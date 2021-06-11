В среду, 9 июня, Госстат Украины опубликовал свежие данные о росте тарифов на услуги ЖКХ в период с мая 2020 по май 2021 года. За год платежки украинцев увеличились почти на 60%, а тарифы поднялись на 35%. Более всего за этот период выросли тарифы на газ и отопление (на 161%). За этот же период появился ряд новых платежек, ранее неведомых украинцам

Подняв цены на услуги, их еще и разделили, выделив в отдельные квитанции: за транспортировку газа, за обслуживание вентиля отопления в каждом многоквартирном доме, за обработку документации секретаршами в офисах газовой компании и т.д. Эти новые платежки не учитываются в статистике роста тарифов на газ и отопление, следовательно, по факту тарифы возросли еще больше.

В данном контексте следует напомнить обещания президента Зеленского. В декабре 2019 года он заявил в видеообращении, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза. «Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства», — сказал Зеленский. Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels

Поскольку тарифы все равно не снизились в том году, а выросли, год спустя президент переобещал ранее обещанное. В январе текущего года, на фоне охвативших страну тарифных протестов, Зеленский на энергетическом совещании поручил Кабмину решить вопрос со снижением тарифов для населения. «Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», — заявил президент.

В итоге тарифы просто заморозили на два месяца, сбив тем самым накал тарифных протестов, после чего снова отпустили цены и тарифы в свободное плавание, как того требовал МВФ. Мало того, за эти два месяца заморозки тарифов государственная компания «Нафтогаз» теперь требует от правительства Украины выплатить ей 4,5 миллиарда «недополученных» гривен, подав в суд на Кабмин.

Одесский политолог Валерий Песецкий отмечает, что возможности выполнить обещания у президента были.

«Самое забавное в том, что как раз в прошедший отопительный сезон исполнить президентское слово можно было без всяких сверхусилий. Объем газовых хранилищ в Украине — 31 млрд кубов. В июне 2020-го цена на европейских газовых хабах, к которым у нас так любят привязывать собственную цену продажи газа на внутреннем рынке, падала ниже отметки 100 долларов за тысячу кубов или 2800 гривен. Вопрос в задачке: почему бы в этот период не закупить газ и не заполнить хранилища до краев? Так чтобы низкую цену на реализацию для населения и Теплоэнерго удержать не только в сезон 2020-21, но и в 22-м году? Объемы потребления газа страной вполне позволяют. Даже, если бы под эту операцию взяли кредит в Европе под смехотворные 1-1,5%. Газ крайне ликвидный товар и процент мог быть и еще ниже. Но пусть так. И тогда красная цена на рынке — 3500 гривен за тысячу кубов. Причем два года подряд, с учетом объемов хранилищ, которых к слову, по причине истощения газовых месторождений в стране, могло бы быть и больше. Ведь последние часто используются в качестве хранилищ, когда газ добыт и откачан. Но это отдельная тема. Однако, дав обещание, наш президент до сих пор не выработал привычки исполнять. Не исполнил и это», — пишет политолог. Тарифы на электроэнергию для украинцев должны вырасти вдвое — Минэнерго © reform.energy

По его прогнозам, в текущем и следующем году ценники вырастут вдвое, а то и более, так как газ на европейских хабах, после холодной и долгой зимы, давно перешел черту в 300 долларов за тысячу кубов и приближается к отметке в 400 долларов, со всеми вытекающими для украинских потребителей последствиями.

Еще в качестве кандидата в президенты Владимир Зеленский критиковал высокие цены на газ при Порошенко, что в какой-то степени способствовало его избранию. Однако после вступления Зеленского в должность президента теперь уже бывший «Слуга народа» и экс-член Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус утверждал, что Зеленский тогда просто шутил. Чувство юмора у него, понимаешь, такое. «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула», — говорил Герус в интервью. После этого выступления на Геруса обрушился град критики из Офиса президента. В оправдание бывший «Слуга народа» заявил, что это он сам пошутил насчет шутки президента.

Как мы видим на этом примере, они там все большие шутники, а вот простым гражданам с такими руководителями и квитанциями на оплату ЖКХ — вовсе не до шуток.

С помощью повышения тарифов власти, как всегда, пытаются пополнить казну, но этого как раз и не происходит, так как населению нечем платить. В итоге с каждым месяцем лишь растет задолженность по оплате услуг ЖКХ.

По данным на май текущего года общая сумма задолженностей приближается к отметке 80 миллиардов гривен. Зампред комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко ожидает дальнейшего роста долгов в этом году. Прежде всего, за счет малоимущего населения, которому по разным причинам не положена субсидия, а также за счет безработных должников. По его оценкам, долги за услуги к концу года превысят отметку в 100 млрд грн. Учитывая рост задолженностей, как считает политолог Валерий Песецкий, украинцев будут лишать жилья. «Вероятно вскоре, за долги, которые растут с космической скоростью, будут лишать жилья. Благо почва к этому законодательно активно прорабатывается», — утверждает одесский политолог.

Естественно, новый виток роста тарифов на фоне пандемии и карантинных ограничений вызовет недовольство населения и очередные тарифные протесты. И тогда президент снова в свойственной ему шуточной манере пообещает разобраться и снизить тарифы. Однако надо понимать, что против снижения или заморозки тарифов резко выступают внешние кредиторы Украины, которых интересует платежеспособность государства-должника. Экономические интересы населения Украины прямо противоречат интересам западных кредиторов. И в этом противостоянии власти Украины целиком и полностью на стороне внешних кредиторов, раздающих им указания относительно формирования рыночных цен.