Если бы выборы президента Украины состоялись в начале июня, нынешнего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 30,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. По сравнению с данными опроса КМИС за 16-22 апреля рейтинг Зеленского снизился на 0,8%.
За последний же год его поддержка в обществе упала на треть — с 45% в мае 2020 года.
Однако более серьезные последствия для президента, по словам украинского политолога Руслана Бортника, может иметь резкий рост антирейтинга за тот же период.
«Согласно данным КМИС, если в августе 2019 г. В. Зеленскому доверяло около 70% избирателей, не доверяло только 17%, а баланс доверия составлял +53%, то уже по последнему исследованию баланс доверия составляет (-7%). При этом не доверяет ему уже 51% граждан, а доверяют 44%. В целом баланс доверия потерял 60%. Уровень доверия снизился на 26%, но антирейтинги выросли в 3 раза!» — отмечает политолог.
По мнению Бортника, в случае новых президентских выборов Зеленский из-за высокого антирейтинга уязвим для «новых Зеленских», если таковые появятся. Проще говоря, конкуренцию ему могут составить не политики старой закалки, а молодые и не слишком дискредитированные.
«В настоящее время можно говорить о том, что провластной команде пока удалось стабилизировать рейтинги партии и президента на уровне ядра электората, но потеряно доверие общества в целом», — резюмирует Бортник.
Авторы Telegram-канала Wash тоже считают, что Зеленский проиграет своему потенциальному аналогу.
«В случае появления "джокера" на политической арене страны карточный домик Зеленского рассыплется стремительно и бесповоротно», — пишет Wash.
По данным же предыдущего опроса КМИС, 54% украинцев против того, чтобы Зеленский выдвигал свою кандидатуру на второй срок.
За Зеленским, по данным КМИС, следует экс-президент Петр Порошенко (17,4% определившихся избирателей), Юлия Тимошенко (12,7%), Юрий Бойко (10,6%), Игорь Смешко (8,1%), Владимир Гройсман (8,1%), Евгений Мураев (5,5%) и Олег Ляшко (4%).
Примечательно, что, в отличие от предыдущих опросов, на этот раз в списке предложенных кандидатур отсутствовал Виктор Медведчук, один из лидеров ОПЗЖ, против которого СНБО Украины ввел санкции.
В рейтингах партий не наблюдается существенных изменений в сравнении с последними месяцами. Президентскую партию «Слуга народа» готовы поддержать 20,3% определившихся с выбором избирателей (падение на 1% с апреля). «Европейскую солидарность» — 18,5% (падение на 0,8%), «Батькивщину» — 12% (рост на 1,8%), ОПЗЖ — 11,9% (падение на 0,3%), «Силу и честь» — 7,2% (падение на 0,3%), «Оппозиционный блок» — 4,2%.
Украинские радикальные националистические партии, от «Свободы» (1,8%) до «Нацкорпуса» (0,9%), шансов на прохождение в парламент, очевидно, не имеют.
Следует отметить, что более трети опрошенных либо отказались отвечать, либо намерены испортить бюллетень, либо не намерены голосовать.
В случае внеочередных парламентских выборов президентская партия явно потеряет «монобольшинство», что не позволит принимать требуемые западными посольствами законопроекты в «турборежиме» и голосами одной фракции. По данным последних опросов, проходные партии, помимо «Слуги народа», набирают в целом более 50%.
Как сообщает Telegram-канал «Резидент», такая перспектива тревожит посольство США на Украине.
«В посольстве США в Украине считают, что если пройдут внеочередные выборы в парламент, то олигархи вернут влияние над законодательной властью, а прозападные партии могут вообще не попасть в Раду», — пишет «Резидент».
В то же время ряд экспертов и Telegram-каналов скептически относятся к публикуемым КМИС рейтингам и данным опросов. В первую очередь отмечают неожиданный рост популярности связанных с Ринатом Ахметовым политических проектов, которые за этот период никак себя не проявили и находятся в «спящем режиме».
«В рейтингах очередное нашествие креатур Ахметова. Это и Ляшко, и Гройсман, и все тот же Смешко. И все как один проводят (якобы) свои политсилы в Раду», — пишет «Klymenko-Time».
«Ринат Ахметов начал массово скупать социологию под свои политические проекты, что подтверждает информацию о согласованности трека с Офисом президента. Стоит отметить, что исследование КМИС ничего общего не имеет с реальной социологией, а олигарх проталкивает сразу 4 свои партии», — полагают авторы Telegram-канала «Резидент».
«Ахметов выводит внаглую все свои политические проекты на ведущие позиции, показывая, что ОП необходимо с ним продолжать дружить. Он остаётся фаворитом Банковой, хоть и создаётся для общественности иллюзия противостояния. Вывод: чем ближе выборы, тем абсурднее цифры в рейтинговых агентствах», — пишут авторы канала «Легитимный».
Однако одесский журналист Юрий Ткачев не видит ничего необычного в предвзятости украинской социологии: по его мнению, это уже устоявшаяся традиция.
«Не понимаю, почему все так керосинят КМИС за то, что тот явно не бесплатно нарисовал рейтинги партиям Рината Ахметова. У нас во всех опросах кому-то рисуют рейтинги за чьи-то деньги — кому-то побольше, кому-то поменьше. Опросов без этого я уже не видел года 3. Чего ж, всем можно, а КМИСу нельзя?» — задаётся риторическим вопросом Ткачев.
В то же время, как считают в Украинском институте политики, пока еще слабая (благодаря контролю над СМИ), но существующая тенденция к снижению популярности президента и его политической силы может усугубиться к осени, когда украинцев ожидают новые тарифы и цены.
«Несмотря на то что, сконцентрировав контроль над основными информационными потоками,
В. Зеленскому удается удерживать лидирующие позиции, его рейтинг и рейтинг партии уже демонстрируют динамику снижения. В отсутствие реализации основных запросов общества ситуация может усугубиться уже к осени. Когда перед обществом более остро станет вопрос тарифов и цен», — считают эксперты института.
По данным опроса КМИС, более 90% украинцев за последний год столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги и ростом цен на основные продукты питания. При этом около трети опрошенных на этом фоне столкнулись со снижением зарплат или потерей работы.
Однако пандемию винит в экономическом кризисе относительно небольшой процент граждан (8,3%). Каждый десятый считает причиной экономических проблем войну в Донбассе. Тем не менее больше всего претензий к власти, как показывает опрос: 42,9% считают причиной экономических неурядиц коррупцию, а более трети (33,8%) — некомпетентность власти.
Что интересно, тот же опрос КМИС показывает, что за время пандемии украинцы стали меньше сталкиваться с коррупцией лично, но она стала их беспокоить больше — особенно в высших эшелонах власти.
64,5% украинцев считают, что коррупция наиболее распространена в Раде, 52,9% — в Кабмине. Президента и его Офис винят в коррупции 40,4%, областные органы власти — 38,5%, местное самоуправление — 29,2%.
Telegram-канал «Зе Энд» считает, что такие результаты являются следствием раскрутки коррупционной темы в СМИ и скандалов в антикоррупционных органах.
«Коррупция все больше и больше волнует украинцев. Не последнюю роль в этом играют участившиеся разговоры о ней в высших политических кругах, создание множества органов, призванных с ней бороться.
Судя по количеству возвращенных денег в бюджет, это скорее видимость борьбы, чем само действие. Но финансируются антикоррупционные органы успешно, и часто на их содержание уходит больше средств, чем они "зарабатывают"», — пишет «Зе Энд».
И здесь следует обратить внимание на заказчика исследования у КМИС — это правительственный фонд США USAID.
В большинстве западных СМИ последнее время основной и чуть ли не единственной проблемой украинской власти называют коррупцию. Исключительно по этой причине якобы падают рейтинги президента и «Слуги народа», а волнующие украинцев вопросы тарифов и цен вообще не упоминаются западными медиа.
Для США борьба с коррупцией на Украине — это прежде всего стремление усилить внешнее управление и держать под контролем украинские элиты с помощью антикоррупционных органов, чтобы те не вздумали сменить внешнеполитический курс, откатить назад неолиберальные реформы или заморозить тарифы. И поскольку украинским социологам коррупция тоже не чужда, их опросы могут показывать просто желательные для заказчика результаты.
К сожалению, о реальных настроениях в таком случае приходится только догадываться.