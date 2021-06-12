Киев хранит и скрывает множество тайн и загадок. Здесь орудовал легендарный Змий, с которым сразился Никита Кожемяка, а Хома Брут тут встретился с Вием

А по мнению Тиберия Горобца, героя повести Николая Гоголя «Вий», ритора и близкого друга Хомы Брута, «в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы».

При этом в Киеве много мест, за которыми закрепилась слава мистических. Издание Украина.ру выбрало пять локаций, куда стоит отправиться любителям пощекотать нервы. Мистические здания Киева

Лысая гора на Выдубичах

Лысую гору называют резиденцией нечисти, которая постоянно обитает или бывает проездом в Киеве.

Одним из первых шабаш ведьм на Лысой горе описал журналист, поэт и переводчик Орест Сомов (Порфирий Байский) в произведении «Киевские ведьмы». Главный герой, казак Федор Блыскавка, проследил за женой и стал непрошеным гостем на ведьминском сборище. Расплатой за непрошеное вмешательство Федора стало то, что его жена Катруся выпила кровь мужа и пропала без вести.

Упоминает Лысую гору в повести «Вий» и Николай Гоголь: у подножья Лысой горы погиб бурсак Хома Брут. В повести нет прямого указания, что действие происходят в Киеве, но есть указание косвенное. В момент встречи с ведьмой «Хома посмотрел в очи уже омолодившейся ведьмы, увидел, как блестели золотые главы вдали киевских церквей». Исследователи считают, что такое могло произойти возле Лысой горы на Выдубичах.

Сегодня Лысая гора остается таинственным местом, одновременно пугающим и привлекательным.

Замковая гора

Замковая гора находится в Подольском районе на правом берегу Днепра. Место известно как Хоривица, Киселевка, Флоровская или Фроловская гора и резиденция князя Кия, одного из основателей Киева.

Самая страшная и таинственная часть горы — кладбище Фроловского женского монастыря (Свято-Вознесенского Флоровского монастыря), заложенное в 1816 году.

От связанных с этим местом историй стынет кровь. Или, как говорят на Украине, «жижки трусятся». Киев мистический: «Как на Лысой горе чёртов камень лежит…»

Говорят, что отлученный от церкви монах Филарет в полнолуние летает над горой на метле, а колдун-оборотень из Ирпенских лесов дважды в год в образе волка приходит на Замковую гору — отведать особенной травы, превратиться в человека и пройтись по улицам Киева.

Но на этом мистика не кончается. По легенде, в послевоенные годы одна из пожилых монахинь Флоровского монастыря после восхождения на Лысую гору превратилась в юную девушку, а затем бесследно исчезла.

Горожане уверяют, что ведьмы Киева все еще проводят магические ритуалы на Замковой горе. Чтобы увидеть шабаш, следует прибыть сюда на Вальпургиеву ночь.

Усадьба Акима Сулимы

Таинственная усадьба зажиточного потомка Ивана Сулимы (запорожский казацкий гетман в 1628-29 гг. и с 1630 по 1635 г. — в период между Петром Сагайдачным и Богданом Хмельницким), чиновника Акима Сулимы, находится по адресу Лютеранская, 16.

Еще на этапе строительства вокруг дома творилось неладное: по ночам в окнах мелькали полупрозрачные тени, на головы прохожим падали камни, слышался жуткий смех.

Призрак хозяина, Акима Акимовича, как сообщается, не смог смириться с тем, что вдова Ульяна Степановна вышла замуж за генерала Николая Ловцова — и из-за ревности не давал никому покоя в поместье.

Не исключено, что по этой причине напуганная вдова отдала усадьбу в дар бедным. В 1859 году усадьбу оборудовали под нужды малоимущих вдов и стариков.

Но и после этого покой не наступил. После череды пожаров и реконструкций Сулимовка превратилась в коммуналку, сейчас же там арендуют офисные помещения. Однако за местом закрепилась дурная слава. Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Замок Ричарда

Находится замок на Андреевском спуске по соседству с домом Булгакова. Говорят, дом полон злых приведений.

Хоть дом и называется замком Ричарда, но первым собственником был не Ричард Львиное Сердце, а купец Дмитрий Орлов, которого застрелили при загадочных обстоятельствах почти сразу после окончания строительства.

После смерти собственника дом выставили на продажу, но он так и не принес никому счастья. По странному стечению обстоятельств все, кто владеют домом, разоряются.

А по ночам в замке слышны завывание и плач неизвестного происхождения.

Прагматики утверждают, что потусторонние звуки в здании имеют земное происхождение: после того как строителям недоплатили за работу, они вмонтировали в вентиляцию стеклянные бутылки, которые издают душераздирающие звуки.

Но остается загадкой, почему во время реконструкции эту неполадку не устранили. Сейчас здание пустует.

Дом-музей Михаила Булгакова

«Вокруг Булгакова»: секреты «дома Турбиных» © РИА Новости, Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанк Булгаков. И здесь же, по сообщениям писателя, обитают герои романа «Белая гвардия» Турбины.

В этой квартире правдивые факты из жизни Михаила Афанасьевича переплетаются с вымыслом. Сотрудники музея утверждают: в квартире хозяйничает домовой, который ведет себя недружелюбно по отношению к ремонтникам и строителям. Как только в доме хотят что-то починить, домовой прячет инструменты.

А еще поговаривают, что в окнах дома мелькала полупрозрачная рогатая фигура — призрак женщины. И там же видели таинственного кота.