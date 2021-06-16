Харьков может гордиться количеством великих людей, которых выпустил в мир: среди них философы, актеры, художники и ученые. Украина.ру собрала пятерку самых известных харьковчан, которые прославили свой город и оставили значительный след в истории

Григорий Сковорода

Григорий Сковорода — украинский философ, поэт и гуманист. Сковорода внес значительный вклад в восточнославянскую культуру и снискал славу первого самобытного философа Российской империи.

Он нигде долго не задерживался, бродил по миру и размышлял. Сковорода полагал, что есть три мира: микрокосм — это человек, макрокосм — Вселенная и третий мир — «симболичный», который объединяет и описывает два остальных мира, например, с помощью Библии.

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Его называют проповедником философии любви и свободы, а разработанная им концепция житейской мудрости поражает людей даже в 21 веке.

Михаил Старицкий

Михаил Старицкий — известный украинский писатель и театральный деятель, автор стихотворения «Ніч яка, Господи, місячна, зоряна», которая в музыкальной обработке Николая Лысенко стала одной из самых известных украинских песен. Знаменитая же пьеса Старицкого «За двумя зайцами» стала культовой, ставилась во множестве театров, а затем получила экранизацию.

В 1882 году вместе с Марко Кропивницким он организовал первую украинскую профессиональную театральную труппу, а в 1885-1891 годах руководил собственной труппой. По утверждению писателя Ивана Франко, Старицкий является «отцом украинского театра».

Илья Репин

Вряд ли есть хоть один харьковчанин, которому нужно объяснять, чем знаменит Илья Репин. Художник является автором таких известных на весь мир картин, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Иван Грозный и его сын».

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А родился художник в Чугуеве Харьковской губернии. Рисовать он начал в шесть лет, когда его двоюродный брат принес в дом акварельные краски, — с тех пор Илью не могли оторвать от рисования.

Илья Мечников

Илья Мечников — лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины, открыл миру явление фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, а также первым обосновал научную геронтологию (наука, изучающая различные аспекты старения человека и способы борьбы с ним).

Выпускник Харьковского университета Мечников был по-настоящему одержим идеей продления человеческой жизни и основал целое отдельное направление — ортобиотику, науку о самосбережении здоровья.

В 1908 году Мечников стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Он стал одним из первых харьковчан, прославившихся во всем мире.

Клавдия Шульженко

Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю елку © РИА Новости, Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

В ее исполнении легендарной стала написанная композитором Ежи Петербургским песня «Синий платочек». Всесоюзное признание она получила также благодаря таким песням, как «Давай закурим» и «Друзья-однополчане».

В Харькове существует даже музей Шульженко, где представлены ее личные вещи и сценические костюмы.