создается впечатление, что для Байдена, который всю эту украинскую кашу и заварил (он отвечал за украинское направление при Обаме), вся эта ситуация находится на периферии. Он явно почувствовал, что дальнейшее разжигание противостояния Украины с Россией может кончиться краткосрочными военными действиями.

И в условиях, когда надо нейтрализовать позицию России в ситуации возгонки противостояния с Китаем, вопрос Украины надо отложить в сторону, и Байден этот вопрос в сторону и отложил», — заявил эксперт.

Поэтому сейчас, добавил он, какое-то время украинскому руководству придется жить своим умом, а нынешняя украинская администрация этого не умеет, потому что никогда этого не делала.

«Украина — вне зоны влияния России»

Песков рассказал, как сейчас Путин относится к возможной встрече с Зеленским © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Богдан Безпалько. Но пока что никаких особых подвижек и уступок нет — все опять вернулись к Минским соглашениям.

«С моей точки зрения, стороны исходили из того, что было возможно достичь. И вообще от этой встречи никто не ожидал мощных прорывов. Эта встреча говорит о том, что президенты договорились договариваться дальше: вернули послов и, опять же, подтвердили приверженность Минским соглашениям. То есть пока что это осторожное движение к диалогу, который, возможно, приведет к какому-то компромиссу, но пока никаких четких результатов нет», — сообщил эксперт.

Он пояснил, что если США будут наращивать масштабное военное присутствие на Украине и провоцировать ее на военные действия в отношении Донбасса, то это, соответственно, приведет к тому, что Россия будет вынуждена вмешаться так, как она была готова вмешаться весной. Вряд ли это устроит американцев.

В то же время, отметил Безпалько, Украина — вне зоны влияния России, «за исключением, может быть, Донбасса и вернувшегося в состав России Крыма, поэтому Украина — это территория, на которой можно разграничивать сферы влияния».

Консенсус возможен, но потом

Корниенко усмотрел «хороший сигнал» по итогам встречи Путина и Байдена © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Денис Денисов. Другое дело, что алгоритм выполнения Минских соглашений для США и России — диаметрально противоположный, «так что понимание у сторон, безусловно, есть, но выполнения этого комплекса мер в настоящее время не предвидится».

«Если сейчас будут продолжаться консультации по стратегическим вопросам между США и РФ, у нас есть надежда, что впоследствии одним из пунктов может быть проговорена ситуация на Донбассе и, как следствие этого, может быть консенсус или хотя бы предварительная договоренность по каким-то небольшим шагам по имплементации Минских соглашений.

Но надежды на какие-то другие интенсивные события объективно нет. Для этого нет предпосылок», — уверен политолог.

Также, по его мнению, в двусторонних российско-украинских отношениях ничего принципиально не меняется.

«Конфликт находится в определенной заморозке»

Советник Ермака рассказал о настроении Офиса Зеленского после саммита Путина и Байдена © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Абзалов. По его словам, США не заинтересованы давить на Зеленского в ближайшее время в плане реализации Минских соглашений.

«То же самое касается вступления Украины в НАТО. Никто этого не анонсирует и не обещает ей никакого ПДЧ, но определенная поддержка ей оказываться будет, учения продолжатся.

Поэтому с этой точки зрения конфликт находится в определенной заморозке, и какого-то продвижения, как это было при Трампе, когда от украинской стороны требовали исполнения «Минска», пока что не просматривается», — сказал политолог.

«Байден мало похож на экстремала»

По большому счету власти Украины могут быть довольны, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев: могут с полным основанием заявить, что позиция Киева «ничего об Украине без Украины» была услышана и с нашим мнением считаются.

Если же в узком кругу что-то проговаривалось, то увидим по действиям, если усилится давление Вашингтона на Киев в части выполнения Минских соглашений. Но тут максимум наметки компромисса — ничего глобального по Украине, пояснил Золотарев: во всяком случае ожидания адептов «большой сделки», что Байден сдаст Украину, будет размен, не оправдались.

Украина в НАТО: быть или не быть? © пресс-служба президента Украины

«Ранее Путин совершенно четко дал понять, что он рассматривает любые сценарии противодействия, что это «красные линии». Байден заявил, что эти «красные линии» не признает, и, более того, было заявление, претендующее на сенсационность, о том, что война на Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО.

По всему видно, что Путин не очень доверяет заявлениям коллективного Запада, он рассматривает это как геополитическое решение, когда, не оглядываясь на состояние экономики, коррупции, принимается такое решение [о членстве страны в НАТО]. Но он совершенно четко обозначил, что в данном вопросе это «красная линия».

И я думаю, что Байден мало похож на экстремала и явно не настроен ломать копья по этому вопросу, особенно учитывая то, что НАТО и так имеет от Украины, не имея никаких обязательств. По-моему, это куда лучшая позиция, чем обязательства по защите очередного члена НАТО, — их вполне устраивает сложившийся статус-кво», — рассказал Золотарев.