Украине для вступления в НАТО следует сделать больше в плане реализации реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, (…) которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — сказал генсек НАТО, чьи слова приводит РИА Новости со ссылкой на Defence News.
Столтенберг также отметил, что для предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе необходимо согласие всех 30 стран-членов организации.
В Киеве считают, что уже много сделали для вступления в НАТО. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 15 июня, что Киев приложил достаточно усилий, в частности, в сфере проведения реформ, для того чтобы Украине предоставили ПДЧ.
Президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов» подчеркнул, что Украина приложила много усилий для того, чтобы лидеры НАТО подтвердили перспективы принятия страны в альянс.
«Наши военные демонстрируют надежность и мощность армии, она готова защищать. Я об этом коммуницировал с лидерами (стран — членов НАТО. — Ред.), приглашал их на Донбасс, чтобы они видели уровень. Мы достойны быть членами альянса, если альянс видит Украину среди членов НАТО не за кулисами, а за столом», — отметил Зеленский.
По мнению главы государства, Украина заслуживает того, «чтобы быть одной из равных в альянсе среди мощных стран».
«Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить», — заявил он.
В 2014 году киевские власти отказались от внеблокового статуса, а затем закрепили курс на вступление в НАТО и ЕС в Конституции. Сейчас Украина — одна из шести стран, которые имеют статус партнера альянса с расширенными возможностями. Однако перспективу действительного членства Украины в НАТО многие эксперты ставят под сомнение. И дело тут, конечно, вовсе не в недостаточно эффективной борьбе с коррупцией на Украине.
Многое будет зависеть от того, каких договорённостей достигнут (если достигнут) Москва и Вашингтон. При этом можно заранее предположить, где Москва прочертит «красные линии» относительно продвижения Украины в НАТО.
Украинский дипломат Александр Чалый в эфире телепрограммы «Черный квадрат» на телеканале «НАШ» выразил надежду на то, что встреча президентов США и РФ даст начало переходу от нынешней нерегулируемой и непрогнозируемой конфронтации к конфронтации структурированной. Но смыслом этой конфронтации всё-таки будет мирное существование, считает дипломат. По его словам, мир остаётся основной ценностью, поскольку вооружённый конфликт между такими ядерными державами, как США, Россия и Китай, может убить всю планету. И они не могут допустить войны между собой — это главная концепция мира после Второй мировой войны и «ядерного мира».
По этой же причине Украина не может быть членом НАТО, особенно в условиях войны на Донбассе, считает дипломат.
«Если Украина становится членом НАТО или получает ПДЧ, то, значит, в случае конфликтной ситуации с Россией в регионе, где Россия имеет все тактические преимущества и очень быстро может мобилизовать… свой потенциал для взятия контроля над определёнными территориями сопредельного государства, а западные страны не имеют такого стратегического потенциала, в этом случае они не могут в своей концепции допустить войну», — сказал Чалый.
На это ведущий программы политолог Вадим Карасёв ответил: «Но при этом у нас в преамбуле Конституции записано: наш курс — в НАТО, Европейский союз и так далее».
А Чалый, в свою очередь, напомнил о словах Збигнева Бжезинского, который в 2014 году сказал, что он видит только одну угрозу стратегическим интересам США в связи с событиями на востоке Украины — ни при каких условиях Америка не должна быть втянута в прямое военное противостояние с Россией.
«Вот это их красная линия», — сказал в заключение дипломат.