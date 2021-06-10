Бигос пришел в украинскую кухню из Польши, но готовят его также и в Белоруссии, и в Литве, и в Латвии. Блюдо стало символом тепла и домашнего очага — холодными вечерами оно согревало крестьян, солдат и монахов.
Бигос считается исконно польским блюдом, однако есть версия, что его привез из Великого княжества Литовского король Владислав Ягайло, любивший отведать его на охотничьих привалах.
Рецепт бигоса зависел от достатка: больше дичи в нем было у охотников, колбасы — у зажиточных крестьян, а больше капусты и несколько сосисок — у студентов. Но главным его ингредиентом все же остается капуста.
К слову, и капусту разные повара добавляют разную: кто-то готовит бигос со свежей капустой, кто-то — с квашеной, это дело вкуса. По мнению поваров, лучшим вариантом будет смешать свежую и квашеную.
Готовое блюдо имеет густую консистенцию, слегка кисловатый вкус и копченый запах. Подают его горячим, со свежим хлебом.
Существует утверждение, что бигос становится только лучше, если его постоянно разогревать: считается, что при каждом разогревании блюдо «доходит».
Для приготовления бигоса по-гуцульски вам понадобятся:
- свинина — 500 грамм;
- копченые ребра — 300 грамм;
- охотничьи колбаски — 200 грамм;
- копченая грудинка — 200 грамм;
- морковь — 300 грамм;
- лук — 300 грамм;
- квашеная капуста — 700 грамм;
- свежая капуста — 700 грамм;
- помидоры — 500 грамм;
- зеленый горошек — 250 грамм;
- сметана — 300 грамм;
- сливочное масло — 150 грамм;
- картошка — 700 грамм;
- вода, перец, лавровый лист, зелень, соль, растительное масло.
Обжарьте свинину на растительном масле. Добавьте крупно нарезанные лук, морковь, соль, перец и помидоры. Перемешайте.
Через 15 минут добавьте квашеную капусту, свежую капусту, зеленый горошек, сливочное масло и сметану. Протушите еще 10 минут, а затем добавьте копчености и немного воды.
Через 10 минут засыпьте картошку и зелень, подсолите. Тушите бигос 20 минут. Пред подачей украсьте зеленью.
Приятного аппетита!