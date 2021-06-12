Надо признать, украинские власти умеют мастерски создавать информационные поводы и проводить политический акционизм. В России между тем придерживаются другой линии поведения. А вот кто в выигрыше, показывает время

Лозунг «Героям слава!» может стать официальным футбольным символом Украины © Facebook, Андрей Павелко

«Оскандалиться везде — главная линия поведения ура-патриотической тусовки на международной арене. Пренебрегать установленными правилами, если они мешают из любого международного мероприятия делать перформанс для своей секты в социальных сетях, — постоянный принцип. От позорных выходок Гончаренко в ПАСЕ до шума по поводу националистического клича на спортивной форме. И если к ужасу настоящих патриотов своей страны наша сборная запомнится на Евро-2020 только этим, то та секта даже не огорчится — зато они "не смогли поступиться принципами"», — так прокомментировал народный депутат Олег Волошин ситуацию вокруг новой спортивной формы сборной Украине и не только.

Сотрудники посольства США попозировали в скандальной форме сборной Украины © Twitter, U.S. Embassy Kyiv Арсен Аваков, дипломат и посол Украины в Польше Андрей Дещица, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и многие другие. Напомним, ранее сам президент страны Владимир Зеленский опубликовал в своем инстаграме фотографию в новой футболке с именным номером 95.

К акции подключились посольства США и Великобритании. На официальном сайте Посольства США в Киеве в Фейсбуке было размещено сообщение: «С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно». На фото посол США в Украине Кристина Квин позирует в футболке нового образца на фоне футбольной команды. Ранее посольство Великобритании высказалось в Твиттере, что им тоже нравится новая футбольная форма.

Форменный скандал: глава Украинской ассоциации футбола срочно вылетел в Рим © Facebook, Андрей Павелко Андрей Павелко. «Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!» — написал Павелко на свой странице в ФБ.

На самом деле спор вышел давно за рамки футбола, спорта и даже политики. И вошел в дискурс информационной войны.

Сооснователь общественной платформы «Новая страна» Валерий Пекар написал, что Украине следует уже переходить в наступление: «Спасибо всем, кто сражался в этом раунде информационной войны и в конце завоевал для Украины победу. Так и надо воевать: каждое наступление России должно заканчиваться для нее позорным поражением (ну зачем было цепляться к надписи на внутренней стороне футболки?). И время уже переходить от обороны к нападению, время переносить информационную войну на территорию противника».

Вот, собственно, ради чего все и затевалось.

Что же касается России. То, как известно, здесь существует совсем иной подход — в результате и Крымский мост построен и Северный поток проложен: "Больше дела, меньше пиара".

