В Киеве посреди улицы похитили бизнесмена из Сербии Милована Рогановича. Это не первое резонансное преступление на Украине, которая превратилась в магнит для преступников со всего мира

О похищении Рогановича стало известно 10 июня. Именно тогда о произошедшем сообщило сообщество «Киев Оперативный», разместив видео похищения.

«Девяностые нервно курят в стороне. В полицию обратился гражданин, который сообщил, что его друг-иностранец перестал выходить на связь. Начали искать, "что, где и к чему", и оказалось, что 7 июня на столичном Подоле неизвестные лица выкрали бизнесмена, собственника компании "Дельта Спорт", гражданина Сербии Милована Рогановича», — указывалось в сообщении.

На видео оказался сам момент происшествия. Роганович стоял на улице и общался по телефону. Рядом с ним остановился чёрный автомобиль, из которого вышли злоумышленники в масках, схватили бизнесмена и, затолкав Рогановича в авто, скрылись с места происшествия.

Компания Рогановича «Дельта Спорт» работает на Украине с 1998 года. У неё есть розничные сети не только на Украине, но и в Казахстане и Белоруссии. «Дельта Спорт» занимается продажей и дистрибуцией продукции брендов спортивной одежды и обуви.

Похищение бизнесмена произошло, невзирая на объявленную украинской властью борьбу с организованной преступностью. Более того, это борьба может стать причиной того, что Украина станет ещё привлекательнее для международной преступности.

«Все банды в гости к нам»

Преступления с гражданами балканских государств для Украины не в диковинку. В конце мая прошлого года в центре Киева средь бела дня неизвестные расстреляли гражданина Черногории.

«Вчера на Печерске киллеры, приехавшие из одной из балканских стран, расстреляли гражданина Черногории. Мужчина получил пять пулевых ранений, из которых три — в грудную клетку, и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию. <…> Киллеры покинули место преступления на автомобиле Smart, который они попытались сжечь, но неудачно», — рассказал 27 мая 2020 года заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Полиция объявила план «Перехват», который в итоге увенчался успехом.

«Благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников департаментов стратегических расследований и криминального розыска Национальной полиции пятеро подозреваемых в организации и исполнении этого покушения были задержаны этой ночью. Ими оказались граждане Сербии, Черногории и Македонии, один из которых находится в международном розыске за заказное убийство. Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц, возможно причастных к данному преступлению», — отметил Геращенко.

Позже выяснилось, что пострадавший — Радое Звицер — представитель одного из черногорских картелей — «Кавач». А стрелявшие работали на его «конкурентов» — другой черногорский картель — «Шкаляри». Так Украина стала очередным местом битвы для двух ОПГ. Расстрел в центре Киева: кровавая война черногорских картелей переместилась на Украину © пресс-служба Национальной полиции Украины

При этом Звицер — не единственный из лидеров преступного сообщества, которому приглянулась Украина.

Спустя год другой человек — Седат Пекер — один из лидеров ультранационалистических «Серых волков», которого пресса называет также и одним из лидеров криминального мира Турции, рассказал о своём пребывании на Украине. Сам Пекер сейчас находится в Дубае, где скрывается от властей Турции. Он записывает видео с разоблачениями коррупции в окружении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путь Пекера в Дубай был долог. Он побывал в Сербии (в том числе и в Косово), Македонии, Марокко. И отовсюду ему пришлось уезжать, т.к. его начинали преследовать и угрожать депортацией.

«Я сидел тихо и читал книги. Но меня вдруг побеспокоили и заставили перемещаться. Они разбудили зверя», — заявил Пекер в одном из видео.

Примечательно, что также он заявил, что рассматривал Украину как возможное место жительства.

«Друг получил секретную переписку от разведки Украины — между нашим посольством и администрацией Украины. Депортировать, депортировать, депортировать», — рассказал Пекер 23 мая.

Проблемы у Пекера начались после того, как он поссорился с зятем Эрдогана Бератом Албайраком. А до этого он ладил с властью и, как утверждают некоторые источники, пользовался даже покровительством и охраной МВД. Сам же Пекер рассказывает о торговле Турции оружием с запрещённой в РФ экстремистской организацией «Джебхат ан-Нусра».

«Оружие, отправленное туркоманам в Сирию от моего имени, на самом деле отправлялось "ан-Нусре" через организацию SADAT (эту организацию турецкая оппозиция и ряд СМИ называют ЧВК Эрдогана. — Ред.)», — заявил он в одном из видео.

Сам Эрдоган называет заявление Пекера «канализационной ямой».

Но как бы то ни было, показателен тот факт, что один из лидеров турецкой организованной преступности попытался скрыться на Украине. Последняя в мире воспринимается как «тихая гавань» для преступников всех мастей. Это даже нашло отображение в массовой культуре.

Так, в американском сериале «Мистер Робот» (собравшем премии и награды, среди которых «Золотой глобус» в номинациях «Лучший телевизионный сериал — драма» и «Лучший актёр второго плана», «Эмми» и телевизионные награды кинокритиков), в четвёртой серии третьего сезона, один из главных героев сериала — Тайрелл Уэллик — требует у влиятельной преступной группировки, возглавляемой китайским министром, чтобы его вместе с семьёй перевезли на Украину после завершения всех дел.

Уэллик обратил внимание на Украину потому, что с этой страной у США нет договора об экстрадиции. А в США он натворил таких дел, что с лихвой хватило бы на смертный приговор. От красавиц и героев к проституткам и преступникам. Как менялся образ украинцев на Западе © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Имидж у Украины ещё тот. Но в последнее время власти решили заняться борьбой с организованной преступностью.

Зачистка уголовного мира и угрозы Зеленскому

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 14 мая президент Владимир Зеленский заявил о санкциях против 577 известных в мире «воров в законе» (из них лишь 15 — украинские граждане) и 111 иностранных криминальных авторитетов, известных украинским властям.

«Большинство из них находится не на Украине. А количество тех, кто находится на Украине на свободе, уменьшилась вдвое — с 34 до 17 лиц. <…> Ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении и аннулирование виз, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение. Одним словом: тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине, — нечего здесь задерживаться», — заявил Зеленский. Вор в законе должен сидеть в тюрьме! Но будет ли?

Спустя три дня украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил о поступивших Зеленскому угрозах от организованной преступности.

«Наш источник в ОП рассказал, что президенту начали приходить анонимные письма с угрозами жизни после решения СНБО о ворах в законе. В Офисе президента принято решение дополнительно усилить охрану всей семьи Зеленского, а СБУ создаст отдельную группу, которая будет заниматься всеми угрозами в адрес президента», — сообщил Telegram-канал.

А ещё спустя два дня были задержаны три «вора в законе»: Сергей Олейник, известный как Умка, Лаши Джачвлиани, известный как Лаша Сван, и Армен Хачатрян, известный как Армен Хохол.

Почти через неделю украинские полицейские отчитались о десятках высланных из страны криминальных авторитетах. Среди депортированных — граждане Армении и Грузии.

А в пятницу, 4 июня, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что после введённых в мае санкций страну покинули «все 34 вора в законе».

«На заседании приняли отчёт министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая о санкциях против "воров в законе" и криминальных авторитетов. В начале года в стране было 34 человека со статусом "вора в законе", сегодня — ноль», — сказал Данилов.

По его словам, в отношении других авторитетов с «титулами» в уголовной среде Нацполиция отрабатывает решение СНБО о санкциях.

«У нас было 111 уголовных авторитетов, которые находились на Украине и попали под наши санкции. Сегодня из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. Еще 36 уже отправились по месту своего желания, 33 находятся под следствием», — сообщил он.

В то же время необходимо понимать, что та «титулатура», которой руководствовались при принятии санкции в СНБО, используется далеко не во всём уголовном мире. Она скорее характерна для постсоветского пространства.

Те же представители мексиканских наркокартелей, прославившихся по всему миру своей кровожадностью и жестокостью, её не используют. И тут большой вопрос к криминальной разведке МВД Украины.

Последняя печально прославилась в 2018 году, когда украинские СМИ сообщили, что та не использует базу данных «Скорпион» расформированного Главного управления борьбы с организованной преступностью.

«Во времена ГУБОП при ведомстве существовала криминальная разведка, которая имела немалый агентурный аппарат и занималась сбором и анализом информации из всех источников. Затем информация концентрировалась в секретной базе данных "Скорпион". Там были уникальные сведения обо всех ОПГ, их лидерах и членах банд. Также отслеживались "неформальные" и дружеские связи членов ОПГ с госслужащими. Сейчас об этой базе по "странному" стечению обстоятельств забыли, она валяется где-то на полках МВД и абсолютно никому не нужна», — сообщал тогда изданию «Страна» бывший офицер ГУБОП.

Зачистка Украины от уголовных авторитетов из постсоветских стран, с одной стороны, сможет снизить уровень преступности. Но с другой — создаст «вакуум», который могут заполнить уголовники из других стран. Тем более Украину они знают и любят как «тихое место». А вот знает ли о них украинская криминальная разведка — большой вопрос.

Тот же Звицер спокойно жил на Украине до самого момента покушения. А ведь его картель был одним из самых опасных на Балканах.

Да и похищение сербского бизнесмена Рогановича спустя неделю после победного отчёта секретаря СНБО Данилова — весьма красноречиво.