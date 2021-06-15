О знаменитых на все постсоветское пространство украинских голубцах мы уже писали, но существует еще и особенный вид этого блюда, который можно попробовать только на Гуцульщине

Украинская кухня: готовим грибную зупу © Фото: enjoyyourlife.blog

Кроме того, настоящие гуцульские голубцы готовятся не из сырой капусты, а из листьев квашеной. Также есть отличия в наполнении блюда: гуцулам долгое время не был известен рис, но в ходу была кукурузная каша, из которой, например, готовили банош. Поэтому и наполняли голубцы кукурузной крупой с добавлением мяса или сала.

Сформированные голубцы укладывают в чугунную посуду и готовят в духовке или на плите. Подают их с домашней сметаной и шкварками.

Для приготовления гуцульских голубцов вам понадобятся:

- свиной фарш — 500 г

- свежее сало — 200 г

- рис — 1 стакан

- кукурузная крупа — 1 стакан

- квашеная капуста — 1 штука

- морковь — 2 штуки

- лук — 2 штуки

- растительное масло — 5 ст. ложек

- тимьян, укроп, молотый черный перец, соль.

Нарежьте сало небольшими кусочками. Смешайте рис с кукурузной крупой, ошпарьте 2-3 раза, сливая кипяток.

Украинская кухня: рецепт сытного перкельта © Фото: nakormi.com

Добавьте овощи и фарш к крупе, хорошо перемешайте.

Капусту разберите на листья. В каждый лист заверните немного начинки и сформируйте небольшие «пальчики».

Выложите голубцы в кастрюлю слоями, переложите их салом. Залейте водой, чтобы она покрыла голубцы, накройте крышкой и томите на слабом огне 5-6 часов. Подавайте голубцы со сметаной, шкварками и луком.

Приятного аппетита!