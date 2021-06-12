Кремзлики, терчаники и кийзлики – все это названия хорошо известных на постсоветском пространстве драников (или дерунов). Но на Закарпатье их готовят абсолютно иначе: простое и понятное блюдо гуцулы превратили в произведение кулинарного искусства

Кремзлики — это полноценное второе блюдо, которое готовится в горшочках или глубокой керамической посуде. По факту это те же картофельные драники, обладающие намного более ярким и интересным вкусом.

Украинская кухня: готовим закарпатскую риплянку © Фото: prigotovimvkusno.com

Весь смысл гуцульских кремзликов в том, чтобы они хорошо протушились вместе с добавками и соусом — тогда довольно пресный картофель приобретает неповторимый вкус.

Для приготовления кремзликов вам понадобятся:

- картофель — 5-6 штук;

- свинина — 500 грамм;

- репчатый лук — 3 штуки;

- яйцо — 2 штуки;

- сметана — 250 грамм;

- мука — 3-4 ст. ложки;

- масло для жарки;

- соль, перец, чеснок — по вкусу.

Вымойте и очистите от кожуры картошку, натрите ее на терке. Добавьте в натертый картофель яйца, соль и перец. Затем постепенно добавляйте муку и хорошо вымешивайте.

На разогретую и политую маслом сковороду выложите картофельное тесто, сформированное в небольшие оладьи. Подрумяньте их с двух сторон.

Украинская кухня: рецепт аппетитной мачанки © Фото: lifehacker.ru

Нарежьте мякоть свинины ломтиками толщиной около сантиметра, слегка отбейте. Выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки, посолите и поперчите.

Готовое мясо переложите в горшочки или форму, распределив ровным слоем. Нашинкуйте лук и поджарьте его до золотистости в той же сковороде, в которой готовилось мясо. Добавьте в лук сметану, разведите ее парой ложек бульона или воды. Добавьте соль и перец по вкусу.

Вылейте соус в форму с кремзликами и мясом. Поместите блюдо в нагретую до 180-200 градусов духовку на 10-15 минут. При желании запеканку можно присыпать сыром.

Подавайте кремзлики в горячем виде.

Приятного аппетита!