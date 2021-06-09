Первая столица Украины — Харьков — взбудоражена взрывом гранаты на проспекте Гагарина. Пострадали среди прочего и подростки. Тем временем СБУ продолжает бороться с нелегальным оборотом оружия в стране

Вечером 8 июня в Харькове, на проспекте Гагарина, прозвучал взрыв. Между компанией подростков и 29-летним мужчиной произошла перепалка, в итоге увенчавшаяся дракой. После того как один из членов компании ударил мужчину, тот достал из кармана гранату и бросил её под ноги.

Видео драки и броска гранаты сейчас доступно в соцсетях.

В результате взрыва пострадали пять человек в возрасте от 16 до 33 лет, в том числе и двое несовершеннолетних. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницы.

Бросившего гранату мужчину задержали. Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 15 в. 115 — «Покушение на убийство» — и ч. 1 ст. 263 — «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение. В Киеве СБУ задержала охранника ТРЦ, торговавшего оружием © из открытых источников

Что примечательно, мужчина носил тельняшку. Не исключено, что он служил в зоне конфликта в Донбассе и граната, которую он бросил в молодёжь, была привезена им оттуда.

Украинские спецслужбы не прекращают борьбы с нелегальным оборотом оружия. Но, как свидетельствует случай в Харькове, их усилий не хватает.

Хорошо вооружённая столица

За несколько часов до происшествия в Харькове пресс-служба СБУ сообщила о пресечении в Киеве торговли взрывчаткой, оружием и боеприпасами из зоны конфликта в Донбассе.

Торговцем оружием оказался охранник одного из столичных торгово-развлекательных центров.

«Досудебным следствием установлено, что к противоправной деятельности причастен житель Киева вместе с сообщником. Дельцы наладили канал поступления огнестрельного оружия и взрывчатки, использовавшихся на востоке Украины во время АТО/ООС. Через личные контакты злоумышленники подыскивали оружие, патроны к нему и боеприпасы для дальнейшей реализации в столичном регионе», — сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Эсбэушники задокументировали несколько фактов торговли оружием. В итоге охранника ТРЦ задержали во время одной из сделок.

Всего он успел продать два боевых пистолета — ПМ и наган, 70 патронов к ним, пластид с запалами и детонирующим шнуром. За всё это он получил $1,8 тыс. При этом покупателей оружия организатор подыскивал в том числе и среди уголовников.

Во время обысков в помещениях и авто двух сообщников на территории Киевской и Житомирской областей было изъято более 100 патронов разного калибра, а также осколочные боеприпасы к подствольному гранатомёту.

А за две недели до этого — 25 мая — пресс-служба СБУ сообщила о том, что её сотрудники обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в центральном — Печерском — районе Киева. Оружие и взрывчатка были спрятаны в одной из дренажных систем места.

Правоохранители изъяли противотанковый гранатомёт РПГ-22, автомат АК-74, 4 тротиловые шашки, почти 1 кг пластида, 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, 5 снаряжённых магазинов к автомату, 320 патронов калибра 5,45 х 39 мм. При этом, кто обустроил тайник, неизвестно. В центре Киева арсенал оружия спрятали в дренажной системе © СБУ

Но хорошо вооружены не только в украинской столице. Как свидетельствует криминальная статистика, у жителей регионов тоже находятся оружие и взрывчатка. И применять их во время конфликта никто не брезгует.

Гранаты, но не те

Вторник, 8 июня, можно по праву назвать «гранатовым» днём на Украине. Вечером этого дня в городе Токмаке Запорожской области во время ссоры между бизнесменом и его сотрудником у последнего в руках взорвалась граната.

Как рассказал бизнесмен, его сотрудник во время разговора пригрозил взорвать гранату. После чего достал её из кармана. Граната тут же сдетонировала. В результате взрыва сотруднику оторвало руку по предплечье.

Тяжело раненного мужчину забрали в больницу. Полиция открыла уголовное производство по признакам покушения на убийство.

А утром 8 июня в другой части Украины — в Одессе — мужчина вызвал полицейских из-за угроз жены. Он заявил, что ему в телефонном разговоре угрожала жена, с которой он не проживает. Мужчина отметил, что у него есть все записи разговоров с женой и он настроен писать на неё заявление.

Когда патрульные прибыли на место, ситуация стала развиваться по другому сценарию. Оказалось, что вызвавший полицию мужчина был пьян. Он заявил, что у него с собой две гранаты Ф-1.

Патрульные уговорили мужчину достать гранаты из карманов и положить их на капот служебного авто. После этого на мужчину надели наручники. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, взрывотехников, а также сотрудников СБУ, которым и передали задержанного.

Позже оказалось, что угрожал полицейским мужчина учебными гранатами. Как они у него оказались, пока не сообщается.

И СБУ, и полиция пытаются бороться с незаконным распространением оружия в стране. Однако длящаяся вот уже восьмой год война в Донбассе делает эту задачу практически непосильной.