Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин впервые конкретизировал, что привит «Спутником V», и призвал россиян вакцинироваться, чтобы защитить себя

Одной из главных тем саммита G7 будет вакцинация от COVID-19

Накануне очередного саммита «Группы семи» («Большой семерки», G7), который состоится в Великобритании 11-13 июня, в адрес его участников прозвучало ряд обращений, посвящённых вакцинации от COVID-19. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июня призвал лидеров стран «Большой семёрки» на предстоящем саммите взять обязательство по обеспечению вакцинации всего мира от коронавируса до конца 2022 года. По словам политика, это стало бы «величайшим подвигом в истории медицины».

А на следующий день сто бывших президентов, премьер-министров и министров иностранных дел призвали страны G7 финансировать вакцинацию от коронавируса во всём мире, чтобы помочь остановить мутацию вируса и предотвратить возвращение угрозы для всего мира. «Поддержка со стороны G7 и G20 сделала бы вакцины доступными для стран с низким и средним уровнем дохода не в качестве акта благотворительности, а в рамках самозащиты и стратегических интересов каждой страны», — говорится в письме. Среди подписавшихся под ним — экс-премьеры Великобритании Гордон Браун и Тони Блэр, бывший генсек ООН Пан Ги Мун и 15 бывших африканских лидеров. По их подсчетам, G7 и другие страны, приглашенные на саммит, должны гарантировать выплату 30 миллиардов долларов в год в течение двух лет для борьбы с пандемией.

При этом 10 июня американское агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7 сообщило, что президенты и премьер-министры призовут провести «новое, прозрачное расследование происхождения коронавируса». Кроме того, лидеры стран G7 также пообещают предоставить в течение 2022 года не менее 1 миллиарда дополнительных доз вакцин от COVID-19, чтобы содействовать вакцинации 80% взрослого населения мира. Ученые назвали вакцину, эффективную против всех штаммов COVID-19 © CC0, Pixabay

Кроме того, ожидается, что на саммите Джо Байден объявит о планах США закупить дополнительно 500 миллионов доз вакцины от коронавируса и пожертвовать их другим странам. Об этом сообщили сразу несколько американских СМИ. В частности, газета The Washington Post пишет, что соответствующую сделку Белый дом заключил с концернами Pfizer и BioNTech. В свою очередь, газета The New York Times отмечает, что закупленные препараты в течение ближайших двух лет будут распределены между ста странами мира.

Как известно, очередной саммит «Группы семи» («Большой семерки», G7) пройдёт в британском городе Корнуолл 11-13 июня. Впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. В саммите по приглашению Бориса Джонсона в качестве также примут участие гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.

Путин конкретизировал, что привит «Спутником V»

Также в очном формате проходят и заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Основным спикером пленарного заседания 4 июня стал президент России Владимир Путин. «Пандемия не закончилась. Мы должны проявлять осторожность» — напомнил он, и обратился к россиянам с призывом прививаться от коронавируса. «Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких», — сказал Путин.

Путин впервые конкретизировал: он и сам привился именно «Спутником V». Но соотечественников не убедишь — неохотно они идут на вакцинацию, обратил внимание ведущий заседания. «Ну, у нас и от гриппа не все прививаются, — откликнулся Путин. — Заставлять не будем. Во многих странах тем, кто вакцинировался, пиво наливают».

Президент РФ также назвал абсурдными политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19. «Либо нет значительной помощи, где она могла бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надёжность вакцин», — заявил Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Также фактически он обвинил европейских чиновников в коррупции, отметив, что затягивание регистрации российской вакцины «Спутник V» связано не столько с политическими причинами, сколько с коммерческими интересами. Петр Акопов: Путин нарочно не станет поднимать тему Украины на встрече с Байденом © Facebook, Петр Толстой

«Что касается вакцины и использования ее в качестве какого-то геополитического оружия: во-первых, я не думаю, что Запад обвиняет в этом Россию. Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку. По-другому и сказать не могу», — сказал Путин 4 июня на встрече с информагенствами в рамках ПМЭФ. По его словам, такие ложные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы. «Затяжки регистрации российской вакцины в Европе связаны с коммерческими интересами тех, кто это делает», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что выигрывается время, чтобы конкуренты российских компаний успели занять европейский рынок, поскольку заключаются долгосрочные контракты на поставку вакцин. «Когда европейское агентство (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА — Прим.) выдаст разрешение на использование российской вакцины в Европе, выяснится, что рынок занят, заключены долгосрочные контракты, для наших компаний поезд уехал», — пояснил президент РФ. Он сообщил, что российская вакцина — уже в 66 странах. «Этого рынка нам достаточно», — сказал Владимир Путин.

Хроники вакцинации в России и в мире

В Сербии 4 июня начался выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Дали старт производству президенты двух стран, Владимир Путин и Александр Вучич, которые приняли участие в церемонии по видеосвязи. Препарат выпускается на базе сербского института «Торлак». Ожидается, что вакцина станет доступна на прививочных пунктах в Сербии в течение 10 дней. Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство «Спутника V» на собственных мощностях. В тот же день началось производство российской вакцины в Аргентине.

А 5 июня Бразилия стала 67-й страной мира, разрешившей применение вакцины «Спутник V». Коллегиальный совет Национального агентства санитарного надзора Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины, большинством голосов поддержав решение, которого добивались губернаторы шести северо-восточных штатов Бразилии, Межрегиональный консорциум развития Бразилии и бразильская лаборатория Uniao Quimica.

Однако бразильский регулятор пока решил ограничить объем первоначальной поставки количеством вакцин, достаточным для иммунизации 1% населения штатов, желающих импортировать российский препарат. Поставку новых партий, по мнению Anvisa, следует согласовать после использования этих доз и анализа данных об иммунизации. Это уже вызвало недовольство региональных властей. «Бразилии срочно нужно больше вакцин, и мы не можем тратить время на поиски решений, чтобы дозы поступали как можно быстрее», — заявил губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас, который координирует усилия регионов, заинтересованных в «Спутнике V».

В Словакии 7 июня началась вакцинация населения страны «Спутником V». Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, разрешившей применение российской вакцины по национальной процедуре, не дожидаясь разрешения ЕМА. Бывший премьер-министр Словакии Игор Матович без согласования с членами правительства закупил 200 тысяч доз «Спутник V», срок использования которых истекает летом, и в Братиславе возобладал здравый смысл. Таким образом, пока российским препаратом могут быть привиты 100 тысяч словаков. В соседней Венгрии вакцинирован «Спутником V» миллион граждан. Василь Вакаров: В вопросе вакцинации украинцы поступают как русские © Facebook, Василь Вакаров

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на 9 июня, не менее одной дозы вакцины от коронавируса получили 46,5% населения (38,6 миллиона человек). 22,8% жителей ФРГ (18,9 миллиона человек) привиты дважды. С 7 июня 2021 года записаться на прививку могут все жители старше 18 лет.

Каждый второй взрослый житель стран Евросоюза получил не менее одной прививки от COVID-19. Об этом 10 июня сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что 100 миллионов жителей ЕС получили уже полную защиту от коронавируса (две прививки, в случае с вакциной Johnson & Johnson — одну). Евросоюз имеет хорошие шансы достичь своей цели — получить до конца июля такое количество вакцин, которого будет достаточно для вакцинации 70% взрослого населения ЕС, отметила глава Еврокомиссии.

«Прививочный апартеид» от киевских властей

Кабинет министров Украины разрешил въезд на территорию страны на основании сертификата о завершенной вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее постановление было опубликовано 7 июня на сайте правительства страны. А уже через три дня украинские пограничники специально отметили, что вакцинированных «Спутником V» на Украину пускать не будут. «За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — подчеркнули в Госпогранслужбе Украины 10 июня.

Однако в тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. «С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации» — написал Кулеба в Twitter. Но, как упоминалось выше, миллион венгров вакцинирован «Спутником V», и вряд ли Киев пойдёт на очередной скандал, отказываясь впустить этих людей на Украину.

При этом действия киевских властей демонстрируют, что дело вовсе не в типе вакцины, а в желании создать проблемы тем, кого на Украине записали в «агенты Кремля». Так, 9 июня украинские пограничники отказались впустить в страну четырёх жителей Приднестровья, хотя у тех были сертификаты о получении двух доз вакцины AstraZeneca. Сертификаты были международного образца, на трёх языках и с QR-кодом, но на Украине заявили, что признают только документы, выданные властями Молдавии.