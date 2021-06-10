Польский политический философ Радослав Чарнецки
— С моей же точки зрения, всё закончится лишь обменом мнениями, причём даже не на дипломатическом языке, а заявлениями в стиле времён холодной войны. Байден, вероятно, сформулирует серию обвинений и претензий в адрес Путина и России в уже привычном стиле — по крайней мере истеблишмент Демократической партии приложит все усилия к этому. В конце концов, этот истеблишмент заинтересован — и тут в США есть надпартийное согласие — в ужесточении отношений как с Россией, так и с Китаем.
И нынешний саммит может закончиться полным фиаско, превратившись в обмен взаимными претензиями и обвинениями. Почему я так думаю? Дело в том, что американская элита ныне сосредоточена на конфронтации. Примером этого может быть конфликт глав китайской и американской дипломатий во время их встречи на Аляске в марте 2021-го, разыгравшийся перед телекамерами, — что до сих пор было неслыханным. Польская же политическая элита, независимо от политического спектра, на мой взгляд, рассчитывает именно на подобное развитие ситуации в ходе саммита Путина и Байдена.
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас
- Реальные ожидания Варшавы — независимо от того, идёт ли речь о власти или о номинальной оппозиции, — не оправдаются, если только Джо Байден не застрелит Владимира Путина, не изобьёт его или хотя бы жестоко не оскорбит, плюнув в лицо и забрав Крым, Белоруссию и всё остальное, что ему (им) хочется. Уровень пропагандистской аберрации в польских СМИ настолько зашкаливает, что если всё вышеописанное не произойдёт, то это будет считаться «капитуляцией» и очередным «предательством Запада». Но параллельно, конечно, сработают «механизмы самоконтроля». Что бы ни произошло на встрече, о чём бы ни договорились лидеры РФ и США, это будет представлено в польских СМИ как «поражение России», доказательство её «слабости» и, конечно же, «личное поражение Путина». Иначе и быть не может.
Польша находится в аналогичной ситуации между Америкой и Россией. И даже упомянутое выше экономическое господство Германии над Польшей не меняет его, поскольку оно осуществляется (всё ещё) по американскому мандату. Следовательно, у Польши не может быть другой внешней политики, кроме политики в отношении США и Российской Федерации, и никакой экономической политики, кроме политики в отношении Германии. Всё остальное вторично.
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов
- США по-прежнему будут использовать Украину для давления на Россию, будут делать то же, что и раньше. Поэтому весь смысл всей этой истерики Зеленского в том, что он реально очень недалекий человек, если исходить из того, что он говорил о членстве Украины в НАТО искренне, а не играл. Если так, то он просто очень глупый человек, который не понимает, что принятие Украины в НАТО фактически спровоцирует военный конфликт с Россией. Украина — часть американо-российской повестки, но она будет посвящена преимущественно психологическому прощупыванию друг друга, потому что у них был только один опыт встречи за 20 лет знакомства (хотя знакомство очень формальное) — в Москве в 2011 году. И проговорили полтора-два часа, и это был нехороший разговор.
То знакомство было тяжелым, и сейчас они попытаются познакомиться еще раз, поговорить, понять соперника. Обсуждаться может что угодно — от Ирана и Кореи до ракет и разоружения. Все вещи будут так или иначе затронуты, но это не значит, что по каким-то из них будут договоренности.
Это прощупывание личного человеческого настроя собеседника, потому что позиции всем известны. И Байден будет пытаться показать, что он жесткий парень, за которым стоит мощь единого Запада.
Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко
— Зеленский и украинское руководство поступают глупо из-за того, что трясутся сейчас. Их судьба будет решаться на встрече Путина и Байдена вне зависимости от того, встретятся или не встретятся с Зеленским до этого саммита. Это никого не интересует. А после встречи уже будет понятно, какая судьба у Киева, у Зеленского и у всех остальных. Потому что там США и Россия или договорятся, или не договорятся.
Скорее всего, не договорятся. Если не договорятся, то США продолжат прежнюю политику давления, опять на каждом шагу будут к месту и не к месту поминать Украину, и тогда у Зеленского все будет хорошо. Если же договорятся, то в зависимости от того, в какую часть мира Украину вписали, так с ней и будут разбираться.
Зеленскому это и сказали. Байден сказал: «Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной. Встречусь с Путиным, поезжу по Европе, вернусь, и, если будет необходимость, я тебя приму в Белом доме в июле. А пока сиди и не подпрыгивай».
Генеральный директор агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде
— В целом лидеры держав тестируют соотношение своих намерений и возможностей. И если даже и в России, и в США «не строят иллюзий» относительно качественной перезагрузки двусторонних отношений, все же сам факт предстоящей встречи говорит элементарно о возможности диалога. Что касается изменения ситуации на Южном Кавказе, то это изменение уже произошло. Прежнего статус-кво, при котором международное сообщество закрывало глаза на продолжение оккупации Арменией территорий Азербайджана, игнорируя международное право и резолюции СБ ООН, больше нет. Новый статус-кво устраивает все страны региона, в том числе Россию, упрочившую свои позиции на Южном Кавказе.