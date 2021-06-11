Если хочется ощутить вкус одесского лета – нужно обязательно приготовить плов с мидиями. И под ногами сразу почувствуется теплый песок, а в воздухе запахнет морем

Плов с мидиями — это не про ресторанную еду. Хоть раз в жизни каждый одессит шел вылавливать гладкие мидии в море, бросал их в костер или в кипяток, чтобы потом с аппетитом съесть, слегка похрустывая песком.

«Плов с мидиями — это вкус Одессы в любой точке мира. Я готовлю это блюдо уже 30 лет. И за столько лет сумел довести нюансы приготовления почти до совершенства. В нем — мое понимание одесского колорита и любовь к родному городу», — отмечает одесский ресторатор Савва Либкин.

Одесская кухня: рецепт гефилте фиш © Скриншот из видео BROSH ОБ ИЗРАИЛЕ

Не обязательно вылавливать мидии из Черного моря, чтобы приготовить одесский плов, — можно купить их в магазине. Для блюд с морепродуктами используются как уже очищенные и обработанные мидии, так и мидии в ракушках — последние придадут плову ресторанный вид. Правда, тут тоже стоит быть предельно внимательным, чтобы не проглотить острый осколок.

Для приготовления одесского плова с мидиями вам понадобятся:

- мидии в ракушке — 700 грамм;

- рис басмати — 100 грамм;

- рыбный бульон — 200 мл;

- морковь — 150 грамм;

- лук — 150 грамм;

- чеснок — по вкусу;

- вино рислинг — 100 мл;

- петрушка, зира, растительное масло, соль, черный перец.

Очистите ракушки снаружи, чтобы на них не осталось никаких наростов и водорослей, удаляем «бородку». Существует простое правило: до готовки выбрасываем все открытые мидии, после готовки — все закрытые.

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Разогрейте в казане растительное масло, добавьте в него немного зиры. Добавьте мясо мидий и слегка обжарьте. Нарежьте лук полукольцами, морковь соломкой, а чеснок — тонкими кольцами. Добавьте овощи к мидиям, влейте вино и выпарите его. Добавьте перец, соль, бульон из мидий и заранее приготовленный рыбный бульон.

Добавьте рис, разровняйте. Доведите рис до готовности и оставьте под крышкой без огня на полчаса. Затем аккуратно перемешайте и подавайте.

Приятного аппетита!