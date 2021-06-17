Для Джо Байдена вопрос «Северного потока - 2» стал хорошей возможностью показать части своей команды, кто в Белом доме хозяин. Потому проект не обсуждался ни в Женеве, ни в Брюсселе, ни в Корнуолле

Байден выступил против планов Госдепа о введении новых санкций

Перед встречей президентов России и США 16 июня журналисты и аналитики дискутировали о том, окажется ли «Северный поток — 2» среди тем, которые будут «на столе» у Владимира Путина и Джо Байдена. Однако даже Украина, в контексте которой, как правило, обсуждается российско-немецкий газопровод, была упомянута в Женеве лишь «мазком», по словам российского лидера. Не исключено, что дело ещё и в том, что для Байдена вопрос о санкциях против «Северного потока — 2» (СП-2) оказался хорошей возможностью продемонстрировать части своей команды, кто в Белом доме хозяин.

Так, накануне саммита Путина и Байдена газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Госдепартамент настаивал на введении санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и её главы Маттиаса Варнига, но президент США отказался это делать. По информации собеседников издания, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд (отвечающая в том числе за Украину) выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора СП-2 и её исполнительного директора.

В свою очередь, американский лидер и его помощники высокого ранга из Совета национальной безопасности не согласились с позицией Госдепартамента, заявляя, что такой шаг приведет к серьёзному ухудшению отношений США с Германией. Поскольку строительство трубопровода было завершено более чем на 90%, отмечает издание, Белый дом рассматривал проект как уже свершившийся факт, из-за которого не стоит ставить под угрозу отношения между Вашингтоном и Берлином.

Видимо, именно поэтому «Северный поток — 2» отсутствовал в повестке дня не только в Женеве, но и на встрече лидеров «Большой семёрки» (G7) в британском Корнуолле, а также на саммите ЕС-США в Брюсселе. Байден явно решил перевести эту проблему исключительно на уровень США и Германии. По крайней мере, «на полях» саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель коротко обсудила проект с Джо Байденом и анонсировала переговоры о нём в ходе своего визита в США в следующем месяце.

«Вы знаете, что идут переговоры экспертов федерального правительства с американским правительством. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно, что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», — сказала Меркель журналистам 12 июня. «У нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше», — добавила она. Как известно, 15 июля Меркель и Байден проведут переговоры в Вашингтоне.

Конечно, в Берлине прекрасно понимают непоследовательность и непредсказуемость политики Вашингтона. Глава МИД ФРГ Хайко Маас 15 июня допустил, что США введут новые ограничения против «Северного потока — 2». «Я бы не сказал, что больше ничего не будет», — отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По словам Мааса, в Соединенных Штатах как демократы, так и республиканцы настроены против проекта, но шанс на достижение компромисса все-таки есть. Однако политик всё же выразил надежду на то, что СП-2 не всегда будет предметом конфликта между Берлином и Вашингтоном.

Власти Украины закатывают политические истерики

Несмотря на неоднократно высказанную различными западными политиками поддержку Украине в контексте преодоления экономических последствий запуска СП-2 в эксплуатацию, из Киева накануне саммита Путина и Байдена прозвучали заявления, которые сложно назвать адекватными. Так, в опубликованном 13 июня интервью немецкой газете Die Welt министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам о компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». «Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим. Но мы необязательно согласимся на то, что нам предложат», — сказал он. Министр не стал уточнять, от кого он ждет предложения о переговорах, а также не ответил на вопрос о размере компенсации. «До этого пункта мы пока не дошли», — признался Кулеба.

Правда, уже на следующий день глава украинской дипломатии определился с требованиями. «Мы выступаем против «Северного потока — 2». Условием его запуска может стать деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины», — написал Кулеба 14 июня в своём Twitter-аккаунте. По его мнению, выполнение данного условия станет «справедливой компенсацией угроз». Министр добавил, что об этой позиции он заявил еще на прошлой неделе в Берлине.

В ответ депутат бундестага (парламента) ФРГ Вальдемар Гердт заявил: «Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять друг друга в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм». Гердт также отметил, что «Северный поток — 2» Берлину нужен больше, чем Москве, поскольку «Газпром» может развернуть газовые потоки в Китай, а Германия поставит на колени всю свою индустрию, если полностью перейдет на дорогой и грязный американский газ.

Однако в Киеве решили вывести неадекватность своих требований на максимально возможный уровень. В опубликованном 16 июня на официальном сайте президента Украины интервью Владимира Зеленского западным СМИ были повторены тезисы Дмитрия Кулебы. «Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий», — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае Киев «будет бороться за свою государственность и против «Северного потока — 2», невзирая на то, нравится это Европе или нет», подчеркнул он. Один из журналистов поинтересовался, как Украина собирается давить на западные страны, чтобы они для нее что-то сделали. Однако президент Украины затруднился ответить на этот вопрос.

Но на него в своеобразной форме ответил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в беседе с корреспондентом агентства Bloomberg 12 июня. «Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором», — сказал Витренко. То есть фактически речь идёт о том, что Киев может спровоцировать вооружённый конфликт с Россией, поскольку не будет иметь сдерживающего фактора в виде Европы. Ведь именно страны ЕС, которые пока не могут компенсировать мощности украинской газотранспортной системы, ныне прилагают усилия к умиротворению Украины.

Строительство «Северного потока — 2» идёт по плану

Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена — уложенные морские секции газопровода соединены между собой, начались пусконаладочные работы по заполнению трубы газом, следует из сообщения Nord Stream 2 AG. «4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», — сказано в сообщении компании-оператора проекта от 10 июня.

В Nord Stream 2 AG добавили, что необходимые пусконаладочные работы на первой нитке газопровода будут осуществлены «в течение следующих нескольких месяцев».

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки «Северного потока — 2» продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями, отметили в компании-операторе проекта.

Действительно, 10 июня российская трубоукладочная баржа «Фортуна» завершила все работы по достройке нитки «В» СП-2 и отправилась из немецкой экономической зоны Балтийского моря обратно в датскую. 12 июня судно встало на точку строительства нитки «А», которую ранее покинул трубоукладчик «Академик Черский» — он отошёл на три мили от трассы строительства. Кроме трубоукладчиков в районе работ сейчас находятся 10 судов снабжения.

Завершив подготовительные работы, «Фортуна» начала укладку труб по нитке «А» 15 июня и уже за первые сутки вышла на максимальные темпы работ. По данным навигационного портала Marinetraffic, за сутки судно прошло 1300 метров. Это максимальная скорость, которую баржа показывает на «Северном потоке — 2» при благоприятной погоде. Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI) прогнозирует её в этом районе Балтики до конца недели.

До завершения датского участка «Фортуне» осталось достроить 50 километров газопровода, а в немецких водах — 16,5 километра. При нынешней скорости судно может уложиться за два месяца. Однако, как показала практика, погода может внести свои коррективы. Возобновив строительство нитки «В» в феврале 2021-го, «Фортуна» вынуждена была простаивать из-за штормов более полутора месяцев. При этом определённый запас времени есть: ранее компания-оператор проекта предоставила Датскому энергетическому агентству обновленный план-график работ, по которому строительство второй нитки СП-2 должно завершиться до конца сентября текущего года.

Трубоукладчик «Академик Черский», который уступил место «Фортуне» на второй нитке газопровода, находится недалеко от района работ. Судно так и не смогло выйти на темп трубоукладки выше 600 метров в сутки, хотя после модернизации и дооснащения должно было укладывать до двух километров труб. За полтора месяца работ на датском участке «Академик Черский» смог уложить всего 17 километров газопровода. Возможно, судно переведут на строительство второй нитки СП-2 со стороны Германии. В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщали ранее, что до конца сентября 2021-го действует основное разрешение на укладку труб «Северного потока — 2» в немецких водах.