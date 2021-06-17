Американские массмедиа проанализировали встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена 16 июня в Швейцарии

В статье под заголовком «Крупнейший победитель саммита Байден — Путин — это демократия» обозреватель газеты «Вашингтон Пост» Дженнифер Рубин утверждает, что главный результат встречи — не конкретные договорённости, а возвращение на мировую арену «лидера свободного мира, не стесняющегося прав человека и уверенного в своей демократической системе». «Спокойный и серьёзный» Байден, по её мнению, «решительно защищал демократию перед лицом отмороженного диктатора», в отличие от Трампа, который в Хельсинки «выступил на стороне Путина». Блицопрос: Андрей Золотарев о встрече Путина и Байдена в контексте Украины © Facebook, Золотарев Андрей

На информационном канале «Фокс-Ньюс» тесно связанная с вооружёнными силами США журналист Ребекка Грант выражает удовлетворение «самой большой кибербомбой в истории американской внешней политики, доставленной Джо Байденом» на женевскую встречу. По её мнению, «никогда ранее американский президент не объяснялся так твёрдо с Путиным», имея в виду слова «я указал ему, что у нас есть значительный кибернетический потенциал», произнесённые Байденом на пресс-конференции. Грант утверждает, что «Россия и хакеры, оплаченные Россией», за последние несколько месяцев неоднократно атаковали правительственные учреждения и важные экономические объекты США. Теперь же, по её мнению, «США могут ответить, возможно, против российских механизмов экспорта нефти». «После Женевы Путин рискует экономическим будущим России, если он не будет держать под контролем кибернетическую активность», — считает журналист. Ни словом не упоминая в статье Китай, она тем не менее указывает в заголовке, что «Китай следит» за «кибербомбой» Байдена.

Журналист Чарльз Блоу со страниц газеты «Нью-Йорк Таймс» по итогам встречи указывает, что проблема межрасовых отношений в США также влияет на международные отношения. «Диктаторы и авторитарные режимы используют её, они указывают на американское лицемерие в области прав человека, чтобы уйти от темы ужасного обращения с собственными народами». Пока США не решат свои межрасовые проблемы, считает Блоу, их «руки на международной арене будут отчасти связанными». Вспоминая стереотипное «а у вас негров линчуют», Блоу указывает, что и другие страны — Китай, Куба, КНДР — неоднократно указывали США на существующую там проблему расизма. Создаётся впечатление, что автор призывает к наведению порядка у себя дома, чтобы можно было с чистой совестью «наводить порядок» у других. Блицопрос: Дмитрий Абзалов о встрече Путина и Байдена в контексте Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Обозреватель канала «Си-Эн-Эн» Фрида Гитис публикует статью под заголовком «Большое поражение Путина». Чтобы обосновать этот заголовок, она начинает с утверждения, что Байден «выглядел уверенно и спокойно», а Путин — «напряжённо и насторожённо». На пресс-конференции Путин «отвечал на вопросы о репрессиях и правах человека своим классическим переходом на другие темы, рассказывая, какие недостатки есть у США», в то время как Байден «объяснял, как рассказал Путину о том, что его повестка не направлена против России». «Путин выглядел защищающимся, его слова звучали туманно. Он отказался произнести имя лидера оппозиции Алексея Навального», а вот Байден «выглядел удовлетворённым… казалось, он был убежден, что провел несколько чётких красных линий примерно за 160 минут встреч с глазу на глаз». Продолжая обосновывать своё утверждение, журналист пишет, что встреча в Женеве была частью более широкой повестки Байдена, призванной «укрепить разрушенные Трампом альянсы, повысить доверие мира к лидерству США» и показать себя «демократически избранным лидером, противостоящим враждебным демократии силам у себя дома и за рубежом».

Иную точку зрения высказывает Брайан Беннетт со страниц журнала «Тайм». По его словам, обстановка встречи ставила лидеров в равные условия и подчёркивала глобальную мощь каждого из них. А это играет на руку «давнему стремлению Путина к тому, чтобы Россия воспринималась всерьёз как главный соперник США». Журналист цитирует слова Владимира Путина: «Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за вашу инициативу встретиться сегодня», подчёркивая, что предложение о встрече исходило от Байдена. Кроме того, Путин был «единственным мировым лидером, с которым Байден во время своего европейского турне провёл целый день». Впрочем, в заключение журналист добавляет: «Независимо от того, что Байден увидел в глазах Путина в среду, он летит домой с убеждением, что… именно Россия находится в слабом положении».