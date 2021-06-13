Обычно этот сытный и ароматный суп медленно томится в огромном котелке на костре. Готовят его долго, но и объемы берут немаленькие — чтобы хватило на семью и гостей.
Боб-гуляш варится с копченостями — чем больше, тем лучше. Также в блюдо добавляются разные виды мясных продуктов — получается такая «сборная солянка». Боб-гуляш — очень наваристое, сытное и густое блюдо.
Единого рецепта у боб-гуляша нет — каждая хозяйка готовит по-своему: кто-то с ребрышками, кто-то с колбасками. Важными ингредиентами остаются фасоль и чипетке — небольшие кусочки теста, напоминающие маленькие клецки.
Боб-гуляш прекрасно готовится на костре и отлично подходит для выездов на природу как замена уже приевшемуся шашлыку.
Для приготовления боб-гуляша вам понадобятся:
- вода — 5 литров;
- говядина — 400 грамм;
- свинина — 400 грамм;
- копчености — 400 грамм;
- свиной жир — 100 грамм;
- фасоль — 1 стакан;
- картофель — 300 грамм;
- помидоры — 300 грамм;
- корень петрушки — 2 корешка;
- морковь — 4 штуки;
- лавровый лист — 2 штуки;
- красный сладкий перец — 1 штука;
- молотая паприка — 1 штука;
- корень сельдерея — 1 штука;
- чеснок — 1 головка;
- лук — 300 грамм;
- мука — 200 грамм;
- яйцо — 1 штука.
За сутки до приготовления гуляша замочите фасоль в воде.
Порежьте сырое мясо на кубики и отварите до полуготовности с лавровым листом и луковицей. Выбросите лук и лавровый лист, посолите и поперчите бульон.
Копчености, картошку, морковь, сельдерей, помидоры и перец нарежьте кубиками, лук — соломкой, мелко порубите петрушку.
Растопите в кастрюле или казане жир-смалец, добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета.
Добавьте немного бульона, помидоры и перец. Поджарьте.
Добавьте весь бульон с мясом, фасоль, копчености, долейте воды, посолите и варите 30 минут. Затем добавьте петрушку, морковь, сельдерей и картошку.
Отдельно приготовьте тесто: возьмите муку и яйцо, размешайте их с водой. Отрывая от теста небольшие кусочки, бросайте их в гуляш. Также добавьте в него мелко нарезанный чеснок.
Варите боб-гуляш до готовности картофеля.
Приятного аппетита!