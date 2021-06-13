Закарпатскую кухню можно назвать поистине интернациональной – она собрала в себя вкусные и уникальные блюда различных национальностей, проживающих на этой территории. Одно из них – венгерский боб-гуляш

Обычно этот сытный и ароматный суп медленно томится в огромном котелке на костре. Готовят его долго, но и объемы берут немаленькие — чтобы хватило на семью и гостей.

Украинская кухня: готовим полендвицу © Фото: instacook.me

Единого рецепта у боб-гуляша нет — каждая хозяйка готовит по-своему: кто-то с ребрышками, кто-то с колбасками. Важными ингредиентами остаются фасоль и чипетке — небольшие кусочки теста, напоминающие маленькие клецки.

Боб-гуляш прекрасно готовится на костре и отлично подходит для выездов на природу как замена уже приевшемуся шашлыку.

Для приготовления боб-гуляша вам понадобятся:

- вода — 5 литров;

- говядина — 400 грамм;

- свинина — 400 грамм;

- копчености — 400 грамм;

- свиной жир — 100 грамм;

- фасоль — 1 стакан;

- картофель — 300 грамм;

- помидоры — 300 грамм;

- корень петрушки — 2 корешка;

- морковь — 4 штуки;

- лавровый лист — 2 штуки;

- красный сладкий перец — 1 штука;

- молотая паприка — 1 штука;

- корень сельдерея — 1 штука;

- чеснок — 1 головка;

- лук — 300 грамм;

- мука — 200 грамм;

- яйцо — 1 штука.

За сутки до приготовления гуляша замочите фасоль в воде.

Порежьте сырое мясо на кубики и отварите до полуготовности с лавровым листом и луковицей. Выбросите лук и лавровый лист, посолите и поперчите бульон.

Украинская кухня: готовим лангош © Фото: buljon.ru

Растопите в кастрюле или казане жир-смалец, добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета.

Добавьте немного бульона, помидоры и перец. Поджарьте.

Добавьте весь бульон с мясом, фасоль, копчености, долейте воды, посолите и варите 30 минут. Затем добавьте петрушку, морковь, сельдерей и картошку.

Отдельно приготовьте тесто: возьмите муку и яйцо, размешайте их с водой. Отрывая от теста небольшие кусочки, бросайте их в гуляш. Также добавьте в него мелко нарезанный чеснок.

Варите боб-гуляш до готовности картофеля.

Приятного аппетита!