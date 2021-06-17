Президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь надо будет либо выполнить Минские соглашения, либо уйти. Такой вывод сделал по итогам встречи президентов США и РФ лидер партии «Наши», экс-депутат Рады Евгений Мураев

Блицопрос: Владимир Жарихин о встрече Путина и Байдена в контексте Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом отметил, что тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком», тут «нечего обсуждать». По его словам, обязательство России перед Украиной только одно — способствовать реализации Минских соглашений, если украинская сторона готова к этому.

Но то, что до сих пор предлагал Киев, ничего общего с Минскими соглашениями не имеет.

«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом: вернуть вооружённые силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье: выборы провести через 3 месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит», — отметил президент РФ.

По мнению Мураева, по итогам встречи президентов РФ и США можно сделать вывод, что вступление Украины в НАТО и в ЕС следует отнести к области фантазий.

«Чтобы никто не сомневался: ни НАТО, ни Европейского союза не будет. Это я вам говорю ответственно», — сказал Мураев в эфире телеканала «НАШ», напомнив о своих прежних прогнозах и отметив, что «они, к сожалению, по действиям власти сбываются».

По мнению политика, украинскую власть американцы «давно слили по всем направлениям». Он отметил при этом, что не следует путать Украину и власти Украины: «Соединённые Штаты могут поддерживать украинский народ, но на Зеленского им абсолютно наплевать».

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Он отметил, что американцы оставили Украину без вакцин, а что касается ГТС, то «теперь наша труба будет нашей же статьёй расхода, а не дохода».

«Они (США. — Ред.) меняют нас на свои интересы, и это надо чётко понимать. И, по-моему, Зеленский уже потихонечку начинает понимать, потому что у него истерика, и он кричит: да или нет? Скажите — когда (примут Украину в НАТО. — Ред.)? Да никогда», — сказал Мураев, пояснив: первое заявление, которое президенты РФ и США сделали совместно — это заявление о невозможности ядерного конфликта.

«А если мы (Украина. — Ред.) воюем с Россией, а нас берут в НАТО, значит, НАТО, по своему уставу, должно воевать с Россией. Ядерный блок с ядерным блоком», — констатировал Мураев. Он добавил, что по итогам встречи президентов понятно, что Зеленский теряет поддержку и в Европе, и в США.

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Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал журналистам, что, по его мнению, встреча президентов РФ и США не скажется существенным образом на переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я больше склонен не ожидать каких-то резких изменений ни в одну, ни в другую сторону. Я не вижу, как это могло бы произойти. Что, после этой встречи Россия откажется от поддержки Донбасса? Нет. После этой встречи Байден откажется от Украины? Нет, не откажется. Что, как-то поменяется переговорный процесс — я тоже таких предпосылок не вижу», — отметил Пушилин, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

Глава самопровозглашённой республики также заявил: «Чтобы все изменилось, нужно, чтобы страны-гаранты или принудили Украину выполнять обязательства… или нужно зафиксировать, что Украина вышла из соглашений». По его словам, «тогда мы будем руководствоваться другими соображениями, чтобы ситуацию с тем, что убивают наших граждан, как-то решить».