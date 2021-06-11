На прошедшей неделе подтвердилось, что Украина если даже не рулит всей глобальной политикой, то уж точно оказывает влияние на политику США. Более того, по каким-то причинам (скорее всего — внутреннего характера) США противостоять публичному давлению со стороны Украины не могут. Если не знать, что такое Украина, можно принять её за сверхдержаву

Впрочем, успехи (сомнительные на самом деле) в борьбе с США никак не облегчают Владимиру Зеленскому диалог с Владимиром Путиным. А его вести придётся, и придётся, похоже, в режиме один на один — ни США, и страны ЕС не спешат помогать с ведением этого диалога.

Звонок Байдена

Произошло важнейшее политическое событие — президент США Джозеф Байден второй раз позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причём значение этого события далеко выходит за пределы собственно украинско-американских отношений (даже при том, что во время беседы обсуждалась, например, тема членства Украины в НАТО).

Значение этого события в том, что Байден, в общем-то, не собирался беседовать с Зеленским. Фактически ему это не нужно, а с имиджевой точки зрения даже невыгодно. Такая беседа нужна была Зеленскому, который полагает, что США во время переговоров с Путиным должны были учесть позицию Украины. В первую очередь — относительно членства в НАТО и достройки «Северного потока – 2».

В апреле Байден тоже не собирался звонить Зеленскому, но вынужден был отреагировать на обострение в Донбассе (спровоцированное, очевидно, украинской стороной). Сейчас же Зеленский дал весьма резкое интервью влиятельному американскому изданию Axios, в котором выразил недоумение по поводу того, что с Украиной не посоветовались относительно снятия санкций в связи со строительством «Северного потока – 2» и что США не желают обсуждать вопрос о немедленном приёме Украины в НАТО.

Фактически Зеленский уже дважды вынудил Байдена вести с ним диалог.

Разумеется, Байден отреагировал на вызов Зеленского не потому, что Украина такая влиятельная держава.

Во-первых, текущая идеология США, замешанная в значительной степени на русофобии, требует отражать «российскую агрессию».

Во-вторых, американские республиканцы сейчас крайне жёстко критикуют демократическую администрацию за «уступки», которые она якобы делает Путину.

Но вот то, что произошло дальше, уже даже в эту логику не умещается.

Обиженный Белый дом выдал целую кучу ответок:

1. Издание Axios сообщило, что «Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией».

2. Белый дом опроверг сообщение украинской стороны о том, что «президент США по телефону подчеркнул важность предоставления Украине плана по членству в НАТО». Официальное сообщение пришлось менять — об этом говорил Зеленский.

3. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина была уведомлена об отказе США от санкций против СП-2: «Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского».

4. Он же сказал на слушаниях в Сенате, что «у Украины в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты для присоединения к Альянсу». То есть, даже помимо отсутствия среди союзников США консенсуса относительно предоставления ПДЧ (о котором он тоже говорил), Украине ПДЧ просто не нужен, независимо от того, что думает об этом сама Украина.

СМИ и социальные сети оценили эту кампанию как беспрецедентное унижение Украины.

С одной стороны, так оно и есть, но с другой — статус Украины и её президента делает излишними такого рода сигналы со стороны США. Америка могла бы проигнорировать мнение своей колонии, а все изменения в её политику внести по дипломатическим каналам, пригрозив крайне болезненными персональными санкциями.

То есть США, вместо того чтобы поставить на место зарвавшегося слугу, вступают с ним в публичную дискуссию. Скорее всего, у администрации Байдена были причины поступать именно так (нежелание делать резкие движения перед встречей с Путиным, необходимость успокоить партнёров по НАТО, внутриполитические проблемы и др.), но в результате униженными оказались сами США.

Путин об Украине

9 июня президент России дал интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24». Об Украине говорилось много и в резких выражениях.

Во-первых, президент раскритиковал законопроект о коренных народах (ранее он был осуждён Госдумой, которая приняла заявление «Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины»): «Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии».

Во-вторых, Путин резко отреагировал на планы Украины относительно вступления в НАТО. Он напомнил, что в этом случае подлётное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.

В-третьих, российский президент отверг предлагаемую украинской стороной повестку дня двухсторонних переговоров: «Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом».

В-четвёртых, сейчас киевская власть не хочет вести диалог с представителями ДНР и ЛНР. «И это говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у киевских властей — просто нет».

В-пятых, Путин раскритиковал новую форму украинской футбольной сборной: «Позиция Киева нам известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан».

В общем, Зеленскому крайне сложно будет вести диалог с Россией. Особенно учитывая решительное нежелание Запада в этот диалог вмешиваться (как раз появилась информация о том, что Германия и Франция не намерены принимать участие в «Крымской платформе»).

Футбольный скандал

На неделе Украина презентовала новую форму украинской сборной с изображением карты Украины (с обязательным Крымом), а также лозунгом «слава Украине — героям слава». Новую форму поддержал президент Зеленский.

7 июня УЕФА согласовал использование этой формы, что вызвало возмущение на Украине и в России.

Однако уже 10 июня УЕФА отозвал своё разрешение в отношении фразы «героям слава»: «Смысл, который создаётся за счёт сочетания двух лозунгов, не был учтён. После дальнейшего анализа сочетание двух конкретных лозунгов было расценено как имеющее очевидный политический подтекст, а также несущее историческое и милитаристское значение».

Со стороны Украины использование лозунга ОУН* было явной провокацией, и она, в общем-то, удалась, совершенно независимо от того, будет ли сохранена надпись на форме или нет. Целью ведь было привлечь внимание к тому, что Крым — это Украина. Ну и внимание привлечено…

Общественное мнение относительно конфликта в Донбассе

9 июня были презентованы результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» 14–19 мая. Опрошено 2020 человек.

1. 71% опрошенных считает, что между Украиной и Россией идёт война. 53% полагают, что в Донбассе имеет место российская агрессия с использованием местных боевиков (в ноябре 2019 года было 45%). 47% уверены, что на стороне ДНР и ЛНР воюет регулярная российская армия.

2. Достичь длительного мира в Донбассе путём переговоров рассчитывают 23%. На пути давления и санкций настаивает 41%.

3. Более половины опрошенных — против прекращения экономической блокады Донбасса, и более половины против того, чтобы предоставлять ДНР и ЛНР какие-то права, отличные от прав других районов Украины.

В общем, граждане Украины против выполнения Минских соглашений и не готовы идти на уступки республикам. Правда, к войне они тоже не готовы. Так что политика президента Зеленского полностью соответствует общественным настроениям.

* Организация запрещена в РФ