В преддверии переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным президент США Джо Байден сделал шаг навстречу Москве, смягчив санкции против «Северного потока – 2». Также он надеется договориться о возвращении послов. А европейские политики пришли в ярость от того, что Байден не предупредил их о желании провести российско-американский саммит

Американский лидер, который в предвыборной программе обещал наладить отношения с трансатлантическими партнёрами, изрядно испорченные его предшественником Дональдом Трампом, находится с визитом в Европе, где его ждёт очень насыщенная программа: 11-13 июня — саммит G7 в Великобритании, 14 июня — саммит НАТО в Брюсселе, на следующий день — саммит ЕС, а 16-го числа в Женеве — переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Байден прилетел в Европу с амбициозной миссией Байден заявил, что президентом США должен был быть не он © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Начал своё европейское турне Джо Байден с посещения авиабазы США в британском городе Суффолке.

Байден начал выступать, произнёс несколько слов и тут заметил, что военнослужащие продолжают стоять по стойке «смирно». Тогда Байден скомандовал: «Вольно!»

«Всё ещё забываю, что я президент», — пошутил Байден.

Перед выступлением Джилл предупредила его: «Джо, будь внимательнее!» Но без оговорок не обошлось: Байден неправильно произнёс аббревиатуру названия Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RFA вместо RAF — Royal Air Force). Британские СМИ незамедлительно растиражировали эту новость. Газета Daily Express написала, что такая «серьёзная и постыдная оплошность» — это «непростительный старт» первой зарубежной поездки Байдена в качестве президента США.

«Последняя оплошность может вызвать опасения по поводу умственных способностей Байдена, который использует саммит G7 в Корнуолле для поиска решений таких вопросов, как пандемия, изменение климата и угрозы международной стабильности, исходящие от Китая и России», — говорится в статье газеты Daily Mail.

Байден поделился с присутствующими своими планами на европейское турне: «Это мой первый зарубежный визит в качестве президента. Я еду на G7, потом на саммит НАТО, а затем в Женеву, где встречусь с человеком, с которым я уже проводил какое-то время, президентом Владимиром Путиным. Я дам ему понять то, что я хочу дать ему понять. На каждом этапе этого пути мы дадим понять: Соединённые Штаты вернулись». Акопов предположил, как будут вести себя Путин и Байден во время встречи © Facebook, Николай Лебедев

Президент США подчеркнул, что не хочет конфликта с Россией, а ищет стабильных предсказуемых взаимоотношений, потому что две державы вместе несут огромную ответственность, в том числе за стратегическую стабильность и соблюдение договорённостей о контроле вооружений, к которой лично он относится серьёзно. При этом Байден пообещал чувствительно ответить на «вредоносные действия» России, в том числе на нарушение суверенитета демократий в США и в любой точке мире.

К слову, этот отрывок выступления дался американскому лидеру непросто: слово «Россия» с первого раза произнести не смог, а вместо «предсказуемые отношения» сначала сказал «особенные».

«У Байдена перед встречей с Путиным очень серьёзная проблема: с одной стороны, он не может повести себя слишком мягко, потому что республиканцы заклюют, с другой стороны, поведи он себя слишком жёстко и ответь Россия на очередной наезд так, как она может ответить, а ответить она может по-разному — и Байден будет виноват в этом ответе. Поэтому он старается максимально не провоцировать перед встречей», — отмечал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Затем чета Байденов направилась на встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его новоиспечённой супругой Кэрри (их свадьба состоялась буквально на днях, 29 мая) в местечке Карбис-Бэй на юго-западе Англии. Все вместе они прогулялись вдоль побережья, а затем лидеры отправились на переговоры.

Главу британского правительства нынешняя демократическая администрация Белого дома не жалует — Джонсона называют «британским Трампом» за такие же смелые заявления, за хорошие отношения с президентом-республиканцем, а также за критику в адрес 44-го президента США Барака Обамы, чьим вице-президентом был Байден.

Накануне этих переговоров возник ещё один повод для усиления напряжения в двусторонних отношениях: Белый дом предупредил Джонсона «не позволять Brexit угрожать миру в Северной Ирландии», где идёт противостояние между сторонниками сохранения региона в составе Соединённого королевства и сторонниками его воссоединения с Ирландской Республикой, к тому же посольство США в Великобритании потребовало от британского правительства соблюдать подписанный в рамках Brexit ирландский протокол о таможенной проверке продуктов, отправляемых в Северную Ирландию (входящую в состав королевства). Армен Гаспарян: США рассчитывают на встречу в стиле Рейган — Горбачев, но этого не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тем не менее Байден и Джонсон при всех разногласиях смогли подписать важный документ — новую Атлантическую хартию, в которой обозначены ключевые области сотрудничества Лондона и Вашингтона, созданную по образцу исторического заявления британского премьер-министра Уинстона Черчилля и 32-го американского президента Франклина Рузвельта 1941 года, в котором излагались цели для послевоенного мира.

Ничего нового в нынешнем документе нет: защита принципов демократии, поддержка верховенства права, помощь гражданскому обществу и независимым СМИ, адаптация международного сотрудничества к новым вызовам, поддержание коллективной обороны и противостояние угрозам в киберпространстве, укрепление финансовой стабильности, борьба с изменением климата.

Кроме того, политики, как сообщила канцелярия премьер-министра, обсудили вопросы внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию, однако никаких подробностей не приводится.

Россия раздора

Как пишет Daily Express, между США и странами Евросоюза накопилось немало разногласий по различным вопросам, в частности из-за того, что Байден не предупредил о решении полностью вывести войска из Афганистана к 11 сентября, а также потому, что до сих пор не назначил постоянного представителя США при ЕС.

«Кульминацией европейской поездки Байдена станет его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии. По слухам, это решение Байдена разозлило Брюссель. "Они не уведомили нас о том, что они собираются объявить о проведении саммита с Путиным", — сказал один чиновник ЕС в интервью изданию Politico. Другой высокопоставленный чиновник сказал, что именно эти разногласия являются причиной, по которой Европе следует пойти своим собственным путём», — говорится в статье. Ишингер: Меркель может не беспокоиться — США уже проиграли борьбу по «Северному потоку – 2» © AP, Martin Meissner

В свою очередь, член комитета Бундестага по обороне Александер Ной, представляющий партию «Левые», в интервью РИА Новости подчеркнул, что «несмотря на все поверхностные усилия Брюсселя по эмансипации в прошлом, ЕС вряд ли представит свой собственный "список желаний" для встречи Байдена с Путиным.

Диалог между Москвой и Вашингтоном приветствует бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, подчёркивая, что вводить санкции вместо того, чтобы разговаривать друг с другом, — это ошибка. Политик в своём подкасте напоминает, что Россия имеет важное значение для Германии и с точки зрения энергоресурсов, причём речь идёт не только о нефти и газе, но и о водороде, необходимом для «энергетического поворота».

Прокачивать водород в перспективе можно будет по «Северному потоку – 2». Вопросы, связанные с газопроводом, строительство первой нитки которого завершилось 10 июня (и теперь начинаются пусконаладочные работы для подготовки трубы к заполнению газом), станут темой переговоров Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G7.

По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, по «Северному потоку – 2» между Вашингтоном и Берлином есть разногласия. Более того, он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для своих европейских партнёров, Белый дом продолжит вводить санкции против участников проекта и предпринимать усилия, чтобы Россия «не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны».

Россия не только не собирается использовать энергетический фактор против Украины, но и заинтересована в сохранении и увеличении транзита через её территорию, для чего есть все условия, учитывая возрастающую потребность Европы в энергоресурсах, не хватает лишь политической воли руководства Украины, заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня. Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По информации источников газеты Handelsblatt, для урегулирования спора вокруг «Северного потока – 2» Меркель сама полетит в Вашингтон, предположительно в июле или августе. Как сообщается, немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства газопровода, после доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США и канцлером Германии. 1 июня правительственная делегация по поручению Меркель посетила Соединённые Штаты и провела переговоры с американским руководством о судьбе «Северного потока – 2».

Если Германия новость о снятии санкций против оператора газопровода Nord Stream AG восприняла с радостью, то некоторые европейские страны возмущены, в частности такой партнёр США, как Польша, и это тоже вносит раскол в отношения между Америкой и ЕС. Рэнкас рассказал, в каком случае оправдаются ожидания Польши от встречи Путина и Байдена © CC0, Pixabay

Насчёт переговоров президентов России и США иллюзий о прорыве не питает ни одна из сторон, осознавая количество и глубину разногласий почти по всем вопросам, однако накануне встречи Путина и Байдена поступил сигнал, свидетельствующий о снижении напряжённости в двусторонних отношениях — Госдепартамент объявил о возвращении в Москву в ближайшие недели посла США в РФ Джона Салливана, подчёркивая, что он «не был изгнан или его заставили уехать из страны, а уехал, чтобы провести консультации с членами новой администрации».

Назначение в Россию дипломат получил ещё при Трампе, поэтому возможность пообщаться с пришедшими к власти демократами получил лишь после отзыва на Родину 22 апреля. О приезде в Вашингтон главы российской дипломатической миссии Анатолия Антонова пока не сообщалось.

Американист Борис Межуев считает, что вопрос о работе послов может быть поднят президентами на встрече в Женеве в первую очередь. Как сообщают источники телеканала CNN, Вашингтон надеется, что Путин и Байден договорятся о возвращении дипломатов, потому что, объясняют американские чиновники, это необходимый шаг для поддержания открытого рабочего диалога между двумя странами, который будет иметь решающее значение, так как администрация Байдена стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Межуев не исключает, что президенты могут даже договориться насчёт возвращения дипломатической собственности РФ в США, если, конечно, разговор не примет совсем враждебный характер.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 10 июня на борту самолёта американского лидера по пути в Европу, не приведёт ли к неловкому положению на саммите скандальное интервью, в котором Байден допустил оскорбительные высказывания в адрес российского коллеги (когда Байден положительно ответил на вопрос, считает ли Путина «убийцей»).

«Президент давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в высказывании своих опасений или вопросов, когда их (России. — Ред.) поведение не соответствовало демократическим ценностям, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече. Но дело не в дружбе, не в доверии, а в том, что отвечает интересам Соединенных Штатов. И, по нашему мнению, это движение в сторону более стабильных и предсказуемых отношений (с Россией. — Ред.)», — ответила Псаки.

Путин не стал заострять внимание на том мартовском заявлении американского коллеги и просто пожелал ему здоровья.

Совет по поводу предстоящих переговоров в Женеве Байдену дал его предшественник Трамп, которому демократы не позволили, как он выражался, поладить с президентом России: «Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным, не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания».

Первая леди США заверила, что Байден «чрезмерно подготовлен» ко встрече с Путиным. Так ли это на самом деле, узнаем 16 июня.