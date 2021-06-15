Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден рассказали, что думают друг о друге и как видят взаимоотношения своих стран

Уже завтра, 16 июня, лидеры двух держав встретятся в Женеве спустя 10 лет (10 марта 2011 года Владимир Путин, будучи премьер-министром РФ, и Джо Байден, занимавший тогда должность вице-президента США, обсуждали в Москве двусторонние отношения, товарооборот и бизнес-сотрудничество между странами), а накануне, 14-го числа, они выступили с заявлениями, которые можно считать сигналами друг другу в преддверии столь важных переговоров. Путин и пресса. В преддверии встречи © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сотрудничество через призму разногласий



Прежде всего, оба политика уверены, что переговоры между Москвой и Вашингтоном, несмотря на разногласия по многим аспектам, просто необходимы. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден подчеркнул, что проведение российско-американского саммита на высшем уровне своевременно. А Путин в интервью американской телекомпании NBC сказал, что его не удивило предложение хозяина Белого дома о личной встрече, рано или поздно она должна была состояться.

«У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жёсткую риторику, ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне», — объяснил российский лидер.

К тому же оба президента понимают, какими должны быть российско-американские отношения — стабильными и предсказуемыми. С такой формулировкой за последние пару недель неоднократно выступали и сам Байден, и представители его администрации, Путин в интервью NBC назвал эти 2 фактора — стабильность и предсказуемость — самой главной ценностью в международных отношениях, при этом отметив, что как раз этого и не видели в предыдущие годы от американской стороны, напомнив о том, как в 2011 году разрушили Ливию, как сначала пообещали оставить войска в Афганистане, а потом объявили об их выводе, а также о том, как хотели отстранить от власти в Сирии президента Башара Асада, не задумываясь, что будет со страной дальше. Ищенко рассказал, что будет с Зеленским, если Путин и Байден договорятся, а что, если нет © REUTERS, Gleb Garanich

Очень важно, что стороны сходятся во мнении, что области для сотрудничества и продуктивной совместной работы есть.

«Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге на борту самолёта по пути из Великобритании, где проходил саммит G7, в Брюссель на саммит НАТО и ЕС.

Стратегическая стабильность на сегодняшний день — это тема №1 в отношениях России и США.

«Президент Байден поддержал продление Договора о СНВ, что не могло не встретить с нашей стороны поддержку, потому что мы считаем, что этот договор в сфере сдерживания стратегических наступательных вооружений достаточно проработан, отвечает нашим интересам ‒ и российским, и американским. Поэтому такое предложение было вполне ожидаемым», — отметил Путин.

До истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) со дня инаугурации Байдена оставалось всего 15 дней, тем не менее новая американская администрация оперативно решила этот вопрос. По словам президента РФ, такой важный шаг стал проявлением профессионализма Байдена. Кроме того, в силе остаётся предложение Москвы о введении моратория на развёртывание в Европе ранее запрещённых ракет средней и меньшей дальности. Возможно, на переговорах в Женеве лидеры договорятся об учреждении специальных рабочих групп с целью перезапуска регулярного двустороннего диалога по стратегической стабильности. Байден трижды перепутал Сирию и Ливию © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Что касается Сирии, то Россия с самого начала военной операции, начатой по просьбой властей арабской республики 30 сентября 2015 года, предлагала возглавляемой Соединёнными Штатами международной коалиции координировать свои действия по борьбе с терроризмом. В октябре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с Джоном Болтоном, бывшим тогда советником 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, назвал контакты с американскими коллегами в Сирии пока единственным позитивным примером эффективного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Своё видение дальнейшего взаимодействия держав на этом направлении представил Путин: все совокупные действия должны быть направлены на стабилизацию ситуации в Сирии, нужно организовать гуманитарную помощь для населения вне зависимости ни от какого политического контекста, сейчас же и американцы, и европейцы отказываются помогать Асаду, но в помощи нуждаются простые сирийцы, в частности в лекарствах на фоне пандемии коронавируса; если есть основание полагать, что центральное правительство Сирии разграбит гуманитарную помощь, то можно установить контроль со стороны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца.

В последнее время налицо изменение риторики США по теме кибератак. 30 мая американский филиал крупнейшего мирового предприятия по переработке говядины и свинины бразильской компании JBS SA сообщил Белому дому, что подвергся нападению со стороны хакеров, которые, вероятно, находятся в России. Для разъяснения ситуации власти США обратились напрямую к руководству России.

«Раньше США сразу бы сказали, что за всем этим стоят российские спецслужбы, а сейчас заявление довольно мягкое. Американские власти понимают — хакеры опасны для обеих стран. Похоже на призыв действовать сообща», — считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Политолог Акопов сказал, в какие точки будет бить Путин во время переговоров с Байденом © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Путин уверен, что о совместной работе в киберпространстве, о предотвращении неприемлемых действий со стороны киберпреступников точно можно договариваться. Российский лидер очень рассчитывает на то, что удастся наладить этот процесс вместе с нынешней администрацией Белого дома. Он напомнил, что с предложением о сотрудничестве в этой сфере Москва обращалась ещё к 44-му президенту США Бараку Обаме в сентябре 2016 года, накануне окончания его второго срока, американцы ответили, что инициатива интересная, а затем к власти пришли республиканцы. На первой встрече с президентом РФ на полях G20 в Гамбурге Трамп предложил создать двустороннюю экспертную группу для анализа проблем кибербезопасности, однако впоследствии планы Вашингтона изменились, и сотрудничество сошло на нет.

Не нужно смешивать личное и государственное

Высказались президенты и о том, что думают друг о друге как личностях.

Конечно, ещё свежо в памяти мартовское интервью Байдена телеканалу ABC News, в котором он утвердительно ответил на вопрос корреспондента, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». На пресс-конференции 14 июня в Брюсселе по итогам саммита НАТО журналисты попросили прокомментировать реакцию на то заявление самого Путина, просто пожелавшего здоровья американскому лидеру. Байден замешкался, но потом начал отвечать, делая паузы: «Послушайте, он ясно дал понять, что… дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно».

Журналисты на этом не остановились и напомнили, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании президента США. «Я, правда, тоже смеюсь, — ответил Байден, изобразив смех. — Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу».

Корреспондент NBC не мог не воспользоваться возможностью и не поинтересоваться у президента России, как он относится к этой ситуации, и задал провокационный вопрос: «Вы убийца?» Эксперт рассказал, правда ли Байден заранее проиграл перед встречей с Путиным © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми работаем, спорим на международной арене, ‒ мы не жених и невеста, не клянёмся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнёры и в чём-то соперничаем друг с другом. <…> Если после этой риторики следует предложение встретиться и обсудить двусторонние вопросы и вопросы международной политики, я воспринимаю это как желание к совместной работе. Если это желание серьёзное, мы готовы это поддержать», — заявил Путин.

Кроме того, корреспондент спросил про разговор 10-летней давности, о котором рассказывал Байден, когда он говорил, что посмотрел Путину в глаза и не увидел никакой души.

«Насчёт души я не знаю, надо ещё подумать, что такое душа. Я такого не помню. "Что-то с памятью моей стало". У него хорошая память, наверное. Вообще, при личных встречах люди стараются вести себя как-то корректно. Я не помню некорректных элементов поведения со стороны моих коллег, до сих пор ничего подобного не было. Ну может быть, что-то он и сказал, но я не помню», — сказал президент РФ.

Говоря о различиях между нынешним хозяином Белого дома и его предшественником, Путин подтвердил, что по-прежнему придерживается мнения, что Дональд Трамп ‒ человек незаурядный, талантливый, яркий, иначе он не стал бы президентом США. Вассерман: Байден сильнее, чем Трамп, хочет уничтожить Россию © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Естественно, это нравится, не нравится, но это так и есть. Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике. Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек. Я очень рассчитываю ‒ есть плюсы, есть минусы, ‒ что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента, что мы будем соблюдать определённые правила общения, сможем о чём-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения», — продолжил Путин.

В свою очередь, Байден охарактеризовал российского лидера как достойного соперника, умного и жёсткого человека. В преддверии встречи американский лидер пытается балансировать, подчёркивая пользу от сотрудничества с Москвой для Соединённых Штатов, но при этом обещая ответить на любые недружественные действия России.

«Я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, и если он выберет не идти на сотрудничество и будет вести себя так, как он делал это в прошлом… то мы ответим на это. В областях, где у нас нет согласия, мы должны четко обозначить красные линии», — заявил он.

Что готовит нам Женева

О том, как будут проходить переговоры, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Первым президент Швейцарии Ги Пармелен встретит Путина, Байден прибудет позже. После протокольной фотосъёмки и вступительного слова принимающей стороны главы государств переместятся в библиотеку. Переговоры начнутся в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому) и пройдут в несколько раундов: в узком формате, где Путина будет сопровождать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Байдена — госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики; в консультациях в расширенном формате с российской стороны примут участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев; а затем президенты дадут отдельные пресс-конференции. Переговоры Путина и Байдена: Хазин рассказал, почему Украина устроила очередную истерику © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Как уточнил Ушаков, Путин и Байден планируют обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, однако в ходе встречи они могут поднять любую тему, например принудительную посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Белоруссии, арест оппозиционера Алексея Навального, обмен осуждёнными. Переговоры продлятся 4-5 часов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне заявила, что Байден знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящей встрече — у него за плечами 50 лет подготовки к этому моменту. Впрочем, дело не только в богатом политическом опыте. Как сообщил портал Axios, перед переговорами президент США проводил консультации с экспертами по России, которые работали в разных администрациях Белого дома: бывшими послами США в РФ Майклом Макфолом и Джоном Теффтом, старшим директором по России Совета национальной безопасности Эриком Грином, бывшим первым заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, Фионой Хилл, которая в качестве советника президента США по России и Евразии сопровождала Трампа на переговоры с Путиным в Хельсинки. Среди них не было единой точки зрения на формат отношений с Москвой: одни предлагали искать больше возможностей для взаимодействия с Россией, от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей, а другие призывали к демонстрации жёсткого курса. Виталий Третьяков: США решили подкупить Путина, но он копает глубже © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но общая рекомендация всё же была — не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным, чтобы «не давать ему какую-либо возможность затмить частные переговоры новыми публичными предложениями». Как ранее писала газета New York Times, решение об отдельной пресс-конференции Байдена призвано лишить «российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году». Тогда Трамп поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года и таким образом «дал Путину возможность распространить ложь», что вызвало бурную реакцию среди американских политических кругов.

Предстоящие переговоры президентов России и США можно назвать диалогом ради диалога: никаких прорывов ни одна, ни вторая сторона не ждут, но сам факт встречи на высшем уровне при нынешнем состоянии двусторонних отношений — это уже шаг вперёд. По словам Ушакова, хорошим итогом будут считаться любые договорённости Путина и Байдена. При этом представитель Кремля напомнил, что для американцев характерно не выполнять соглашения, достигнутые предыдущей администрацией, тем более если она имела другую партийную окраску, например, идея о создании российско-американского консультативного делового совета, которую Трамп поддержал на встрече с Путиным, так и осталась нереализованной.

В свою очередь, Рябов допустил, что президенты договорятся о возвращении послов, отозванных в конце апреля на родину для проведения консультаций. В целом, предупредил дипломат, ожидать действительно далекоидущих прорывов по итогам саммита в Женеве было бы несколько наивно, но с другой стороны, если не создать базу для дальнейшего движения, то эти прорывы никогда не настанут, что непозволительно. По словам Рябова, очень важным и серьёзным достижением переговоров, своеобразным страховым полисом на будущее стало бы создание платформы для совместной работы в сфере контроля над вооружениями.