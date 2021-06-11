За год счета украинцев за коммуналку выросли на 60%
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине с мая 2020 года по май 2021-го выросли на 35%. За год коммуналка для украинцев подорожала почти на 60%. Такие данные в среду, 9 июня, обнародовала Государственная служба статистика Украины.
За год больше всего выросли цены на природный газ — на 161%. Также среди лидеров — электроэнергия (за год подорожала на 36,6%) и канализация (подорожала на 17,5%). Тарифы на содержание и ремонт жилья увеличились на 6,7%, на горячую воду и отопление — на 4,8%.
В мае этого 2021 года жилищно-коммунальные тарифы выросли на 3,9%. Рост произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%.
Госстат также показал данные о коммунальных платежах за апрель 2021 года. Оказалось, что в этом месяце украинцам начислили коммунальных платежей на 6,4 млрд гривен (16,9 млрд руб.) больше, чем в апреле 2020-го. В апреле 2020 года украинцам начислили 11,4 млрд гривен (30,2 млрд руб.) за коммунальные услуги. В апреле 2021 года — уже 17,8 млрд. То есть сумма начислений выросла на 56,1%.
Также ведомство информирует, что, по данным на конец апреля, задолженность населения Украины по оплате за поставки и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн (75,7 млрд руб.), тепловой энергии и горячей воды — 25,4 млрд грн (67,2 млрд руб.), поставку и распределение электроэнергии — 7,6 млрд грн (20,1 млрд руб.).
За централизованное водоснабжение и водоотведение население задолжало 6,2 млрд грн (16,4 млрд руб.), за управление многоквартирными домами — 5,4 млрд грн (14,3 млрд руб.), за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн (2,9 млрд руб.).
При этом в апреле текущего года за жилищно-коммунальные услуги украинцы заплатили 227 млрд грн (600,6 млрд руб.), это 127,3% от насчитанных за этот период сумм. График показывает, что в апреле задолженность за коммуналку снижалась второй месяц подряд.
Инфляция в мае ускорилась до 9,5%
В мае 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле. Быстрее всего дорожают фрукты и подсолнечное масло. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в среду, 9 июня.
Инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем этого года составила 1,3%, с начала года — 6,1%.
В январе—мае 2021 года инфляция составила 8% против аналогичного прошлогоднего периода.
Базовая инфляция в мае по сравнению с апрелем 2021 года составила 0,7%, с начала года — 3,9%.
На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего подорожали фрукты и подсолнечное масло (на 14,5% и 6,8% соответственно). На 1,8–1,0% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% — овощи.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,7%, в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 3,0% и 1,7% соответственно, топлива и масел — на 1,0%.
Напомним, в начале года на Украине начали дорожать продукты. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал рост цен по некоторым группам товаров. Он заявил, что подорожание является «действительно обоснованным» и происходит «из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора». По ожиданиям правительства, озвученным Шмыгалем, стабилизация цен на социальные товары и продукты должна была состояться уже в конце марта.
В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на III квартал года, прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.
Шмыгаль пригрозил «Газпрому» арбитражем за отказ от транзита через Украину
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж, если из-за достройки «Северного потока – 2» РФ откажется от транзита газа через Украину. Об этом глава правительства сказал в комментарии украинскому информагентству в четверг, 10 июня.
На данный момент «Газпром» поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. В договоре прописано правило «качай или плати». То есть платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.
Невыполнение контракта обернется для «Газпрома» новыми судами. Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил изданию, что если так случится, то «мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать».
Собеседник издания в «Нафтогазе» озвучил сумму нового иска — $7,2 млрд. Кроме того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на $12,2 млрд. Вдобавок поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями уже не только оператору СП-2, но и конечным потребителям.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия будет работать над продлением соглашения между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через Украину. По его словам, немецкая сторона «постаралась сделать так», чтобы контракт о транзите газа между Россией и Украиной все же состоялся.
Напомним, ранее Киев заявил, что будет бороться с российским проектом до тех пор, пока Россия не начнет его использовать. Партнер «Газпрома» австрийская энергокорпорация OMV посоветовала Украине не мешать строительству «Северного потока — 2», а вместо этого сделать выгодное предложение «Газпрому» для сохранения транзита газа через ее территорию после запуска газопровода.
Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года.
4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.