Сырники – любимое украинцами блюдо. Необычный рецепт рассказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, некоторые ингредиенты удивили украинских хозяек

В 2018 году бывший премьер-министр Украины опубликовала на своей странице в Facebook видеоролик, в котором, как сказала, делится «семейными секретами» приготовления сырников — блюда, которое стало «частью национального ДНК украинцев».

1. Готовить сырники из кальцинированного творога. Украинская кухня: рецепт нежных сырников © Фото: km-doma.ru

«На 3 литра молока, которое мы ставим на плиту и доводим до кипения, на каждый литр мы добавляем 2 столовые ложки хлорида кальция и, помешивая, доводим до кипения. А когда молоко загустело и превратилось в хлопья, мы процеживаем через марлю и получаем таким образом творог», — объяснила Юлия Тимошенко.

2. Творог должен быть очень плотным и сухим, чтобы даже не продавливался ложкой.

3. Не добавлять в творог муки.

«Это, во-первых, делает сырники не такими калорийными, а во-вторых, — очень нежными и вкусными. Безусловно, мы добавляем изюм и ванильный сахар», — рассказала Тимошенко.

4. Добавлять только желтки, без белков.

5. Вместо сахара использовать природный заменитель — стевию.

«Она изготовлена ​​из растений и значительно слаще сахара, но в ней 0 калорий. Каждой женщине будет приятно узнать, что можно есть сладкое, а калорий при этом в нём нет», — уточнила Тимошенко.

6. Обвалять сырники не в пшеничной муке, а в кукурузной.

«Зная все эти 6 секретов, вы можете приготовить самые вкусные сырники, которые когда-либо пробовали», — пообещала Тимошенко.

Политик поделилась секретами приготовления любимого украинцами блюда, но в видеоролике сама не готовила — заготовка и пожаренные сырники уже лежали на тарелке и противне.

В 2008 году Виталий Чепинога, будучи пресс-секретарём Тимошенко, когда та возглавляла правительство Украины, рассказывал: «Один женский журнал когда-то предложил Юлии Владимировне вести рубрику что-то типа "рецепты от премьер-министра". Но идея умерла в зародыше, поскольку премьер призналась, что её рецептов хватит максимум на 2 номера: 2 блюда, которые она может легко приготовить, — это варёные яйца и бульон из них».

По современным меркам нюансы приготовления сырников, которыми поделилась Тимошенко, выглядят обыденными, но пользователей Facebook удивило: откуда у бабушек, которые, по словам Тимошенко, передавали этот семейный рецепт из поколения в поколение, стевия и хлорид кальция?