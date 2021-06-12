В топ вкуснейших блюд Гуцульщины определенно входит грибная зупа (или юшка) – распространенное среди жителей горных районов первое блюдо

Грибная зупа получила свое название под влиянием польского языка в 20-30-е годы прошлого века, в переводе с польского zupa — это «суп».

Основным ингредиентом зупы являются грибы, желательно молодые. Подойдут, конечно, любые, но вкуснее всего зупа получается со свежими лисичками или белыми грибами.

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Иногда, чтобы оттенить грибной вкус, используется мелкая вермишель, но с ней не стоит перебарщивать, так как она скорее вспомогательный ингредиент, чем основной.

Для приготовления грибной зупы вам понадобятся:

- грибы белые сухие — 100 грамм;

- морковь — 1 штука;

- лист лавровый — 3 штуки;

- лук — 2-3 штуки;

- масло сливочное — 100 грамм;

- сметана (или сливки) — 200 грамм;

- мука — 2-3 ст. ложки;

- вода — 3-4 литра;

- соль, перец, лавровый лист.

Прежде всего замочите сухие грибы на 15 минут. Долейте воды в кастрюлю почти до краев, посолите, поперчите и варите 1 час.

Слейте жидкость через сито. Отложите грибы в сторону, бульон вылейте обратно в кастрюлю.

Натрите морковь на мелкой терке и отправьте в бульон. Добавьте лавровый лист, перец и еще соли, если нужно. Варите до готовности моркови.

Мелко нарежьте грибы.

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В чистую сковородку положите оставшееся сливочное масло. В растопленное масло высыпьте муку, убавьте огонь и постоянно помешивайте. Добавьте сметану. Помешивая, подержите на огне еще одну минуту.

В полученную смесь постепенно введите 1-2 половника грибного бульона и перемешивайте венчиком. Продолжайте вливать бульон, пока масса не станет настолько жидкой, что ее можно будет влить обратно в бульон.

Отправьте в бульон грибы и лук, поставьте его на огонь до закипания.

Подавайте горячую юшку, украсив зеленью.

Приятного аппетита!