Грибная зупа получила свое название под влиянием польского языка в 20-30-е годы прошлого века, в переводе с польского zupa — это «суп».
Основным ингредиентом зупы являются грибы, желательно молодые. Подойдут, конечно, любые, но вкуснее всего зупа получается со свежими лисичками или белыми грибами.
По сети ходит множество рецептов этого блюда, но настоящую грибную зупу гуцулы готовят без картофеля и бульона — варят на чистой родниковой воде. Также во время приготовления блюда вода из-под грибов не сливается.
Иногда, чтобы оттенить грибной вкус, используется мелкая вермишель, но с ней не стоит перебарщивать, так как она скорее вспомогательный ингредиент, чем основной.
Для приготовления грибной зупы вам понадобятся:
- грибы белые сухие — 100 грамм;
- морковь — 1 штука;
- лист лавровый — 3 штуки;
- лук — 2-3 штуки;
- масло сливочное — 100 грамм;
- сметана (или сливки) — 200 грамм;
- мука — 2-3 ст. ложки;
- вода — 3-4 литра;
- соль, перец, лавровый лист.
Прежде всего замочите сухие грибы на 15 минут. Долейте воды в кастрюлю почти до краев, посолите, поперчите и варите 1 час.
Слейте жидкость через сито. Отложите грибы в сторону, бульон вылейте обратно в кастрюлю.
Натрите морковь на мелкой терке и отправьте в бульон. Добавьте лавровый лист, перец и еще соли, если нужно. Варите до готовности моркови.
Мелко нарежьте грибы.
Нарежьте лук кубиками и отправьте на сковороду со сливочным маслом (30 грамм). Добавьте несколько ложек растительного масла и пассеруйте до золотистости. Переложите в отдельную тарелку.
В чистую сковородку положите оставшееся сливочное масло. В растопленное масло высыпьте муку, убавьте огонь и постоянно помешивайте. Добавьте сметану. Помешивая, подержите на огне еще одну минуту.
В полученную смесь постепенно введите 1-2 половника грибного бульона и перемешивайте венчиком. Продолжайте вливать бульон, пока масса не станет настолько жидкой, что ее можно будет влить обратно в бульон.
Отправьте в бульон грибы и лук, поставьте его на огонь до закипания.
Подавайте горячую юшку, украсив зеленью.
Приятного аппетита!