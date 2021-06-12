Мэр Ровно Александр Третьяк призвал «упаковать» всех цыган и «вывезти их в родное Закарпатье». Правда, на следующий день чиновник извинился - ведь цыган, в отличие от русских, на Украине обижать нельзя

Российским дипломатам не дали возложить цветы к памятнику Пушкину

Во Львовской области представители неонацистской организации «Национальный корпус»* помешали дипломатам из Генерального консульства Российской Федерации во Львове возложить цветы к памятнику русского поэта Александра Пушкина, который находится в селе Заболотовцы возле города Жидачев Львовской области. Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале «Нацкорпус Львовщина» (136 подписчиков).

Все началось с того, что 6 июня, в честь 222-й годовщины со дня рождения Пушкина сотрудники консульства хотели возложить к его памятнику цветы, для чего и приехали в село. Российских дипломатов ждали местные жители — это вынуждены были признать и сами организаторы провокации, написав, что «для создания пропагандистской картинки в населенный пункт свезли десятки пророссийских пенсионеров». Но, как заявили в «Нацкорпусе», им удалось сорвать демонстрацию присутствия «русского мира» на Галичине. Ай да Пушкин! Астрологический портрет великого русского поэта

Собравшиеся заранее у монумента поэту неонацисты не дали дипломатам возложить цветы. Радикалы вели себя агрессивно, толкали сотрудников консульства и не давали им пройти к памятнику. «Пройти нельзя, стойте тут со своими цветами!» — кричали они, откровенно провоцируя дипломатов на конфликт, предлагая им «возложить цветы на могилы воинов АТО», вспомнить «украинских детей, погибших из-за вас». «Убирайтесь в Россию и там диктуйте свои права! Вы немые? Чего молчите? Делаете клоунаду из этого! Наша страна — наши герои!», — скандировали участники акции.

Поняв, что цветы возложить не получится, дипломаты уехали. На обнародованном неонацистами видео прекрасно видно, что присутствовавшие рядом сотрудники полиции не предприняли никаких усилий для защиты дипломатов и наведения порядка. Собственно, полиция явно и стала фактическим инициатором провокации — ведь дипломаты заранее предупредили власти страны пребывания о своих планах по возложению цветов к памятнику Пушкину.

Оставшиеся в одиночестве националисты потребовали в кратчайшие сроки снести памятник всемирно известному поэту. «Александр Пушкин был певцом московского империализма, он негативно воспринимал украинское освободительное движение, чего стоит только антимазепинская поэма «Полтава», — заявили в «Национальном корпусе». 222 года со Дня рождения Пушкина: известные украинцы зачитали строки русского классика © Скриншот из видео Украина.ру

Как справедливо отметило российское издание «Аргументы и факты», удивлять в этой ситуации может только то, что памятник в Заболотовцах вообще существует до сих пор. В Золочеве Львовской области, к примеру, вандалы разбили монумент в честь поэта в 2018 году, а в самом Львове бюст Пушкина, установленный в 1999 году к 200-летию со дня его рождения, дважды разбивали вандалы, после чего монумент дважды восстанавливали. В 2017 году под видом реконструкции от него избавились окончательно.

В четверг, 10 июня, Министерство иностранных дел России выразило протест поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за акции украинских националистов на Львовщине. «Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года. В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников» — сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако стоит ли ожидать выполнения этих законных требований от страны, чей тогдашний министр иностранных дел Андрей Дещица весной 2014 года лично пел матерные частушки о Путине во время нападения вандалов на посольство РФ в Киеве?..

Очередной западно-украинский мэр выступил против засилья цыган

На Западной Украине опять возник скандал, связанный с заявлениями мэра очередного областного центра в отношении ромов — только так разрешено называть цыган в этой стране. В среду, 9 июня, городской голова Ровно Александр Третьяк заявил в эфире местного «РадиоТрек», что всё идёт к тому, что придётся применять радикальные меры к представителям этого этноса. Собственно, комментарий мэра был связан с петицией горожан на сайте горсовета Ровно с требованием привлечь цыган к ответственности за выбивание окон в припаркованных и движущихся автомобилях, а также вымогательство денег, сопровождающееся угрозами.

«Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях я должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим, и муниципальная стража, которую мы вот-вот запускаем» — заявил мэр Ровно. «Все равны»: предлагавший «упаковать и вывезти» цыган мэр Ровно извинился © commons.wikimedia.org, любком

Александр Третьяк рассказал, что недавно на улице Ровно встретил ромов и сказал тем, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но ромы пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное. Поэтому мэр настроен решительно: «Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально — всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье».

Напомним, буквально в тех же выражениях в апреле 2020 года призывал решить «цыганский вопрос» в Ивано-Франковске мэр этого города Руслан Марцинкив. Тогда по факту его высказываний полиция открыла уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности), а в защиту цыган (которым на самом деле ничего не угрожало) выступили «Международная амнистия» и посольство США в Киеве.

Потому неудивительно, что уже 10 июня, после многочисленных сравнений с Марцинкивым в СМИ, Александр Третьяк начал каяться в сказанном. «Вчера на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально, за что хочу попросить прощения. Такая реакция была вызвана многочисленными жалобами жителей Ровно, в том числе петицией на сайте городского совета «Привлечение к административной и уголовной ответственности ромского населения» и другими обращениями» — написал он на своей Facebook-странице.

При этом Александр Третьяк уточнил, что дело не в предвзятом отношении к лицам определенной национальности, а в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения. «Поэтому каждого, кто будет нарушать закон, ожидает наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески», — добавил мэр. Примечательно, что когда на предыдущей неделе львовский публицист Илько Лемко на портале «Збруч» призвал к депортации с территории Украины не только всех русских, но и русскоязычных, этого никто не заметил.

«Полезный русский» Разумков в столице русофобов

Некогда обещавший публично говорить на русском языке спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10-11 июня находился с рабочей поездкой во Львовской области — и, естественно, ни одного слова на русском не сказал. Более того, в ходе поездки Разумков специально подчеркнул, что он если и русский, то «полезный русский». Так, в ходе брифинга после посещения VIII Всеукраинского форума местного самоуправления, который под приезд спикера специально собрали во Львове, Дмитрий Разумков прокомментировал запрет УЕФА на использование второй части фашистского лозунга на форме сборной Украины.

«Я не футболист, но считаю, что это (внесение корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу — Прим.) не совсем дело УЕФА. Там не было ничего оскорбительного в отношении УЕФА. Это (лозунг «Слава Украине! — Героям слава!» — Прим.) официально закреплённое на законодательном уровне украинское обращение». Разумков также добавил, что это обращение «точно не обижает ничьих чувств и не унижает чьего-то достоинства». Напомню, вышеупомянутый лозунг был утверждён в качестве партийного приветствия на Втором великом сборе бандеровского крыла ОУН* в апреле 1941 года, и параллельно с произнесением слов бандеровцам предписывалось вскидывать правую руку в нацистском привете. «Не откладывая вопрос». Разумков сказал, как Рада отчаянно борется с «Северным потоком-2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом на самом форуме местного самоуправления, куда съехались более 300 мэров со всей Украины, Разумков не поддержал предложений собравшихся об увеличении процента отчислений в местные бюджеты — от подоходного налога с граждан и штрафов за нарушение правил дорожного движения. Спикер парламента фактически призвал городских голов во всём поддерживать Киев — мол, для людей мы все — единая власть, потому не должно быть никаких конфликтов. «Здесь не будет большинства или оппозиции, а будет вопрос, качественно ты делаешь свою работу» — сказал он.

Стоит отметить, что во Львове Дмитрий Разумков был не только на «паркетных» мероприятиях типа упомянутого форума мэров или первого форума судебных экспертов, который спикер открыл 11 июня. За два дня Разумков успел посетить Львовский бронетанковый завод (где демонстрировал умение водить БТР), завод по выпуску городского транспорта «Электрон» (естественно, проехался за рулём автобуса), больницу скорой медицинской помощи, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и даже Яворовский полигон.

Но больше всего Дмитрию Разумковы оказались благодарны… львовские меломаны. Специально к приезду киевского гостя Львовский оперный театр поставил «Принцессу Турандот», и билеты были в свободной продаже. Правда, уже после окончания первого акта «свита» спикера исчезла с центрального балкона театра, и оперу Разумков досматривал в компании жены и председателя Львовского облсовета Ирины Грымак.

Кстати, Грымак и её партийный коллега по «Европейской солидарности», депутат ВР Николай Княжицкий сопровождали Разумкова почти на всех мероприятиях, часто к ним присоединялся экс-губернатор Львовшины, а ныне депутат парламента от «Батькивщины» Михаил Цымбалюк. При этом спикер всячески отрицал предвыборный характер поездки, и на главный вопрос, который всех интересовал, — о президентских амбициях — ответа так и не дал.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ