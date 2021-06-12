И ничего, что форма (в данном случае в прямом смысле этого слова) в Украине давно превалирует над содержанием, в мире постмодерна это в тренде. Ведь можно из пустячного повода сделать грандиозный скандал, который будут обсуждать на самом высоком уровне. В итоге — украинская повестка в топе. Акценты смещены, информационный спам запущен.
«Оскандалиться везде — главная линия поведения ура-патриотической тусовки на международной арене. Пренебрегать установленными правилами, если они мешают из любого международного мероприятия делать перформанс для своей секты в социальных сетях, — постоянный принцип. От позорных выходок Гончаренко в ПАСЕ до шума по поводу националистического клича на спортивной форме. И если к ужасу настоящих патриотов своей страны наша сборная запомнится на Евро-2020 только этим, то та секта даже не огорчится — зато они "не смогли поступиться принципами"», — так прокомментировал народный депутат Олег Волошин ситуацию вокруг новой спортивной формы сборной Украине и не только.
Напомним, на днях Украинская федерация футбола презентовала новую футбольную форму для участия команды в чемпионате Европы. На ней, в частности, нанесена националистическая надпись «Слава Украине! Героям Слава». Это вызвало негодование в кругах международной футбольной общественности, и УЕФА потребовал убрать политический лозунг с формы спортсменов Евро-2020. Но это решение европейской ассоциации только подогрело скандал и спровоцировало новый флешмоб. На это и был, видимо, расчет. Украинские политики и дипломаты украсили свои аватарки в соцсетях фрагментом формы с надписью «Героям Слава!». Таким образом, в поддержку новой формы и против решения УЕФА выступили министр внутренних дел Арсен Аваков, дипломат и посол Украины в Польше Андрей Дещица, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и многие другие. Напомним, ранее сам президент страны Владимир Зеленский опубликовал в своем инстаграме фотографию в новой футболке с именным номером 95.
К акции подключились посольства США и Великобритании. На официальном сайте Посольства США в Киеве в Фейсбуке было размещено сообщение: «С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно». На фото посол США в Украине Кристина Квин позирует в футболке нового образца на фоне футбольной команды. Ранее посольство Великобритании высказалось в Твиттере, что им тоже нравится новая футбольная форма.
И уже в пятницу, 11 июня, исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом заявил президент ассоциации футбола Андрей Павелко. «Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!» — написал Павелко на свой странице в ФБ.
На самом деле спор вышел давно за рамки футбола, спорта и даже политики. И вошел в дискурс информационной войны.
Сооснователь общественной платформы «Новая страна» Валерий Пекар написал, что Украине следует уже переходить в наступление: «Спасибо всем, кто сражался в этом раунде информационной войны и в конце завоевал для Украины победу. Так и надо воевать: каждое наступление России должно заканчиваться для нее позорным поражением (ну зачем было цепляться к надписи на внутренней стороне футболки?). И время уже переходить от обороны к нападению, время переносить информационную войну на территорию противника».
Вот, собственно, ради чего все и затевалось.
Что же касается России. То, как известно, здесь существует совсем иной подход — в результате и Крымский мост построен и Северный поток проложен: "Больше дела, меньше пиара".