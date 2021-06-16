Многое будет зависеть от того, каких договорённостей достигнут (если достигнут) Москва и Вашингтон. При этом можно заранее предположить, где Москва прочертит «красные линии» относительно продвижения Украины в НАТО

Борис Якеменко: Украина НАТО не нужна © krab_na_galerah Йенс Столтенберг.

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, (…) которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — сказал генсек НАТО, чьи слова приводит РИА Новости со ссылкой на Defence News.

Столтенберг также отметил, что для предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе необходимо согласие всех 30 стран-членов организации.

В Киеве считают, что уже много сделали для вступления в НАТО. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 15 июня, что Киев приложил достаточно усилий, в частности, в сфере проведения реформ, для того чтобы Украине предоставили ПДЧ.

Президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов» подчеркнул, что Украина приложила много усилий для того, чтобы лидеры НАТО подтвердили перспективы принятия страны в альянс.

«Наши победят на выборах в Германии»: астролог из Киева ответил, когда Украина вступит в НАТО © RODNAE Productions: Pexels

По мнению главы государства, Украина заслуживает того, «чтобы быть одной из равных в альянсе среди мощных стран».

«Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить», — заявил он.

В 2014 году киевские власти отказались от внеблокового статуса, а затем закрепили курс на вступление в НАТО и ЕС в Конституции. Сейчас Украина — одна из шести стран, которые имеют статус партнера альянса с расширенными возможностями. Однако перспективу действительного членства Украины в НАТО многие эксперты ставят под сомнение. И дело тут, конечно, вовсе не в недостаточно эффективной борьбе с коррупцией на Украине.

Многое будет зависеть от того, каких договорённостей достигнут (если достигнут) Москва и Вашингтон. При этом можно заранее предположить, где Москва прочертит «красные линии» относительно продвижения Украины в НАТО.

Украинский дипломат Александр Чалый в эфире телепрограммы «Черный квадрат» на телеканале «НАШ» выразил надежду на то, что встреча президентов США и РФ даст начало переходу от нынешней нерегулируемой и непрогнозируемой конфронтации к конфронтации структурированной. Но смыслом этой конфронтации всё-таки будет мирное существование, считает дипломат. По его словам, мир остаётся основной ценностью, поскольку вооружённый конфликт между такими ядерными державами, как США, Россия и Китай, может убить всю планету. И они не могут допустить войны между собой — это главная концепция мира после Второй мировой войны и «ядерного мира».

НАТО и Украина: проблема актуальности © пресс-служба президента Украины

«Если Украина становится членом НАТО или получает ПДЧ, то, значит, в случае конфликтной ситуации с Россией в регионе, где Россия имеет все тактические преимущества и очень быстро может мобилизовать… свой потенциал для взятия контроля над определёнными территориями сопредельного государства, а западные страны не имеют такого стратегического потенциала, в этом случае они не могут в своей концепции допустить войну», — сказал Чалый.

На это ведущий программы политолог Вадим Карасёв ответил: «Но при этом у нас в преамбуле Конституции записано: наш курс — в НАТО, Европейский союз и так далее».

А Чалый, в свою очередь, напомнил о словах Збигнева Бжезинского, который в 2014 году сказал, что он видит только одну угрозу стратегическим интересам США в связи с событиями на востоке Украины — ни при каких условиях Америка не должна быть втянута в прямое военное противостояние с Россией.

«Вот это их красная линия», — сказал в заключение дипломат.