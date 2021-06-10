Через форточку в туалете. Кто и как из белорусских оппозиционеров оказался на Украине

Провал белорусской революции закономерно повлёк за собой контрреволюцию. Власть начала проводить «разбор полётов», и многие её оппоненты были вынуждены уезжать в соседние государства, чтобы не попасть под справедливую раздачу. Некоторых приютила Украина

Украина не является самым популярным местом для политической эмиграции белорусов. «Нэнька» значительно уступает Польше и Литве. Именно в двух последних республиках наиболее развита «инфраструктура» для белорусской оппозиции — работают специализированные правозащитные центры и организации, СМИ и НКО. Через Варшаву и Вильнюс, судя по всему, идут и основные финансовые потоки Запада, направленные на дестабилизацию ситуации в Белоруссии.

Тем не менее некоторые предпочитают уезжать именно в Украину. Вероятно, сказывается языковая и ментальная близость тамошнего населения к белорусскому, наличие там связей, полезных знакомств и внушительной диаспоры соотечественников.

Если политические деятели, уехавшие в Польшу и Литву, находятся у всех на слуху, то на Украину перебрались менее медийные персоны, которые там тем не менее чаще всего продолжают активничать.

Дмитрий Куделевич — через форточку в уборной

Первым громким (и одновременно курьезным) случаем политической эмиграции на Украину стал выезд из Белоруссии члена стачечного комитета «Беларуськалия» — предельно важного для экономической безопасности республики госпредприятия — Дмитрия Куделевича.

Будущий политэмигрант сперва оказался одним из активистов забастовочного движения, которое грозило остановить производство и лишить тем самым Белоруссию возможности экспортировать калийную продукцию на мировые рынки. А 21 августа 2020 года неожиданно объявился с территории Украины, рассказав журналистам, что тайно бежал из Белоруссии после задержания сотрудниками спецслужб.

По словам активиста, в отделе КГБ он вышел в уборную, увидел там открытую форточку и сбежал. В итоге ему удалось тайно бежать на Украину.

Сегодня Куделевич, судя по имеющейся о нём информации в интернете, не занимается активной общественной деятельностью. Он периодически даёт интервью оппозиционным белорусским СМИ, судя по которым шахтёр сохранил свои политические взгляды.

Шахтёру до пенсии оставалось всего три года. Если смотреть на его слова, жизнь за границей для него не сахар. «Я хочу вернуться домой. У меня много вопросов к администрации "Беларуськалия", я знаю горное дело и хочу работать. У меня в Солигорске жена и дети», — посетовал активист в одном из своих интервью. Энрике Менендес: Протасевич не понимает последствий своих поступков © Екатерина Чеснокова

Антон Родненков и Иван Кравцов — волонтёры-беглецы

Белорусские оппозиционные активисты Антон Родненков и Иван Кравцов сразу вошли в состав Координационного совета Светланы Тихановской и занимали там посты пресс-секретаря и исполнительного секретаря соответственно. Однако в один прекрасный момент (в начале сентября 2020 года) они оба перестали выходить на связь, а чуть позже объявились с территории Украины.

По словам активистов, в Белоруссии их задержали и принудительно депортировали на Украину. В то же время официальная версия белорусских властей иная: мужчины добровольно покинули территорию республики.

Позже оказалось, что они являются волонтёрами одной из некоммерческих организаций на Украине, благодаря чему у них есть вид на жительство в этой стране.

Известно, что позже активисты переехали в Варшаву, где проживают и по сей день. Продолжают заниматься там политической деятельностью в Координационном совете. Периодически дают интервью и комментарии европейским СМИ.

Дмитрий Галко

Из эмигрантских «старожилов», выступающих на стороне белорусской оппозиции на Украине, можно выделить Дмитрия Галко. В Белоруссии он работал политическим журналистом, вёл довольно востребованный блог в интернете, однако ещё в 2018 году, спасаясь от уголовного преследования, уехал на Украину.

Правда, дело формально никак не связано с политической или журналистской деятельностью. Так, в милиции его обвинили в распитии алкогольных напитков с несовершеннолетними (во время празднования дня рождения его 15-летнего сына) и нападении на силовиков, когда они приехали на вызов по этому поводу.

По версии же активиста, он не видел, что подростки у него в квартире употребляли спиртные напитки, и просто не позволил милиционерам войти в своё жилище.

Суд назначил ему 4 года домашнего ареста, однако журналист в это время перебрался на Украину, где продолжил заниматься своей профессиональной деятельностью. Судя по информации в интернете, он за последние годы сотрудничал с рядом российских и украинских СМИ.

Артём Шрайбман — преувеличенный участник

Последним заметным случаем эмиграции из Белоруссии на Украину стал переезд известного белорусского политического обозревателя и аналитика Артёма Шрайбмана, который долгое время сотрудничал с TUT.BY. Журналист старался демонстрировать беспристрастность, тем не менее по некоторым тезисам и высказываниям его можно причислить к противникам действующей власти. Высокая популярность сделала его фигуру довольно влиятельной в оппозиционной и протестной среде.

Так могло бы и продолжаться. Но задержанный администратор оппозиционных телеграм-каналов Роман Протасевич в своём нашумевшем интервью для белорусского государственного телевидения заявил, что Артём Шрайбман был в числе участников чата, в котором собрались администраторы протестных сообществ, при этом «помогал советами».

Аналитик, недолго думая, решил не испытывать судьбу и в спешке покинул Белоруссию, уехав на Украину. При этом сам он указал, что слова Протасевича о его участии были преувеличены, а участие в чате было вызвано профессиональным аналитическим интересом.

«Продолжаю работать, как работал. Буду изо всех сил стараться сохранять свой обычный подход к аналитике, несмотря на попытки слепить из меня чьего-то консультанта», — говорится в сообщении Шрайбмана, в котором он анонсировал свой отъезд на Украину.

Как видно из приведённых в этой статье примеров, существенного влияния на политическую ситуацию в Белоруссии белорусские беглецы в Украине не оказывают, как, впрочем, и их коллеги в Польше и Прибалтике. Все эти люди, активно участвовавшие в протестах и, судя по всему, профинансированные Западом, теперь представляют очень слабый интерес и для своих работодателей, и тем более для Родины.