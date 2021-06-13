Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве приблизилась к критической точке, всего несколько дней отделяет столицу от переполненных больниц, если власть не переломит ситуацию. Почему так произошло, что делает мэрия и как обстоят дела в целом по России, Украине и в остальном мире, читайте в нашем материале

Коронавирус в Москве

Москва стала эпицентром новой вспышки коронавирусной инфекции. Свыше 7,7 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано в столице за прошедшие сутки на утро 13 июня, что является максимумом с 26 декабря прошлого года.

За сутки до этого было выявлено 6 тыс. 701 случаев заражения, прирост составил более тысячи заражений.

Что интересно, по всей России число выявленных инфицированных за эти сутки выросло примерно так же — на 1 тыс. 213 человек, что говорит о том, что по стране в целом ситуация пока стабильная.

Нынешняя ситуация с коронавирусом уникальна большим числом госпитализаций молодых людей, что грозит переполненными больницами в самом скором времени, рассказал главврач московской городской клинической больницы им С. И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

«Отличительной особенностью сейчас является поступление значительного количества молодых людей. Коечного фонда надолго, конечно, при таком количестве поступлений у нас не хватит», — сказал Погонин.

Чем и когда закончатся «коронавирусные выходные» в Москве

Таким образом, учитывая текущую динамику выздоровлений, можно предположить, что койкомест осталось максимум на два дня.

В мэрии уже заявили о создании в ближайшее время дополнительных 2 тыс. ковидных койкомест, однако очевидно, что это отложит коллапс только на один-два дня в том случае, если тенденция заболеваемости не изменится.

Почему так тяжело стала болеть молодежь пока неизвестно, однако врачи не исключают мутацию коронавируса, в том числе и появление уникального московского штамма.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Мэрия Москвы бьет тревогу и принимает срочные меры, которые должны остановить рост заболеваемости. В частности, объявлена неделя выходных с сохранением зарплаты до 18 июня, усилен масочно-перчаточный режим.

Также для стимуляции прививочной активности граждан власти столицы проведут лотерею, в которой между привившимися с 14 июня по 11 июля будут разыграны 20 автомобилей стоимостью по 1 млн рублей.

Коронавирус в России

Суточный прирост новых зараженных COVID-19 в России непрерывно увеличивается с 8 июня. За прошедшую неделю ежедневно число новых выявленных заболевших увеличиваясь примерно на одну тысячу новых случаев.

Путь в здравницу. Как украинцам попасть в Крым на реабилитацию после коронавируса © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 12 июня было 13 тыс. 510 заболевших, что на 1 тыс. 213 меньше.

В последний раз ежедневный рост заболеваемости отмечался в сентябре — декабре 2020 года, после начала похолодания. Сейчас же вирус стал более активен даже при аномальной жаре.

На этом фоне лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал преждевременным возобновление регулярного авиасообщения с Венгрией, Австрией, Ливаном, Маврикием, Люксембургом, Хорватией, Марокко и Албанией.

«Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. Рано!… Прекратите эти заигрывания. Надо оставить границы закрытыми, пока болезнь по всему миру не пойдет на спад», — заявил Жириновский.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россияне смогут свободно передвигаться по всему миру только после того, как 60% взрослого населения получат иммунитет к коронавирусу.

«Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иными путем, получит иммунитет», — цитирует агентство Попову.

Население России на текущий момент составляет 146,24 млн человек. Полностью привито почти 14 млн человек (9,55% населения), еще 18,2 млн человек (около 12%) получили только первую прививку.

Коронавирус на Украине

Минздрав Украины утром 13 июня сообщил, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 857 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 37 детей и 17 медработников.

При этом большая часть из них — 684 человека — была госпитализирована. Это существенно отличается от ситуации в России, где тяжелых больных, требующих госпитализации, выявляется примерно 11% от общего числа заболевших.

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Также невелико и общее число вакцинированных на Украине. Полностью привитых 236,9 тыс. человек (0,57% населения), одну прививку получили 1,45 млн человек (3,52% населения), что многократно ниже российских показателей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти активнее открывать центры массового прививки против COVID-19, заявив, что вакцин — достаточно.

«Благодарен всем представителям местной власти, органов местного самоуправления, откликнулись на призыв и развернули такие центры в своих городах. Также хочу обратиться к тем, кто этого еще не сделал. Вакцины в Украине достаточно. Все желающие должны получить возможность вакцинироваться можно ближе к своему месту проживания», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, на этой неделе Украина получила еще более 183 тыс. доз вакцины Pfizer, из них 117 тыс. — в рамках инициативы COVAX и более 66 тыс. — по контракту. Также он сообщил, что в разных городах Украины уже работают более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса.

Коронавирус в мире

Пока Украина радуется вакцине Phizer, в США выяснили, что этот использование этого препарата, как и итальянской Moderna, может иметь серьезные последствия для здоровья молодых мужчин.

У них может возникнуть воспаление сердца, пишет Reuters со ссылкой на отчет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Специалисты выявили у людей 16-24 лет воспаление сердца, говорится в отчете Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По состоянию на конец мая было выявлено 275 случаев миокардита или перикардита. Воспаление сердца у пациентов диагностировали в течение недели после укола.

Некоторых молодых людей потребовалось госпитализировать. К концу мая в больницах оставалось 15 пациентов, трое из них — в реанимационных отделениях.

Moderna и Pfizer пока отказываются признать данный побочный эффект своего препарата.

Коронавирусная трагедия. Что происходит в Индии и грозит ли подобная ситуация Украине © REUTERS, Amit Dave

По свидетельствам индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у пациентов стала чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев

Индийскому штамму коронавируса также более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, — а также боль в суставах, потеря слуха.

Напомним, частым симптомом COVID-19 ранее была потеря обоняния и вкусовых ощущений, а также кашель.