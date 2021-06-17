Может быть, все дело в их названии: «мазуриками» часто называют мелких воришек. Неизвестно, почему блюдо получило такое название, — наверное, потому, что оно настолько вкусное, что сложно удержаться и не «стащить».
Мазурики — это небольшие, размером с ладонь, котлетки из индюшиного фарша. Обычно на Украине их подают к праздничному столу или к семейному ужину.
По форме мазурики похожи на колбаски или сиченики, но каждый может лепить их так, как ему удобно. Помимо фарша в них также добавляют тертый сыр и сливочное масло, что делает их более нежными.
Подавая мазурики не забудьте присыпать их порубленным чесноком и укропом, а в качестве гарнира отлично подойдет гречка или вареная картошка.
Для приготовления мазуриков вам понадобятся:
- филе индейки — 800 г
- яйцо куриное — 3 штуки
- молоко — 25 мл
- сливочное масло — 50 г
- голландский сыр — 50 г
- соль — по вкусу
- молотый черный перец — по вкусу
- панировочные сухари — 50 г
- чеснок — по вкусу
- тимьян — по вкусу
- растительное масло — 4 ст. ложки.
Дважды пропустите филе индейки через мясорубку. Добавьте яйца, растопленное сливочное масло и тертый сыр. Посолите, поперчите, вымешайте фарш.
Сформируйте небольшие колбаски и положите в холодильник. Если фарш получился жидким, положите миску с фаршем в холодильник на 30 минут и только потом формируйте мазурики.
Разогрейте на сковороде растительное масло, добавьте в него тимьян и два раздавленных зубчика чеснока. Когда чеснок подрумянится, выньте его и тимьян из масла.
Обваляйте мазурики в сухарях и обжарьте. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подавайте с гарниром и сметаной.
Приятного аппетита!