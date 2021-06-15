Ситуация с коронавирусом в Москве остается тяжелой, столичные власти считают нынешний всплеск заболеваемости «подарком из Европы», украинский сосед опасается проникновения новых штаммов уже из России

Коронавирус в Москве

Российская столица стабильно удерживает первое место в РФ по числу выявленных заражений. По состоянию на 15 июня за сутки было обнаружено 6805 новых больных COVID-19. В Подмосковье в шесть раз меньше больных (1135), в Петербурге — в семь (902).

Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, рост заражений носит взрывной характер. Что самое печальное, за последнее время резко выросло число «тяжелых» больных.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», — заявил градоначальник.

Беспрецедентный карантин в Москве: бюллетень коронавируса на 13 июня © бюллетень

«Видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой», — подчеркнул Собянин.

По его данным, нынешний рост заболеваемости уже превзошел апрельский пик прошлого года и практически достиг рекордных показателей декабря.

Столичный градоначальник выразил уверенность в победе над инфекцией и призвал москвичей срочно вакцинироваться.

В пресс-службе городского департамента здравоохранения уже сообщили о снижении бюрократических барьеров при вакцинации, в частности, для прививки уже не нужны московская регистрация или полис ОМС.

Как уточняется, каждый гражданин России может вакцинироваться в местах работы выездных бригад — в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках и скверах, ТЦ и других популярных городских площадках.

Для вакцинации достаточно паспорта, причем неважно, выдан ли он в Москве или в другом регионе. Также не требуется прикрепление к медицинской организации Москвы.

Коронавирус в России

Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки выросло на 14 185, днем ранее было зарегистрировано 13 721, а 13 июня был достигнут локальный максимум — 14 723, который практически сравнялся с наивысшим показателем этого года, достигнутым в феврале.

Между тем Кремль недоволен низкими темпами вакцинации от COVID-19, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры», — отметил Песков.

Он напомнил, что вакцинация добровольная, подчеркнув, что «это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас».

«Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует», — констатировал Песков.

Коронавирус на Украине

Число выявленных на Украине зараженных коронавирусом за сутки подскочило в два с половиной раза: если днем ранее сообщалось о 420 новых случаях, то 15 июня за сутки выявили уже 1014, причем почти половина из них была госпитализирована. 13 июня госпитализировали три четверти новых зараженных.

В эпицентре вспышки коронавируса в РФ — Москве — госпитализируют всего четверть пациентов с COVID-19. Все выглядит так, что на Украине тестируют как правило тех, кто уже попал в больницу в тяжелом состоянии.

Поэтому нынешние показатели — не предел. Национальная академия наук Украины ожидает резкой вспышки заболеваемости уже нынешним летом.

Ученые украинские эскулапы обеспокоены распространением индийского штамма коронавируса в РФ и ожидают проникновения заразы в «незалежную» через российско-украинскую границу.

Основными симптомами индийского штамма являются тошнота, боли в животе, нарушения слуха, понос, изменения кожного покрова и в ротовой полости.

Индия наряду с Бразилией и США лидирует в списке стран, пострадавших от ковида.

Коронавирус в мире

Индийский штамм COVID-19 «Дельта» виноват во вспышке заболеваемости не только у себя на родине, но и в России, где первым очагом его распространения стал Санкт-Петербург, рассказал заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин.

«"Дельта" очень быстро распространилась в Санкт-Петербурге, и, по-видимому, этот результат надежный, никуда не уйдет», — сказал Базыкин

По его словам, это соответствует ситуации, которая наблюдалась в ряде других стран, причем индийский штамм вытесняет британский, который способен вытеснять уханьский вариант.

Чем и когда закончатся «коронавирусные выходные» в Москве

«"В настоящее время ведётся изучение "московского" штамма и эффективности против него "Спутника V", мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования», — сказал он.

Вообще исследования свалившегося как снег на голову вируса проходят во всем цивилизованном мире, зачастую при деятельном участии российских микробиологов.

Так, группа ученых из РФ с конца мая ведет в римском институте «Спалланцани» исследования эффективности российской вакцины «Спутник V» в отношении различных штаммов COVID-19.

«Российские коллеги находятся здесь уже порядка 15 дней, они ведут исследования с итальянскими коллегами относительно штаммов вируса, мы выясняем, может ли "Спутник" защитить от разновидностей коронавируса, которые так нас волнуют», — рассказал директор научно-исследовательского учреждения Франческо Вайя.

По его словам, пока проходят лабораторные исследования, результаты которых будут обнародованы по окончании исследований через два месяца.