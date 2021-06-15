Какова сегодня реальная численность населения Украины, никто точно не скажет. Обещанной властями переписи населения всё нет, но и без неё видно, что людей в стране с каждым годом становится всё меньше

Страна потеряла треть населения

Сейчас она выросла. Ищенко рассказал, какова реальная численность населения на Украине © Арина Тихомирова/Украина.ру Руслан Бортник.

«Государство говорит, что нас 42 миллиона, хотя в 1990-м было 52 миллиона», — сказал эксперт в эфире канала «Первый казацкий». И продолжил: «Но само же государство считало, министр Дубилет считал, что в лучшем случае — 37 (миллионов. — Ред.)».

Другими словами, Украина фактически потеряла за эти годы до трети своего автохтонного населения, продолжил эксперт. По его словам, параллельно идут два процесса: с одной стороны, это высокая смертность, с другой, молодёжь часто ищет свою судьбу за рубежом.

«Пожилое население, невысокий уровень жизни, не совсем качественная медицина — всё это влияет на то, что в Украине ежегодно умирает в среднем за последние пять лет 560-600 тысяч человек», — отметил эксперт, добавив: если учесть смертность от ковида, то увидим, что каждый день в Украине умирает от всех причин полторы тысячи человек.

Понятно, что главная причина смертей вовсе не ковид, а сердечно-сосудистые заболевания (60-70%), затем идут разного рода новообразования, отметил Бортник. Он подчеркнул, что «очень большая смертность — не природная, от ДТП, утоплений, насильственных уголовных преступлений, самоубийств…».

Как Украина теряет молодёжь

30 лет независимости Украины: минус 10 миллионов граждан © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Вот и едут за лучшей долей в Европу, в Польшу и в другие страны. Более того, по словам политолога, некоторые соседи Украины стараются этот поток мигрантов стимулировать, имея на то свои причины.

«Мы видим, что в Польше, например, уже с удовольствием принимают украинских учеников учиться в старшие школьные классы, уже не только в университеты. И упрощают программу, удешевляют программу, то есть стараются создать все возможности для того, чтобы украинская молодёжь выезжала», — сказал Бортник.

Он добавил, что Россия, на территории которой тоже находится около трёх миллионов граждан Украины, упрощает для них получение российского гражданства. При этом Бортник подчеркнул, что речь в данном случае идёт не о Донбассе и Крыме, это отдельная история — «мы говорим о процессах вне их». В результате изменений в российском законодательстве, добавил эксперт, сегодня украинцы спокойно могут получить гражданство России.

«Из-за этого Украина сегодня является донором населения для соседних стран, для более богатых, развитых стран», — констатировал политолог, пояснив, что в этом заинтересованы и страны-реципиенты, ведь от количества населения зависит развитие рынка: «Будущая мощность стран будет зависеть от количества потребителей».

Это понимают ведущие державы, даже перенаселённый Китай ныне возвращается к политике стимуляции рождаемости, отметил Бортник, добавив, что в Украине мы видим «обратные процессы», что здесь стимуляция рождаемости — «заморозилась».

«Проголосовали ногами и чемоданами»

Половине населения Украины не хватает денег - опрос © CC0, Pixabay в эфире «Первого Независимого» возможные причины получения украинцами паспортов других стран (России, Польши, Румынии и т.д.), политик и журналист Елена Бондаренко отметила: «Это говорит о том, что гражданин, получая паспорт иной страны, не верит в перспективу своей собственной».

«В принципе, семь лет (после переворота 2014 года. — Ред.) показали, что 10 миллионов уже проголосовали ногами и чемоданами, они просто уехали», — сказала Бондаренко.

Она добавила: «Даже если кто-то обманывает себя, что он уехал на некоторое время, а потом он вернётся, — скорее всего, это действительно самообман, и потом эти люди вряд ли — через пять, семь, десять лет — если ситуация в стране не изменится, они не вернутся, они, скорее всего, даже постараются забрать своих родственников отсюда».

Елена Бондаренко подчеркнула, что для Украины это самая невосполнимая утрата, потому что «государство всегда богато своими людьми».

«А мы сейчас не только с вами теряем нынешние рабочие хорошие, здоровые, профессиональные кадры, но мы с вами и теряем тех детей, которых они растят и которые должны стать костяком и опорой в будущем, в следующие 10 лет жизни нашего государства», — сказала она, добавив, что в результате любые потенциальные возможности экономического успеха страны сокращаются, «как шагреневая кожа».

Исчезающие пенсионеры

Действительно, Украина выбирает довольно странные способы борьбы с очевидными уже для всех опаснейшими процессами вымирания и бегства. Так, депутаты от «Слуги народа» в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5566, согласно которому пенсионный возраст украинцев поднимут до 61 года.

По мнению главы парламентского Комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, законопроект полезен в борьбе с демографическим кризисом на Украине: почему-то предполагается, что украинки будут больше рожать, если повысить пенсионный возраст.

Смертность на Украине резко выросла по сравнению с 2020 годом © Украина.ру/Стрингер Александр Мазурчак. По его словам, власти попросту «пытаются избежать коллапса Пенсионного фонда, уменьшив количество пенсионеров в стране».

Политик отметил, что из-за низкой продолжительности жизни в стране среднестатистический украинец получает пенсию всего около шести лет.

«В планах властей уменьшить эту цифру до пяти. Фактически это означает, что шансы украинцев дожить до пенсии уменьшились еще на год», — заявил Мазурчак.

Политик добавил: в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ряде европейских стран установленный законодательством возраст для выхода на пенсию — 65 лет и больше. Но нужно учитывать, что продолжительность жизни на Украине на 10 лет меньше, чем в ЕС, и она продолжает снижаться.

По мнению политика, для решения проблемы с наполнением Пенсионного фонда государству нужно идти совершенно другим путём: оживлять экономику, поддерживать малый и средний бизнес, так как для увеличения пенсионных отчислений необходим рост экономики и зарплат, с которых и отчисляются деньги пенсионерам. Но нынешняя украинская власть подобных доводов почему-то не слышит.