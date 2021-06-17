Более 20 тысяч верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние в Киеве и предложили депутатам Рады и президенту Зеленскому свое видение выхода из церковного кризиса. Но Зеленский не оценил

Верующие из разных епархий УПЦ собрались 15 июня у стен Верховной Рады и передали парламентариям обращение с призывом остановить гонения на Церковь. Затем миряне прошли к зданию Офиса президента Украины. Инициатором акции выступило общественное объединение верующих «Миряне».

Участники молитвенного собрания также передали депутатам Рады и президенту два законопроекта об отмене антицерковных законов № 2662-VIII (о принудительном переименовании) и 2673-VIII (для церковных рейдеров), принятых при предыдущем президенте (Порошенко). Верующие подвергающейся гонениям Украинской православной церкви пришли молиться к Офису Зеленского © сайт УПЦ МП

«Как пояснили верующие, данные законы противоречат требованиям статьи 35 Конституции Украины, нарушают свободу вероисповедания и дискриминируют граждан Украины, которые относятся к Украинской Православной Церкви, нарушают гражданский мир и искажают международный имидж страны», — сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отметили инициаторы акции, тысячи прихожан УПЦ страдают от нарушения прав, разжигания ненависти и захватов храмов.

«Не последнюю роль в этих процессах сыграли антицерковные законы. Верующие УПЦ возмущены не только тем, что эти законы вообще были приняты, но и тем, что новый президент и парламент так и не избавились от этого наследия режима П. Порошенко.

Законы до сих пор действуют. Права УПЦ нарушаются, тогда как другой конфессии, также созданной при Порошенко (ПЦУ — Ред.), государственные органы всячески способствуют вопреки Конституции», — цитирует слова инициаторов пресс-служба УПЦ.

«Невидимое большинство». Православных на Украине призывают проснуться © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Николай отметил, что многие верующие голосовали за Зеленского и возлагали на него огромные надежды.

«Прежде всего, мы хотели мира в Украине, мы хотели, чтобы насилие над УПЦ прекратилось, надеялись, что рейдерские захваты храмов уйдут в прошлое, мы надеялись, что наши общины по всей Украине будут жить и молиться в мире и спокойствии.

Отчасти наши надежды осуществились, но до сих пор совершается насилие над религиозными общинами УПЦ. Мы просим вас, как ваши избиратели, как граждане Украины, отменить законы, которые совершают насилие над УПЦ и противоречат Конституции Украины.

Мы просим выполнения Конституции. Мы просим отозвать приглашение патриарха Варфоломея — он не является главой нашей Церкви, даже не является официальным представителем государства, из которого он приезжает, он не внес мир, единство в украинское православное общество», — сказал архиепископ.

Всерьез вникать в проблему глава государства, похоже, не стал. По его мнению, митинг был заказным — Зеленский связал его проведение с ОПЗЖ.

На форуме «Украина 30» Зеленский заявил: «Смотрите, что сегодня возле Верховной Рады. Мне очень жаль, там бабушки и дети в желтых кепочках ОПЗЖ. Что-то там в церкви что-то не то… И так все обеспокоены этим вопросом, что случайно тысячи бабушек пришли в желтых кепочках ОПЗЖ…»

Как Зеленский чуть не взял штурмом Брюссель и Вашингтон © REUTERS, Gleb Garanich

В объединении «Миряне» не оставили это без внимания и решили организовать протестный флешмоб.

«Учитывая, что президент Зеленский так дистанцировался от вопросов Церкви, не увидел сегодня 20 000 мирян УПЦ разного возраста, а лишь "бабуль в желтых кепочках ОПЗЖ", нам нужна ваша помощь. Чтобы помочь ему увидеть очевидное», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Миряне».

Организаторы флешмоба предложили всем вместе пойти на страницу Зеленского в Facebook и набросать туда «ссылки, видео и фото молитвенного стояния с хештегом #бабули_в_кепочках и #желтые_кепочки + призываем внимательно присмотреться и извиниться перед тысячами верующих УПЦ».

Кроме того, верующим предложено публиковать на своих страницах в соцсетях фото и видео молитвенного стояния с предложением Зеленскому найти там «бабулю в желтой кепочке».