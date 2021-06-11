Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пытается реанимировать себя в большой политике в Украине. В среду, 9 июня, политик побывал с визитом в Мариуполе, открыв там так называемый «Офис простых решений»

Офис простых решений, по мнению Саакашвили, должен способствовать тому, чтобы Мариуполь стал местом притяжения для всей Украины и туристическим центром.

«Очень круто, чтобы молодежь приходила, чтобы все общались. Важна интеракция. Это не какой-то бюрократический офис. В нескольких городах мы отказались от открытия офиса, так как местные заявили, что начальник должен иметь кабинет, секретарша должна иметь кабинет. Ну, какая секретарша? В Мариуполе мы на правильном пути», — сообщил Саакашвили. Саакашвили назвал встречу Путина и Байдена «последним шансом» для Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Все эти пафосные обещания скорее напоминают Остапа Бендера и Нью-Васюки, чем какие-либо реальные свершения, поскольку пользы от деятельности экс-президента Грузии в Украине, если не брать во внимание затраты на его содержание и зарплату, — ноль..

Также он прокомментировал грядущую встречу лидеров РФ и США, подчеркнув, что Джо Байден не сдаст позиции Киева и не позволит Москве «напасть на Украину».

Политическая карьера Саакашвили при Зеленском

Экс-президент Грузии, который находился в конфликте с украинской властью во время президентства Петра Порошенко, вернулся в страну летом 2019 года.

С подачи Владимира Зеленского ему вернули украинское гражданство, и политик попытался добиться какой-либо значимой должности при новой администрации. Правда, на парламентских выборах 2019 года его партия «Движение новых сил» не сумела выстрелить, претендуя не более, чем на 1% поддержки. Поэтому Саакашвили снял политсилу, призвав поддержать «Слугу народа». Одно время ходили слухи о его назначении премьер-министром или на худой конец министром в правительстве. Но в 2019 г. главным бенефициаром президентства Зеленского являлся олигарх Игорь Коломойский, который не забыл, как в свое время «варяг» вставлял ему палки в колеса. Попытки лоббировать кандидатуру Саакашвили в Раде не находили отклика у монобольшинства, поскольку бывший лидер Грузии отличается весьма скандальным бэкграундом и не вписывался в существующий консенсус.

В итоге в мае 2020 президент Зеленский реанимировал Национальный совет реформ — консультативно-совещательный орган, призванный разрабатывать предложения по улучшению государственной политики. Его вторым названием является Офис простых решений. У данного органа отсутствуют полномочия, но в его состав входят президент, премьер-министр, спикер парламента, главы Офиса президента и парламентских комитетов, Нацбанка, секретарь СНБО, министры. Структура существует за счет пожертвований спонсоров, выделивших на ее функционирование 1,3 млн грн. Самым крупным меценатом Офиса является партнер Джорджа Сороса Томаш Фиала — владелец инвестиционной компании «Dragon Capital», скупающей самые разнообразные активы.

Отсутствие серьезных перспектив в Украине Саакашвили пытался компенсировать с помощью взятия реванша в Грузии, действуя по технологии Майдана. Летом 2019 года он организовал протесты оппозиции против заседания Межпарламентской ассамблеи православия под председательством российского депутата Сергея Гаврилова. Вечером 20 июня 2019 года многотысячная толпа пошла на штурм парламента Грузии, забрасывала бутылками и другими предметами полицейских, требовала отставки главы МВД Георгия Гахарии. Пострадали 240 человек, в том числе полицейские.

Выступления оппозиции в Грузии окончательно прекратились только с приходом эпидемии коронавируса. Действующая глава Грузии Саломе Зурабишвили и другие высшие чины государства указали на Саакашвили как на одного из виновников произошедшего.

Не увенчалось успехом стремление дестабилизировать ситуацию в республике после парламентских выборов октября 2020 года, где партия «Единое национальное движение» входившая в оппозиционную коалицию заняла второе место. Впрочем, протесты и обвинения власти в фальсификациях выборов не изменили расстановку сил — правящая партия «Грузинская мечта» в итоге сумела сохранить свои позиции, получив парламентское большинство. К слову, после назначения Саакашвили в Офис реформ официальный Тбилиси отозвал своего посла из Киева.

Адвокат Зе-команды на внешней и внутренней арене

В лице Саакашвили Зеленский и Ко надеялись получить, прежде всего, лоббиста своей политики на Западе, поскольку европейцы и американцы относятся к нему как к «реформатору». Его тесные связи с Соросом и Демократической партией США Офис президента считал очень выгодно использовать в своих целях. Саакашвили выступал в качестве критика определенных государственных чиновников, местных элит и олигархов. Политик — частый гость различных ток-шоу, в частности эфиров Савика Шустера. Он делает заявления по самым разнообразным вопросам, защищая действующую власть.

Ряд его спичей были весьма неоднозначными. Например, экс-президент Грузии утверждал, что из-за коррупции страна ежегодно теряет до 36 млрд. долларов, а иностранные инвестиции не поступают в Украину из-за ее репутации «государства-кидалы». В ноябре 2020 года он предрекал Украине экономическую катастрофу, массовую невыплату зарплат и пенсий. Саакашвили искупался под дождем и пообещал превратить Мариуполь в лучший курорт Украины - видео © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Интересно, что о предлагаемом Зеленским законе про деолигархизацию Саакашвили выразился отнюдь не в восторженных тонах, называя его пиар-кампанией, а не сменой системы.

«Олигархи, кстати, — это меньше 15% украинской экономики. Мы говорим про 100% украинской экономики. Кто продает эти услуги разным субъектам? Украинские чиновники: министры, мэры и т.д. Не просто продают, а говорят: ты ничего не сможешь сделать, если ко мне не придешь и у меня не купишь. Мы сейчас очередную кампанию… пять фамилий назовем. И некоторые из них мне лично очень не нравятся, из этих фамилий, я давно с ними враждую. Я тоже буду счастлив: ох, назвали, наконец, паразита. А потом воз останется и ныне там. Потому что вся система, которая продает этим ребятам и всем остальным, процветает и она не меняется. Давайте менять систему. Не будем менять систему, это все превратится опять в кампанейщину», — говорил он.

Бесполезность «реформатора» для Украины

Также он эксплуатировал в целях собственного пиара некоторые реально существующие проблемы граждан. Например, в декабре 2020 г. политик был замечен на акции моряков, протестовавших против коррупции в Мининфраструктуры, из-за которой возникали трудности с подтверждением квалификации и риски потери рабочих мест. Однако речи Саакашвили никак не помогли реальному решению вопроса в интересах людей.

Людей Саакашвили связывают с убытками «Укрзализныци». Так, с сентября прошлого года по март 2021 года украинской компанией руководили Владимир Жмак (бывший заместитель Саакашвили в Одесской ОГА) и Ираклий Эзугбая (бывший руководитель железной дороги Грузии во времена Саакашвили). Решение последнего о занижении тарифов на грузовые перевозки нанесло «Укрзализныце» потери в размере 7 млрд грн.

Помимо вышеперечисленного, политик сохранил за собой скандальный имидж, провоцируя конфликты с правительственными чиновниками. Например, он назвал министра финансов Сергея Марченко «проворовавшейся козявкой и ничтожеством», заметив, что тот причастен к покровительству теневых финансовых схем. В ответ глава Минфина заявил, что Саакашвили — «шулер с большой дороги, обвиняющих в своих проблемах других». Тайны украинского языка. Как Луценко и Саакашвили черта вспоминали

Такие обвинения звучат смешно, ведь бывший руководитель Одесской ОГА не забывал о лоббировании своих соотечественников и собственных финансовых интересах. В частности, он совместно с главой Конфедерации строителей Украины Львом Парцхаладзе обслуживали интересы строительной мафии в лице братьев Юрия и Алексея Горовых, заправлявших в стране со времен Януковича. Саакашвили лоббировал кандидатуру замазанного в коррупции экс-чиновника Семёна Кривоноса на должность руководителя Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Немудрено, что материальное положение экс-лидера Грузии более чем обеспеченное. Месяц назад он обзавелся роскошной недвижимостью в 23 километрах от Киева и земельным участком в 18 соток стоимостью более миллиона гривен.

В общем, Саакашвили ведет роскошную жизнь в Украине, но реальная польза государству от «реформатора» нулевая. Офис простых решений — контора, создающая видимость бурной деятельности, но не дающая никаких результатов. Ни одной реформы, которая улучшила положение простых граждан страны, за последний год конторой под руководством политика разработано или имплементировано не было. В свое время он уже проявил вопиющую некомпетентность при руководстве Одесской областью, что уж говорить о всеукраинском масштабе.