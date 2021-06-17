Семь лет прошло с того трагического дня, когда под Луганском при исполнении служебного долга погибли журналисты ВГТРК — корреспондент «Вестей» Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин

О реальной свободе печати и независимых журналистах © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Одна из мин упала под ноги 26-летнему звукорежиссеру Волошину — он погиб на месте. Антон находился в командировке на Украине несколько месяцев — сначала освещал события на Майдане в Киеве, затем работал на востоке страны, — напоминают «Вести». — Специального корреспондента Игоря Корнелюка доставили в больницу Луганска в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все, что могли. Игорь умер на операционном столе. Ему было 37 лет. Дома его ждали жена и дочь. Работа на Украине стала для Корнелюка первой и последней командировкой в горячую точку».

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту убийства журналистов.

Как рассказал тогда в интервью латвийской радиостанции Baltkom глава правительства непризнанной республики Василий Никитин, журналисты «попали под прицельный минометный огонь, который вела Нацгвардия». По его словам, ополченцев там не было — «вероятнее всего, били по мирным жителям, которые оказались журналистами».

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины «выразил обеспокоенность в связи с трагической гибелью российских журналистов в районе Луганска и акцентировал внимание на необходимости безусловного обеспечения безопасности представителей СМИ, работающих на Украине в зоне конфликта» (об этом сообщал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков).

Дмитрий Медведев, возглавлявший в то время правительство России, написал на своей странице в Facebook: «Когда репортеры гибнут от обстрелов, попадая под минометный огонь, у такой трагедии есть виновные. За ситуацию в соседней Украине отвечают те, кто называет себя ее властями. И в их силах остановить кровопролитие».

Кровопролитие не остановлено по сей день.

«С фактической подачи Киева»: Захарова высказалась о насилии против журналистов на Украине © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В пятую годовщину гибели Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Луганске по инициативе ВГТРК и при поддержке властей ЛНР был открыт памятник погибшим в Донбассе журналистам. Сделано это было для того, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК, сообщало РИА Новости. Знак символизирует «вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость».

В декабре 2019 года в ЛНР выпустили блок почтовых марок «Погибшим за правду», посвящённый памяти Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

«Марка, которую выпустили сегодня наши коллеги с почты, называется «Погибшим за правду». Правду очень немногие любят сегодня. И трагедия, наверное, журналистов, тех, кто находится на войне, в том, что они становятся зачастую свидетелями преступлений, самых гнусных. И высшее из этих преступлений — война с собственным народом», — сказал тогда первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, чьи слова приводит РИА Новости.

Украина - особо опасная для журналистов страна © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Денис Пушилин посмертно наградил знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени журналистов ДНР и России, которые погибли в Донбассе при исполнении профессионального долга.

Ситуация с давлением на медиа не меняется в лучшую сторону. В декабре 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность положением сотрудников СМИ на Украине, которые подвергаются насилию «с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий по отношению к СМИ».

Захарова напомнила, что до сих пор не раскрыты убийства фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента телеканала «Россия» Антона Волошина и Игоря Корнелюка, журналиста и писателя Олеся Бузины, сотрудника интернет-издания «Украинская правда» и «Радио Вести» Павла Шеремета.