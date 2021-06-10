Это незатейливое гуцульское блюдо может стать частым гостем на столе: оно сытное и вкусное, а главное – приготовить его может даже неопытный кулинар

Бигос пришел в украинскую кухню из Польши, но готовят его также и в Белоруссии, и в Литве, и в Латвии. Блюдо стало символом тепла и домашнего очага — холодными вечерами оно согревало крестьян, солдат и монахов.

Бигос считается исконно польским блюдом, однако есть версия, что его привез из Великого княжества Литовского король Владислав Ягайло, любивший отведать его на охотничьих привалах.

Украинская кухня: готовим закарпатскую риплянку © Фото: prigotovimvkusno.com

К слову, и капусту разные повара добавляют разную: кто-то готовит бигос со свежей капустой, кто-то — с квашеной, это дело вкуса. По мнению поваров, лучшим вариантом будет смешать свежую и квашеную.

Готовое блюдо имеет густую консистенцию, слегка кисловатый вкус и копченый запах. Подают его горячим, со свежим хлебом.

Существует утверждение, что бигос становится только лучше, если его постоянно разогревать: считается, что при каждом разогревании блюдо «доходит».

Для приготовления бигоса по-гуцульски вам понадобятся:

- свинина — 500 грамм;

- копченые ребра — 300 грамм;

- охотничьи колбаски — 200 грамм;

- копченая грудинка — 200 грамм;

- морковь — 300 грамм;

- лук — 300 грамм;

- квашеная капуста — 700 грамм;

- свежая капуста — 700 грамм;

- помидоры — 500 грамм;

- зеленый горошек — 250 грамм;

- сметана — 300 грамм;

- сливочное масло — 150 грамм;

- картошка — 700 грамм;

- вода, перец, лавровый лист, зелень, соль, растительное масло.

Украинская кухня: рецепт аппетитной мачанки © Фото: lifehacker.ru

Через 15 минут добавьте квашеную капусту, свежую капусту, зеленый горошек, сливочное масло и сметану. Протушите еще 10 минут, а затем добавьте копчености и немного воды.

Через 10 минут засыпьте картошку и зелень, подсолите. Тушите бигос 20 минут. Пред подачей украсьте зеленью.

Приятного аппетита!