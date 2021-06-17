Летописи гласят, что в древние времена в Днепре было уйма рыбы - можно было ловить руками. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, но кулинарные предпочтения сохранились

Впервые рецепт судака по-киевски был опубликован в «Книге о вкусной и здоровой пище» 1965 года выпуска, но существуют и более старые рецепты, передаваемые из уст в уста.

Украинская кухня: рецепт гуцульского бигоса © Скриншот из видео

В приготовлении судака часто используется сметанно-грибной соус, иногда — сметанный с добавлением креветок.

Для приготовления судака по-киевски вам понадобятся:

- судак — 500 грамм

- картофель — 6-7 штук

- сливочное масло — 60 грамм

- сухари — 1 ст. ложка

- голландский сыр — 40 грамм

- яйца — 4 штуки

- соль, зелень.

Для соуса:

- сушеные грибы — 50 грамм

- мука — 4 ст. ложки

- сливочное масло — 30 грамм

- сметана — ½ стакана

- грибной отвар — ½ стакана

- соль, перец.

Для соуса отварите и мелко нарежьте грибы, затем обжарьте муку на сливочном масле, добавьте соль, сметану, перец, грибной отвар и грибы. Перемешайте и доведите до кипения.

Украинская кухня: рецепт аппетитной мачанки © Фото: lifehacker.ru

Смажьте форму для запекания маслом, посыпьте сухарями, а затем поместите в центр рыбу, а вокруг разложите картофель. Залейте соусом, посыпьте тертым сыром и сбрызните маслом. Затем выпустите яйца так, чтобы желток остался целым и запеките в жаровне до румяной корочки при 180 градусах. При подаче украсьте зеленью.

Приятного аппетита!