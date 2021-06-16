Украинские политики опасаются, что после запуска «Северного потока - 2» украинская газотранспортная система превратится в ненужную трубу. При этом стало известно, что ключевую роль в продвижении строительства газопровода, который так пугает Киев, сыграл президент США Джо Байден

Снятие санкций с компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига стало одной из ключевых новостей последнего месяца.

Источники газеты The Washington Post рассказали, как принималось это решение. Госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд (то есть крыло «ястребов» администрации, которые по-прежнему рассматривают Украину как важный инструмент давления на Россию) выступили за введение ограничительных мер, направленных на блокировку «Северного потока-2», без каких-либо исключений. Однако высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности и лично президент США Джо Байден были против, заявив, что этот шаг может испортить отношения с Германией. ​​​​​​​

Поскольку проект завершен более чем на 90%, то смысла ставить под угрозу отношения между Вашингтоном и Берлином нет, отмечает The Washington Post. Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Факт, что завершению строительства газопровода уже ничто не сможет помешать, признают даже ярые противники проекта, в частности Польша. Сейм хоть и принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» из солидарности с Украиной с призывом к партнёрам по ЕС и НАТО противодействовать реализации проекта, но член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska констатировал, что политический курс, направленный на борьбу с «Северным потоком — 2», потерпел крах.

По словам Модзелевского, поляки сами привели себя к поражению, когда поставили на кон авторитет страны, не имея при этом никаких интересов, связанных с трубопроводом, а к протестам Варшавы никто не прислушался. Модзелевский подчеркнул, что даже США признали неэффективность санкций для противодействия проекту.

«Что могло предпринять американское руководство? Сбросить на стройку бомбы, выпустить ракеты? Во имя чего?» — задался он вопросом.

Однако Украина всё же не оставляет попыток вставить палки в колёса «Северному потоку — 2». Как рассказал председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, Киев пытается убедить американские власти наложить сертификационные санкции, призванные помешать сертификации «Северного потока-2». Кроме того, по словам Витренко, Госдепартамент рассматривает вариант введения против компании Nord Stream AG действенных санкций, а если Белый дом откажется это сделать, то Конгресс заставит пойти на такой шаг посредством принятия дополнительных законодательных актов.

Однако американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру объяснил, что возможно любое развитие событий. Но после того как Байден снял санкции с оператора «Северного потока-2» и одновременно по команде из Вашингтона Дания отозвала своё разрешение на строительство польского газопровода Baltic Pipe, таким образом дав Германии право стать главным газовым хабом Европы, отыграть ситуацию назад будет уже очень сложно — для этого нужно поссориться с тем, с кем США только что помирились. Внезапный поворот: Польше придётся получать газ по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прежде всего речь, конечно, о Берлине. Для урегулирования спора вокруг «Северного потока — 2» 1 июня в Вашингтон прилетала немецкая правительственная делегация, а в июле или августе, по информации источников газеты Handelsblatt, в американскую столицу прилетит сама канцлер ФРГ Ангела Меркель, но этот вопрос она уже обсудила с Байденом на днях во время его европейского турне.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепартаменте, в Вашингтоне поняли, что остановить запуск «Северного потока-2» можно лишь одним путём — за счёт немецких потребителей. А Германия, как мы помним, всегда жёстко отстаивала позицию, что проект имеет исключительно коммерческий характер, и не поддавалась на предложения США отказаться от него в обмен те или иные преференции.

Почему Украина так переживает в преддверии запуска «Северного потока — 2», запланированного на этот год, в интервью венгерскому изданию Ceenergy News объяснил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба — газопровод снизит зависимость России и Европы от поставок топлива через Украину.

«Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее. Ближайшие несколько лет будут довольно сложными для газотранспортной системы Украины. Текущее соглашение о транзите с «Газпромом» предусматривает резервирование украинской мощности ГТС до конца 2024 года. Рыночной потребности в «Северном потоке-2» не было и нет», — заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что Киев понимает стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа, но при этом считает полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, например, по «Турецкому потоку».

За последние дни украинские политики предложили различные способы, как минимизировать последствия от запуска «Северного потока — 2». Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt сказал, что Киев может рассмотреть предложения о компенсации, но безоговорочно соглашаться на любые соглашения не будет. Кроме того, в Twitter он сообщил, что на переговорах в Берлине поднимал вопрос о том, что условием запуска газопровода должна быть «деоккупация украинских территорий», то есть возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса, с представителями которого украинские власти отказываются вести прямой диалог.

Этими заявлениями глава МИД сделал себя объектом для насмешек как на родине, так и в России, и в Германии. Украина сможет заработать на «Северном потоке-2» - Бортник © president.gov.ua

«Ни к «Северному потоку», ни к Крыму официальный Киев не имеет никакого отношения. Но при этом публично заявляет на весь мир о мошеннической схеме, мол, вы отдайте ваше, чтобы мы разрешили использовать ваше. Так можно и в книгу рекордов войти за неуёмную наглость. Ну а в жизни всё гораздо прозаичнее: останется Украина только со своими претензиями и сократившимся транзитом через свою магистраль. Впрочем, как говорится, нечего на зеркало пенять. Они с 1992 года дружить не хотели, а теперь мы понимать их сложные ситуации не желаем — дружба врозь», — заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

В свою очередь украинские пользователи соцсетей недоумевают: неужели политики не понимают, что их никто не слушает, а до завершения строительства газопровода осталось проложить считанные километры труб?

«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм. Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?» — заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

В свою очередь Витренко в интервью газете Financial Times предупредил, что «Нафтогаз» обратится в Евросоюз и в международный арбитраж, если «Газпром» не обеспечит транзит газа из Центральной Азии, который, по его словам, может наполнить всю украинскую ГТС, речь идёт о десятках миллиардов кубометров. Чиновник утверждает, что «это изменит правила игры, потому что у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал». Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Непонятно, в какой суд «Нафтогаз» мог бы подать иск. Если бы «Газпром» осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа, тогда можно было бы о чём-то говорить, но «Газпром» не делает этого. Российская компания покупает газ у Казахстана и Туркменистана, но не осуществляет услуги транзита. «Нафтогаз» не подписывал ни одного договора с кем-то из среднеазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину.

<…> Украина рассчитывает на то, что в Средней Азии есть якобы сверхдешёвый газ. Такой миф сложился примерно 20 лет назад, когда топливо действительно было очень дешёвым, и тогда Украина покупала его транзитом через Россию. Но с тех пор ситуация изменилась: практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай, небольшие объёмы скупает сам «Газпром», поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию.

Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», — объяснил в комментарии изданию «Взгляд» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На самом деле всё гораздо проще, чем кажется украинским политикам. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня, заявил, что для загрузки украинской ГТС даже после завершения срока действующего контракта на транзит есть все условия, и Москва готова на это, нужна политическая воля руководства Украины, а её нет.

Проблема заключается в том, что Киев, пользуясь своим монопольным положением, пытается диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит. Если перевести в цифры, то, как наглядно показал Путин, при нормальных отношениях между странами Россия прокачивала бы значительную часть газа через Украину — в лучшие годы этот объём составлял около 200 млрд кубометров, а сейчас меньше 40 млрд, соответственно Киев получал бы до $5 млрд в год вместо нынешних $1,5 млрд.

И не нужно изобретать велосипед и строить какие-то козни с привлечением других государств — достаточно просто сесть и договориться с Россией о продолжении транзита уже после запуска «Северного потока — 2».