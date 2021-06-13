В мэрии Москвы надеются, что за «длинные выходные» удастся прервать цепочки заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания. Учёные же считают, что для этого нужно не менее трёх недель

В последние дни сообщения из Москвы, связанные с коронавирусом, опять стали напоминать сводку боевых действий. Так, за сутки c 12 по 13 июня в столице России выявили 7 704 больных COVID-19, что на одну тысячу и три человека больше, чем днём ранее, когда сообщалось о рекордных с 26 декабря прошлого года 6 701 случае заражения. Поскольку по всей России на 13 июня число новозараженных за последние сутки выросло на одну тысячу и 213 человек, это позволяет говорить о резком ухудшении московских показателей по сравнению с общероссийскими ().

Собственно, именно после обнародования субботних показателей мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых карантинных ограничений в городе. Наибольшего числа москвичей коснётся объявление нерабочими дней с 15 по 19 июня — то есть фактически «коронавирусные выходные» в столице продлятся с 12 по 20 июня. В распоряжении мэра сказано, что для сотрудников в эти дни должна быть сохранена зарплата. Но если для бюджетных организаций с этим проблем явно не будет, то частные предприятия, которые и так потеряют выручку в эти дни, ждут непредвиденные расходы. Коронавирусные места в больницах Москвы практически закончились © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять», — сказано в сообщении мэра. Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (правда, выдача заказов и доставка разрешены).

Помимо этого, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, — за исключением тех, кто получил прививку. Москвичам старшего поколения (от 65 лет) рекомендовано воздержаться от поездок, остаться дома или на даче. Все жители Москвы обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях, сообщается в пресс-релизе столичной мэрии. Рост заболеваемости: Коронавирус-мутант обнаружен в Москве © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

При этом на усиление контроля ограничений в транспорте с 15 июня выйдет 100% штата контролеров, сообщил в субботу руководитель государственного учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, число зараженных COVID-19 в Москве возросло, поэтому контролёры различных направлений усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов. «Мы усиливаем проверки соблюдения правил, только строгое отношение к соблюдению правил в транспорте позволит добиться высокого уровня безопасности пассажиров», — отметил Султанов. Однако повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве пока не планируется.

Но наиболее тревожными являются сообщения о повторном перепрофилировании медицинских учреждений Москвы на работу с коронавирусными пациентами. Власти Москвы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 имени Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек, сообщила 12 июня заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. «Также мы в ближайшие дни перепрофилируем ещё пять поликлиник для диагностики коронавирусной инфекции, таким образом, до середины недели число КТ-центров достигнет 30», — сказала Ракова журналистам. При этом она отметила, что все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме.

«В последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело — число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад», — сообщила Ракова. Она посоветовала москвичам свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома. Подарят машину: Собянин объяснил, почему москвичам нужно срочно прививаться от COVID-19 © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить», — написал Собянин в своем блоге в субботу, добавив, что пункты вакцинации будут работать все эти выходные. А 13 июня мэр Москвы сообщил, что два дня назад ещё раз поставил первый компонент «Спутника V» и чувствует себя хорошо. «Сам я привился ещё в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад ещё раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», — написал он в своем блоге.

Собянин также отметил, что если в ближайшие дни проявить ответственность и дисциплину, то удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания. «Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19», — написал мэр. По подсчётам специалистов, ныне полностью привиты от коронавируса около 1,5 миллиона из 12 миллионов москвичей, то есть 12,5% населения столицы. Это, конечно, лучше чем в целом по России (9,3%), однако очень далеко от уровня, на котором возможно возникновение коллективного иммунитета от COVID-19 (60% вакцинированных). При этом получить прививку для москвичей, в отличие от некоторых регионов РФ, не составляет никакого труда: множество пунктов вакцинации есть в каждом районе, и ни в одном из них нет очередей или проблем с регистрацией.

Пока что в процессе стимулирования процесса вакцинации московские власти использую «метод пряника». Так, ещё в конце апреля Сергей Собянин объявил, что при содействии московского бизнеса стартует программа стимулирования вакцинации пожилых москвичей «Миллион призов». Жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 рублей, либо промокод на аналогичную сумму. «Потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов». Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы» — говорил тогда мэр Москвы.

А 13 июня Сергей Собянин сообщил, что с 14 июня по 11 июля 2021 год москвичи, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю власти планируют разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24», уточнил мэр столицы. По данным столичных властей, деньги для реализации программы предоставили «Сбер», «Лукойл», «МегаФон», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие крупные российские компании.

Однако не исключено, что в случае сохранения негативных тенденций с заболеваемостью COVID-19 и вакцинацией в Москве опять вернутся к полному или частичному пропускному режиму. Пока что городские власти подготовку к этому отрицают. «Пока таких планов (по возвращению спецпропусков и QR-кодов — Прим.) нет. Принятые меры направлены на то, чтобы прервать рост заболеваемости и тем самым предотвратить ситуацию, в которой бы потребовалось вводить более жесткие ограничения», — говорится в сообщении мэрии Москвы от 12 июня. Но не стоит забывать, что 9 июня на встрече с московскими рестораторами Сергей Собянин заявлял, что «мы никаких локдаунов не собираемся вводить», и не анонсировал новых ограничений, которые были введены через три дня после этой встречи.

А вследствие этих ограничений 13 июня было объявлено об отмене общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького. «Отказ от проведения крупного массового мероприятия, когда одномоментно в Парке Горького собирается несколько десятков тысяч выпускников и их учителей, позволит сохранить здоровье детей и взрослых», — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки. Кроме этого, студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. В частности, об этом объявили в МГУ, МГТУ имени Баумана и Высшей школе экономики.

Пока сложно сказать, какими будут последствия «короноавирусных выходных» в столице. По оценке профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анчи Барановой, рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей. «К концу августа отпустит. Лето черти унесли», — сказала Баранова 12 июня в комментарии РИА Новости. При этом, по мнению профессора, многое будет зависеть от поведения населения, ношения средств индивидуальной защиты и действий властей. «При слаженных действиях можно будет подъём сократить до недели, а плато — до двух», — считает она.