Накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена международные эксперты в интервью Украина.ру размышляли, какие вопросы будут затронуты в исторической беседе двух лидеров, как меняется глобальная политика и миропорядок, какое место будет уделено Украине и будет ли вообще украинская повестка

Чарнецки рассказал, почему встреча Путина и Байдена может окончиться безрезультатно © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Радослав Чарнецки

— С моей же точки зрения, всё закончится лишь обменом мнениями, причём даже не на дипломатическом языке, а заявлениями в стиле времён холодной войны. Байден, вероятно, сформулирует серию обвинений и претензий в адрес Путина и России в уже привычном стиле — по крайней мере истеблишмент Демократической партии приложит все усилия к этому. В конце концов, этот истеблишмент заинтересован — и тут в США есть надпартийное согласие — в ужесточении отношений как с Россией, так и с Китаем.

И нынешний саммит может закончиться полным фиаско, превратившись в обмен взаимными претензиями и обвинениями. Почему я так думаю? Дело в том, что американская элита ныне сосредоточена на конфронтации. Примером этого может быть конфликт глав китайской и американской дипломатий во время их встречи на Аляске в марте 2021-го, разыгравшийся перед телекамерами, — что до сих пор было неслыханным. Польская же политическая элита, независимо от политического спектра, на мой взгляд, рассчитывает именно на подобное развитие ситуации в ходе саммита Путина и Байдена.

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Рэнкас рассказал, в каком случае оправдаются ожидания Польши от встречи Путина и Байдена © CC0, Pixabay

Польша находится в аналогичной ситуации между Америкой и Россией. И даже упомянутое выше экономическое господство Германии над Польшей не меняет его, поскольку оно осуществляется (всё ещё) по американскому мандату. Следовательно, у Польши не может быть другой внешней политики, кроме политики в отношении США и Российской Федерации, и никакой экономической политики, кроме политики в отношении Германии. Всё остальное вторично.

Обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Петр Акопов: Путин нарочно не станет поднимать тему Украины на встрече с Байденом © Facebook, Петр Толстой

То знакомство было тяжелым, и сейчас они попытаются познакомиться еще раз, поговорить, понять соперника. Обсуждаться может что угодно — от Ирана и Кореи до ракет и разоружения. Все вещи будут так или иначе затронуты, но это не значит, что по каким-то из них будут договоренности.

Это прощупывание личного человеческого настроя собеседника, потому что позиции всем известны. И Байден будет пытаться показать, что он жесткий парень, за которым стоит мощь единого Запада.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

— Зеленский и украинское руководство поступают глупо из-за того, что трясутся сейчас. Их судьба будет решаться на встрече Путина и Байдена вне зависимости от того, встретятся или не встретятся с Зеленским до этого саммита. Это никого не интересует. А после встречи уже будет понятно, какая судьба у Киева, у Зеленского и у всех остальных. Потому что там США и Россия или договорятся, или не договорятся.

Скорее всего, не договорятся. Если не договорятся, то США продолжат прежнюю политику давления, опять на каждом шагу будут к месту и не к месту поминать Украину, и тогда у Зеленского все будет хорошо. Если же договорятся, то в зависимости от того, в какую часть мира Украину вписали, так с ней и будут разбираться.

Зеленскому это и сказали. Байден сказал: «Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной. Встречусь с Путиным, поезжу по Европе, вернусь, и, если будет необходимость, я тебя приму в Белом доме в июле. А пока сиди и не подпрыгивай».

Генеральный директор агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде

— В целом лидеры держав тестируют соотношение своих намерений и возможностей. И если даже и в России, и в США «не строят иллюзий» относительно качественной перезагрузки двусторонних отношений, все же сам факт предстоящей встречи говорит элементарно о возможности диалога. Что касается изменения ситуации на Южном Кавказе, то это изменение уже произошло. Прежнего статус-кво, при котором международное сообщество закрывало глаза на продолжение оккупации Арменией территорий Азербайджана, игнорируя международное право и резолюции СБ ООН, больше нет. Новый статус-кво устраивает все страны региона, в том числе Россию, упрочившую свои позиции на Южном Кавказе.