Впервые рецепт судака по-киевски был опубликован в «Книге о вкусной и здоровой пище» 1965 года выпуска, но существуют и более старые рецепты, передаваемые из уст в уста.
Главная особенность приготовления судака по-киевски — сочетание рыбы и молочных продуктов. Судак обжаривается, а затем запекается в сметанном соусе и на «подушке» из картофеля в духовке.
В приготовлении судака часто используется сметанно-грибной соус, иногда — сметанный с добавлением креветок.
Для приготовления судака по-киевски вам понадобятся:
- судак — 500 грамм
- картофель — 6-7 штук
- сливочное масло — 60 грамм
- сухари — 1 ст. ложка
- голландский сыр — 40 грамм
- яйца — 4 штуки
- соль, зелень.
Для соуса:
- сушеные грибы — 50 грамм
- мука — 4 ст. ложки
- сливочное масло — 30 грамм
- сметана — ½ стакана
- грибной отвар — ½ стакана
- соль, перец.
Для соуса отварите и мелко нарежьте грибы, затем обжарьте муку на сливочном масле, добавьте соль, сметану, перец, грибной отвар и грибы. Перемешайте и доведите до кипения.
Нарежьте филе судака без костей на порционные куски. Посолите, посыпьте перцем и обжарьте. Отварите картофель «в мундире», очистите его, нарежьте кружочками и также обжарьте.
Смажьте форму для запекания маслом, посыпьте сухарями, а затем поместите в центр рыбу, а вокруг разложите картофель. Залейте соусом, посыпьте тертым сыром и сбрызните маслом. Затем выпустите яйца так, чтобы желток остался целым и запеките в жаровне до румяной корочки при 180 градусах. При подаче украсьте зеленью.
Приятного аппетита!