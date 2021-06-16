В жаркое время года будет хорошей идеей сварить ароматный украинский узвар, охладить его и время от времени попивать, чтобы летние деньки прошли в удовольствие

Конечно, узвар на Украине готовят не только в жару — этот напиток присутствует в рождественском и пасхальном меню. Его очень удобно готовить в холодное время года, когда из фруктов в наличии только несколько яблок и сухофрукты.

Украинская кухня: готовим грибную зупу © Фото: enjoyyourlife.blog

Узвар (или взвар) можно назвать прародителем компота на Руси. Само слово «компот» пришло в русский язык из французского. Первыми компот начали готовить во Франции, а в местных магазинах до сих пор можно встретить compote — фруктовое пюре.

Для приготовления украинского узвара вам понадобятся:

- вода — 3 литра;

- груша сушеная — 100 грамм;

- лимон — 50 грамм;

- курага — 100 грамм;

- изюм светлый — 1 горсть;

- сушеный чернослив — 7 штук;

- яблоко — 6 штук;

- мед — 1 ст. ложка;

- молотая корица — 2 щепотки;

- мята сухая — 1 ст. ложка;

- красное полусухое вино — 50 мл;

- сахар — 6 ст. ложек.

Для начала замочите грушу в холодной воде на час.

Налейте в кастрюлю 3 литра фильтрованной воды. Помойте и нарежьте яблоки на дольки, удалив сердцевину. Положите яблоки в кастрюлю с водой.

Украинская кухня: рецепт аппетитной мачанки © Фото: lifehacker.ru

Закройте кастрюлю, поставьте на сильный огонь. Когда закипит, уменьшите огонь до минимума и варите 25 минут.

За 5-10 минут до окончания добавьте сахар, мед, сушеную апельсиновую цедру и кружочек лимона. Снова поставьте узвар на огонь на 5-10 минут под крышкой.

В конце варки добавьте мяту, корицу, а также немного вина. Снимите узвар с огня и укутайте полотенцем — он должен настояться 1,5 часа. После окончания настаивания процедите.

Подавайте узвар горячим или охлажденным.

Приятного аппетита!