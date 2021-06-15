Гуцульские (или закарпатские) голубцы отличаются от обычных в первую очередь формой — они миниатюрные. Размером они примерно с палец, и в этом есть своя прелесть — гуцульские голубцы, в отличие от обычных, рассчитаны на один укус.
Кроме того, настоящие гуцульские голубцы готовятся не из сырой капусты, а из листьев квашеной. Также есть отличия в наполнении блюда: гуцулам долгое время не был известен рис, но в ходу была кукурузная каша, из которой, например, готовили банош. Поэтому и наполняли голубцы кукурузной крупой с добавлением мяса или сала.
Сформированные голубцы укладывают в чугунную посуду и готовят в духовке или на плите. Подают их с домашней сметаной и шкварками.
Для приготовления гуцульских голубцов вам понадобятся:
- свиной фарш — 500 г
- свежее сало — 200 г
- рис — 1 стакан
- кукурузная крупа — 1 стакан
- квашеная капуста — 1 штука
- морковь — 2 штуки
- лук — 2 штуки
- растительное масло — 5 ст. ложек
- тимьян, укроп, молотый черный перец, соль.
Нарежьте сало небольшими кусочками. Смешайте рис с кукурузной крупой, ошпарьте 2-3 раза, сливая кипяток.
Нарежьте мелко лук, натрите морковь на терке. Разогрейте на сковороде растительное масло, положите в нее лук с морковью, укропом и тимьяном до мягкости, приправьте солью и перцем.
Добавьте овощи и фарш к крупе, хорошо перемешайте.
Капусту разберите на листья. В каждый лист заверните немного начинки и сформируйте небольшие «пальчики».
Выложите голубцы в кастрюлю слоями, переложите их салом. Залейте водой, чтобы она покрыла голубцы, накройте крышкой и томите на слабом огне 5-6 часов. Подавайте голубцы со сметаной, шкварками и луком.
Приятного аппетита!