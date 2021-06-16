Во вторник, 15 июня, в Киеве в Международном выставочном центре возле станции метро «Левобережная» открылась XVII Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность — 2021». Украина пыталась похвастаться своими разработками, но получилось не очень

Главным организатором выставки традиционно выступил госконцерн «Укроборонпром», рекламирующий свою продукцию с целью экспорта вооружений. В этом году на выставке, как говорится в анонсе, представлены новейшие образцы оборонной продукции: легкая и тяжелая бронетехника, боевые ударные дроны, ракетная техника и противотанковые ракетные установки.

Параллельно проходит и авиакосмический салон «Авиамир-XXI», стратегическим партнером которого является бразильский авиастроительный конгломерат Embraer. Гаспарян объяснил, почему на самом деле США поставляют Украине не оружие, а всякую рухлядь © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В целом же в выставках принимают участие компании из 35 стран мира, в том числе американский гигант ВПК — компания Lockheed Martin. Ключевая задача компаний на таких выставках — получить возможность подписания контрактов с заказчиками, включая и украинское Министерство обороны.

Во время выставки планируется проведение двусторонних встреч с делегациями министерств обороны Испании, Франции, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и военных промышленников Польши.

На открытии выступил министр обороны Украины Андрей Таран, заявив, что украинские власти оценивают выставку, исходя из стандартов НАТО, а также своего стремления вступить в Альянс.

«Такие выставки дают нам, Министерству обороны, возможность оценить достижения нашего ОПК и сравнить их с образцами, которые предлагаются иностранными компаниями.

Мы заявили, что хотим вступить в НАТО, и поэтому все, что нам предлагают отечественные производители, мы примеряем к стандартам Альянса», — заявил украинский министр обороны.

Украина на выставке презентовала свой ударный дрон ACE ONE.

«Мы разработали новый современный боевой дрон ACE ONE. Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было.

В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны, — ACE ONE №1. Он разработан на основе новейших технологий Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров, и его сложно вычислить», — заявил главный конструктор дрона Александр Лось. Германия объяснила категорический отказ поставлять Украине оружие © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

О новом украинском сверхскоростном боевом дроне с гордостью сообщили все СМИ, предвкушая его использование в Донбассе, а также против России. Перед выставкой публике был представлен анимационный видеоролик, в котором этот дрон уничтожает российский беспилотник «Орион», танк Т-90 и даже небольшой военный лагерь.

Разработчики несколько раз подчеркивали, что «ни у кого в мире такого нет». И это правда, поскольку представленное на выставке — пока лишь макет из картона. Для производства реального опытного образца, по словам разработчиков, нужно около 30 месяцев.

Стоимость аппарата со станцией управления — $12-13 миллионов. Деньги надеются привлечь в том числе и с помощью подобных выставок.

На выставке был представлен также макет унифицированной зенитной ракеты «Коралл» от киевского конструкторского бюро «Луч». Ее разрабатывают по указанию экс-министра обороны Степана Полторака с 2016 года. Предназначается она преимущественно в качестве средств ПВО на боевых кораблях.

Ранее генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег Коростелев оптимистично заявлял, что для создания украинского зенитного ракетного комплекса средней дальности его бюро необходимо 2,5 года. Однако, как и в случае с недавно продемонстрированным проектом ЗРК «Кильчень», разработанным КБ «Южное», фактическое финансирование данных разработок со стороны Министерства обороны Украины не ведется. США заявили о желании присоединиться к «Укроборонпрому» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Из реальных образцов компания «Украинская бронетехника» представила на выставке мобильный миномет, смонтированный на шасси ББМ «Варта». Его особенность — в быстром развертывании батареи и сворачивании после залпа (15-30 секунд).

На выставке была представлена также станция РЭБ «Прометей МФ5». Ее обозначили как «способную срывать действия войск Кремля» и противостоять «гибридной войне» путем создания активных радиопомех на расстоянии 25-30 км. Примечательно, что презентована станция была на базе российского КамАЗа.

Вновь появился на выставке и танк Т-84БМ «Оплот». Он был принят на вооружение еще в 2009 году, но серийно для ВСУ не производился. 49 танков были выпущены для армии Таиланда, причем выполнялся контракт очень медленно (с 2011 по 2018 год). Задержка была связана с элементарной нехваткой специалистов.

«Таиландский танковый контракт. Понадобилась элементарная вещь — обточить кольцо под погон башни. Станки есть, деньги уже пришли от заказчика, а людей, которые могли бы сделать работу высочайшей точности, уже нет. Одни умерли, другие на [харьковский вещевой рынок] Барабашово ушли», — комментировал срыв контракта директор украинского информационно-аналитического центра «Третий сектор» политолог Андрей Золотарев.

В 2017 году Украина также сорвала контракт и на поставку БТР-4ЕН/КН для Нигерии. Естественно, такая практика не способствует доверию к украинским экспортным компаниям. Как следствие, экспорт украинских вооружений сокращается год от года.

По итогам 2020 года, как сообщал весной Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), Украина заняла 12-е место среди стран — крупнейших экспортеров вооружений в мире. За последние пять лет рыночная доля продукции украинского оборонно-промышленного комплекса на мировой арене снизилась с 2,6 до 0,9%.

Абзалов объяснил, откуда Украина взяла оружие для войны © flickr.com, пресс-служба ВСУ

«Зрада» кроется еще и в том, что крупнейшими покупателями украинского вооружения, по данным шведского института, были Россия (20%) и Китай (36%). Кроме того, по опубликованным в июне данным Госстата Украины, за прошлый год на 54% возрос экспорт пороха и взрывчатки из Украины в РФ, хотя речь идет о сравнительно небольших объемах (на $50 000).

Учитывая, что Киев на весь мир трубит о российской агрессии, получается, что «агрессору» Украина и продает «патроны».

В свою очередь, замминистра МВД Украины Антон Геращенко пожаловался на выставке, что страны Запада недостаточно помогают Украине вооружением.

«От себя скажу следующее. Нужно помнить всем украинцам, что никто за Украину воевать не будет. За 7 лет… к сожалению, нам наши партнеры поставляют очень мало оружия. Поэтому нам стоит рассчитывать только на наши силы — как в производстве оружия, так и в организации обороны нашей страны.

Поэтому государство… будет всецело поддерживать всех производителей… Мы должны это финансировать», — заявил Геращенко.

На днях и президент Зеленский выступил с аналогичным упреком в адрес Германии.

«Германия не предоставила нам какой бы то ни было военной помощи, хотя могла бы это сделать», — заявил Зеленский.

А посол Украины в Германии Андрей Мельник тоже требует дать Киеву оружие.

«Мы бы хотели купить современные немецкие военные системы… Но из-за политического оппортунизма это невозможно. И нам очень жаль. Существующее берлинское табу на поставки оружия обязано быть сломанным», — недипломатично заявлял украинский дипломат. Советник Байдена подтвердил готовность США поставлять оружие Украине © REUTERS, Tom Brenner

Но недоверие западных стран в отношении поставок вооружений для Украины связано еще и с неблагонадежностью Киева как торгового партнера. В США прекрасно знают, что современное оружие Киев настойчиво выпрашивает еще и для перепродажи третьим странам.

Свои же разработки Киеву с каждым годом все труднее воплощать в жизнь из-за падения промпроизводства, нехватки специалистов и банальной коррупции, которой славятся украинские оборонные предприятия.