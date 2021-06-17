Самая маленькая и самая прозападная фракция в украинском парламенте на днях раскололась напополам

Украинская партия «Голос» отреагировала на раскол своей парламентской фракции © Facebook, Голос Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин и Ярослав Юрчишин. Четверо из них (Васильченко, Лозинский, Пипа и Щараськин) в «Голосе» представляли Украинскую Галицкую партию, региональный политический проект, который в Киеве нередко обвиняли в галицком сепаратизме. Однако из фракции все они формально не вышли, так как в этом случае потеряют мандаты.

Иными словами, фактически сейчас в парламенте два «Голоса», голосующих вразнобой. Одновременно как карточный домик посыпались и региональные ячейки партии.

О выходе из партии на текущей неделе заявили винницикая, херсонская и львовская ячейки «Голоса». В черновицкой ячейке потребовали снять руководство партии. Все опросы последних месяцев показывают, что на следующих выборах у «Голоса» нет шансов — он явно не преодолевает проходной барьер, набирая лишь около 2%.

На прошлых парламентских выборах «Голос» прошел в парламент исключительно благодаря своему «фронтмену» Святославу Вакарчуку, солисту группы «Океан Эльзы», который уже дважды был избран депутатом и дважды складывал с себя депутатские полномочия. После тренингов в Стэнфордском университете США Вакарчук в 2019 году «завёл» в парламент партию, которая сформировала там небольшую, но громогласную фракцию, отстаивающую интересы западных кредиторов Украины. Так, например, 10 июня лидер партии Кира Рудык заявила, что предложенный 36 нардепами от «Слуги народа», ОПЗЖ и группы «Доверие» проект постановления № 5607 о списании долгов перед Международным валютным фондом является чрезвычайно вредной идеей. Такие предложения, по ее мнению, ставят Украину в один ряд с бедными странами третьего мира (хотя таковой она фактически является).

Депутат от «Голоса» обвинила Зеленского в двойных стандартах «сериального вещания» © Facebook, Студия "Квартал 95" Виктор Пинчук. Вдоль этой линии и происходит нынешний раскол в «Голосе». Десять раскольников во главе с бывшим комиком и шоуменом Сергеем Притулой — из квоты Виктора Пинчука. Взбунтовались они против руководства партии, депутатов Киры Рудык и Ярослава Железняка. По словам украинского политолога Анатолия Октисюка, руководство партии сохраняет верность чешскому бизнесмену Томашу Фиале, директору инвестиционного фонда Dragon Capital, который сотрудничает с финансистом Джорджем Соросом.

«Теперь можно точно сказать, что Пинчук и Фиала поделили между собой "Голос". Ровно 50/50», — резюмирует раскол Telegram-канал «Шептун».

Раскол в партии развивался постепенно. В начале июня лидер «раскольников», депутат Сергей Притула, заявил о несогласии с политикой руководства и выходе из «Голоса». Последнее время Притула обвинял все партии, включая «Слуг народа», «Евросолидарность» и «Голос» в потакании Русскому миру. В руководстве партии это решение о выходе объяснили его амбициями, желанием любой ценой получить руководящие должности и стремлением раскручивать свой собственный политический проект.

Затем 16 июня еще 10 депутатов призвали Киру Рудык покинуть пост главы партии, мотивируя решение тем, что она «прогуляла» 60% заседаний парламента. Представители других фракций в этот момент аплодировали скандалу. Ранее «раскольники» в течение полугода активно критиковали Рудык и Железняка за «диктаторские замашки» и отсутствие «внутрипартийной демократии». Одной из причин раскола стало ситуативное сотрудничество руководства партии с Офисом президента Зеленского. В частности, бунт спровоцировало недавнее голосование за законопроект, который должен немного отсрочить тотальную украинизацию киноиндустрии. Руководство партии проголосовало за этот законопроект, что вызвало со стороны «раскольников» обвинения в том, что оно подыгрывает «украинофобским инициативам власти».

Telegram-канал «Вертикаль» считает, что «раскольники» будут строить новую ультранационалистическую партию.

«Притула формирует команду. Кроме этой десятки в нее войдет команда "Голоса" в Киевсовете, а также Сергей Стерненко. Олег Сенцов очень хочет стать ее частью, но пока в нем видят скорее негативный фактор, чем позитив. Сенцов — хреновый пиарщик и допускает множество промахов. Ему нельзя мелькать в медиа. Решение по нему еще не принято. Ну а Рудык и Железняк — там все понятно. Их политическое будущее туманно. И капитализироваться они могут, если войдут в плотный союз с Банковой», — пишет «Вертикаль». О переговорах со Стерненко и Сенцовым недавно также говорил политолог Анатолий Октисюк.

Половина фракции «Голоса» в Раде заявила о создании нового объединения © Facebook, Kira Rudik

«Офис президента добился очередного успеха по сегментации политического ландшафта, что позволит в будущем сконструировать необходимую подконтрольную партийную систему», — считает «Резидент».

По мнению же авторов Telegram-канала «Легитимный», новый политический проект «раскольников» направлен против партии экс-президента «Евросолидарность».

«Задача этого проекта — быть конкурентом для партии Порошенко. Солидарность — Справедливость. Битва будет не на жизнь, а на смерть. Электорат — совпадает. Оппозиция, ненавидят Зеленского, радикальные патриоты и сторонники войны до победного конца. Только одно отличие, на котором и будет выезжать новый проект: Порошенко — старый вор, а сторонники Притулы — молодые буйные патриоты с молодым лидером», — сообщает «Легитимный». Вместе с тем, как отмечает политолог Октисюк, в «Евросолидарности» это тоже понимают и пытаются завлечь Сергея Притулу с десятком «голосят» в свои ряды.

В случае же самостоятельного политического плавания у обеих групп «Голоса» нет никаких шансов, хотя они и могут «откусить» пару процентов у других националистических партий. Основная причина непопулярности таких проектов — узкий круг потенциальных избирателей. Совмещение националистических консервативных идей, свойственных значительной части электората Западной Украины, с прозападной либеральной повесткой чревато политической раздвоенностью и потенциально несёт в себе будущий раскол. Подобные проекты могут существовать лишь в краткосрочной перспективе и только благодаря щедрому финансированию таких олигархов, как Томаш Фиала и Виктор Пинчук.