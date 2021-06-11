В пятницу, 11 мая, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал свежий рейтинг предпочтений украинских избирателей

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале июня, нынешнего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 30,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. По сравнению с данными опроса КМИС за 16-22 апреля рейтинг Зеленского снизился на 0,8%.

За последний же год его поддержка в обществе упала на треть — с 45% в мае 2020 года.

Однако более серьезные последствия для президента, по словам украинского политолога Руслана Бортника, может иметь резкий рост антирейтинга за тот же период.

«Согласно данным КМИС, если в августе 2019 г. В. Зеленскому доверяло около 70% избирателей, не доверяло только 17%, а баланс доверия составлял +53%, то уже по последнему исследованию баланс доверия составляет (-7%). При этом не доверяет ему уже 51% граждан, а доверяют 44%. В целом баланс доверия потерял 60%. Уровень доверия снизился на 26%, но антирейтинги выросли в 3 раза!» — отмечает политолог. Всесокрушающая стабильность. Социологи замерили политические настроения украинцев © "Рейтинг"

По мнению Бортника, в случае новых президентских выборов Зеленский из-за высокого антирейтинга уязвим для «новых Зеленских», если таковые появятся. Проще говоря, конкуренцию ему могут составить не политики старой закалки, а молодые и не слишком дискредитированные.

«В настоящее время можно говорить о том, что провластной команде пока удалось стабилизировать рейтинги партии и президента на уровне ядра электората, но потеряно доверие общества в целом», — резюмирует Бортник.

Авторы Telegram-канала Wash тоже считают, что Зеленский проиграет своему потенциальному аналогу.

«В случае появления "джокера" на политической арене страны карточный домик Зеленского рассыплется стремительно и бесповоротно», — пишет Wash.

По данным же предыдущего опроса КМИС, 54% украинцев против того, чтобы Зеленский выдвигал свою кандидатуру на второй срок.

За Зеленским, по данным КМИС, следует экс-президент Петр Порошенко (17,4% определившихся избирателей), Юлия Тимошенко (12,7%), Юрий Бойко (10,6%), Игорь Смешко (8,1%), Владимир Гройсман (8,1%), Евгений Мураев (5,5%) и Олег Ляшко (4%).

Примечательно, что, в отличие от предыдущих опросов, на этот раз в списке предложенных кандидатур отсутствовал Виктор Медведчук, один из лидеров ОПЗЖ, против которого СНБО Украины ввел санкции. Социологи Украины успокаивают: Зеленский по-прежнему на коне © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

В рейтингах партий не наблюдается существенных изменений в сравнении с последними месяцами. Президентскую партию «Слуга народа» готовы поддержать 20,3% определившихся с выбором избирателей (падение на 1% с апреля). «Европейскую солидарность» — 18,5% (падение на 0,8%), «Батькивщину» — 12% (рост на 1,8%), ОПЗЖ — 11,9% (падение на 0,3%), «Силу и честь» — 7,2% (падение на 0,3%), «Оппозиционный блок» — 4,2%.

Украинские радикальные националистические партии, от «Свободы» (1,8%) до «Нацкорпуса» (0,9%), шансов на прохождение в парламент, очевидно, не имеют.

Следует отметить, что более трети опрошенных либо отказались отвечать, либо намерены испортить бюллетень, либо не намерены голосовать.

В случае внеочередных парламентских выборов президентская партия явно потеряет «монобольшинство», что не позволит принимать требуемые западными посольствами законопроекты в «турборежиме» и голосами одной фракции. По данным последних опросов, проходные партии, помимо «Слуги народа», набирают в целом более 50%.

Как сообщает Telegram-канал «Резидент», такая перспектива тревожит посольство США на Украине.

«В посольстве США в Украине считают, что если пройдут внеочередные выборы в парламент, то олигархи вернут влияние над законодательной властью, а прозападные партии могут вообще не попасть в Раду», — пишет «Резидент».

В то же время ряд экспертов и Telegram-каналов скептически относятся к публикуемым КМИС рейтингам и данным опросов. В первую очередь отмечают неожиданный рост популярности связанных с Ринатом Ахметовым политических проектов, которые за этот период никак себя не проявили и находятся в «спящем режиме». Социологи выяснили, сколько украинцев не хотят в Евросоюз © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«В рейтингах очередное нашествие креатур Ахметова. Это и Ляшко, и Гройсман, и все тот же Смешко. И все как один проводят (якобы) свои политсилы в Раду», — пишет «Klymenko-Time».

«Ринат Ахметов начал массово скупать социологию под свои политические проекты, что подтверждает информацию о согласованности трека с Офисом президента. Стоит отметить, что исследование КМИС ничего общего не имеет с реальной социологией, а олигарх проталкивает сразу 4 свои партии», — полагают авторы Telegram-канала «Резидент».

«Ахметов выводит внаглую все свои политические проекты на ведущие позиции, показывая, что ОП необходимо с ним продолжать дружить. Он остаётся фаворитом Банковой, хоть и создаётся для общественности иллюзия противостояния. Вывод: чем ближе выборы, тем абсурднее цифры в рейтинговых агентствах», — пишут авторы канала «Легитимный».

Однако одесский журналист Юрий Ткачев не видит ничего необычного в предвзятости украинской социологии: по его мнению, это уже устоявшаяся традиция.

«Не понимаю, почему все так керосинят КМИС за то, что тот явно не бесплатно нарисовал рейтинги партиям Рината Ахметова. У нас во всех опросах кому-то рисуют рейтинги за чьи-то деньги — кому-то побольше, кому-то поменьше. Опросов без этого я уже не видел года 3. Чего ж, всем можно, а КМИСу нельзя?» — задаётся риторическим вопросом Ткачев.

В то же время, как считают в Украинском институте политики, пока еще слабая (благодаря контролю над СМИ), но существующая тенденция к снижению популярности президента и его политической силы может усугубиться к осени, когда украинцев ожидают новые тарифы и цены. Подозрительные цифры. О странностях социологии на Украине © CC0, Pixabay

«Несмотря на то что, сконцентрировав контроль над основными информационными потоками,

В. Зеленскому удается удерживать лидирующие позиции, его рейтинг и рейтинг партии уже демонстрируют динамику снижения. В отсутствие реализации основных запросов общества ситуация может усугубиться уже к осени. Когда перед обществом более остро станет вопрос тарифов и цен», — считают эксперты института.

По данным опроса КМИС, более 90% украинцев за последний год столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги и ростом цен на основные продукты питания. При этом около трети опрошенных на этом фоне столкнулись со снижением зарплат или потерей работы.

Однако пандемию винит в экономическом кризисе относительно небольшой процент граждан (8,3%). Каждый десятый считает причиной экономических проблем войну в Донбассе. Тем не менее больше всего претензий к власти, как показывает опрос: 42,9% считают причиной экономических неурядиц коррупцию, а более трети (33,8%) — некомпетентность власти.

Что интересно, тот же опрос КМИС показывает, что за время пандемии украинцы стали меньше сталкиваться с коррупцией лично, но она стала их беспокоить больше — особенно в высших эшелонах власти.

64,5% украинцев считают, что коррупция наиболее распространена в Раде, 52,9% — в Кабмине. Президента и его Офис винят в коррупции 40,4%, областные органы власти — 38,5%, местное самоуправление — 29,2%. Социолог Копатько рассказал, как простые украинцы относятся к Майдану в Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Зе Энд» считает, что такие результаты являются следствием раскрутки коррупционной темы в СМИ и скандалов в антикоррупционных органах.

«Коррупция все больше и больше волнует украинцев. Не последнюю роль в этом играют участившиеся разговоры о ней в высших политических кругах, создание множества органов, призванных с ней бороться.

Судя по количеству возвращенных денег в бюджет, это скорее видимость борьбы, чем само действие. Но финансируются антикоррупционные органы успешно, и часто на их содержание уходит больше средств, чем они "зарабатывают"», — пишет «Зе Энд».

И здесь следует обратить внимание на заказчика исследования у КМИС — это правительственный фонд США USAID.

В большинстве западных СМИ последнее время основной и чуть ли не единственной проблемой украинской власти называют коррупцию. Исключительно по этой причине якобы падают рейтинги президента и «Слуги народа», а волнующие украинцев вопросы тарифов и цен вообще не упоминаются западными медиа.

Для США борьба с коррупцией на Украине — это прежде всего стремление усилить внешнее управление и держать под контролем украинские элиты с помощью антикоррупционных органов, чтобы те не вздумали сменить внешнеполитический курс, откатить назад неолиберальные реформы или заморозить тарифы. И поскольку украинским социологам коррупция тоже не чужда, их опросы могут показывать просто желательные для заказчика результаты.

К сожалению, о реальных настроениях в таком случае приходится только догадываться.