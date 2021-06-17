Во время приготовления мазуриков следите за тем, чтобы они дошли до стола - есть риск, что эти вкуснейшие котлетки расхватают с пылу с жару

Украинская кухня: рецепт сытного перкельта © Фото: nakormi.com

Мазурики — это небольшие, размером с ладонь, котлетки из индюшиного фарша. Обычно на Украине их подают к праздничному столу или к семейному ужину.

По форме мазурики похожи на колбаски или сиченики, но каждый может лепить их так, как ему удобно. Помимо фарша в них также добавляют тертый сыр и сливочное масло, что делает их более нежными.

Подавая мазурики не забудьте присыпать их порубленным чесноком и укропом, а в качестве гарнира отлично подойдет гречка или вареная картошка.

Для приготовления мазуриков вам понадобятся:

- филе индейки — 800 г

- яйцо куриное — 3 штуки

- молоко — 25 мл

- сливочное масло — 50 г

- голландский сыр — 50 г

- соль — по вкусу

- молотый черный перец — по вкусу

- панировочные сухари — 50 г

- чеснок — по вкусу

- тимьян — по вкусу

- растительное масло — 4 ст. ложки.

Дважды пропустите филе индейки через мясорубку. Добавьте яйца, растопленное сливочное масло и тертый сыр. Посолите, поперчите, вымешайте фарш.

Украинская кухня: рецепт рокот крумпли © Фото: povar.ru

Разогрейте на сковороде растительное масло, добавьте в него тимьян и два раздавленных зубчика чеснока. Когда чеснок подрумянится, выньте его и тимьян из масла.

Обваляйте мазурики в сухарях и обжарьте. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте с гарниром и сметаной.

Приятного аппетита!