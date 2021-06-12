Кремзлики — это полноценное второе блюдо, которое готовится в горшочках или глубокой керамической посуде. По факту это те же картофельные драники, обладающие намного более ярким и интересным вкусом.
Для кремзликов картофель натирают на терке, замешивают из него картофельное тесто и поджаривают его в виде небольших оладий. Но затем их укладывают в форму или горшочек, чтобы присыпать ароматной «начинкой». Иногда это поджаренное мясо с луком, иногда — грибы со сметаной.
Весь смысл гуцульских кремзликов в том, чтобы они хорошо протушились вместе с добавками и соусом — тогда довольно пресный картофель приобретает неповторимый вкус.
Для приготовления кремзликов вам понадобятся:
- картофель — 5-6 штук;
- свинина — 500 грамм;
- репчатый лук — 3 штуки;
- яйцо — 2 штуки;
- сметана — 250 грамм;
- мука — 3-4 ст. ложки;
- масло для жарки;
- соль, перец, чеснок — по вкусу.
Вымойте и очистите от кожуры картошку, натрите ее на терке. Добавьте в натертый картофель яйца, соль и перец. Затем постепенно добавляйте муку и хорошо вымешивайте.
На разогретую и политую маслом сковороду выложите картофельное тесто, сформированное в небольшие оладьи. Подрумяньте их с двух сторон.
Готовые кремзлики выложите в форму так, чтобы было покрыто дно и образовались бортики вровень с краями. Если вы используете горшочки — распределите их по три штуки на порцию и поместите на дно посуды.
Нарежьте мякоть свинины ломтиками толщиной около сантиметра, слегка отбейте. Выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки, посолите и поперчите.
Готовое мясо переложите в горшочки или форму, распределив ровным слоем. Нашинкуйте лук и поджарьте его до золотистости в той же сковороде, в которой готовилось мясо. Добавьте в лук сметану, разведите ее парой ложек бульона или воды. Добавьте соль и перец по вкусу.
Вылейте соус в форму с кремзликами и мясом. Поместите блюдо в нагретую до 180-200 градусов духовку на 10-15 минут. При желании запеканку можно присыпать сыром.
Подавайте кремзлики в горячем виде.
Приятного аппетита!