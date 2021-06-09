Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за президента Украины Владимира Зеленского проголосовало бы 27,3% украинцев. Это - довольно неплохой показатель по итогам двух лет правления. Тем временем Зеленский усиливает свою власть на местах

Во вторник, 8 июня, в Днепре состоялось заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

«Укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства и унитарности нашего государства. И любые не то, что попытки, а даже о построении какого-то отдельного феодального княжества в границах общины за счет местной собственности или местного бюджета — всё это получит жёсткий отпор, прежде всего от наших избирателей», — заявил на заседании президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что одной из основных функций верхней палаты Конгресса местных и региональных властей должно быть сбалансирование разных взглядов и подходов к развитию регионов, улучшение качества услуг, укрепление экономики областей, привлечение реальных инвестиций и создание новых рабочих мест. Всё ради того, чтобы повысить уровень жизни граждан на местах.

О важности нового органа при президенте Украины заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Уникальность этого Конгресса состоит в том, что создан он по европейскому образцу и является платформой, где есть прямое общение всех ветвей власти — от маленькой объединённой территориальной общины (ОТО) до мэра города-миллионика, где все могут поставить любые вопросы президенту Украины, членам правительства», — заявил Ермак.

А его заместитель, которого на современной Украине называют одним из «серых кардиналов», Кирилл Тимошенко сообщил, что с прошлой недели, когда произошло первое заседание Палаты местных властей Конгресса, в Офис президента уже поступили первые обращения от глав регионов, облсоветов, ОТО. И эти обращения уже отрабатывают.

«Хотел бы подчеркнуть, что все ваши обращения, решения будут реализоваться решениями президента, правительства, парламента. Конгресс для этого и создан. Мы не подменяем какие-то ассоциации, а просто сокращаем путь для решения вопросов любого главы города или ОТО», — подчеркнул Тимошенко. Ударить Садовым по Кличко. Зачем Зеленскому Конгресс местных и региональных советов © пресс-служба президента Украины

Тем самым он ответил на подозрение в том, что Конгресс создан как противовес Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. Сейчас Кличко находится в жёстком противостоянии с центральной властью, а потому в запуске Конгресса многие усмотрели ещё один удар по киевскому градоначальнику.

Тем более, работа в Конгрессе для местных властей оказывается более выгодной, чем членство в Ассоциации городов. Показателен и то, кто возглавил обе палаты Конгресса.

И вашим, и нашим

Главой нижней палаты Конгресса местных и региональных властей — Палаты местных властей — в четверг 3 июня по предложению Тимошенко выбрали мэра Львова Андрея Садового.

«Я благодарю за такое доверие. Думаю, это скорее доверие к общине города, которая имеет древние традиции Магдебургского права — с 1356 года. Но на самом деле это очень уважаемое собрание, и задачи очень серьёзные стоят. Я думаю, что должна быть ротационность главы и, наверное, какой-то испытательный срок, чтобы мы это предусмотрели. Мы все живые люди, и задачи стоят очень большие. Мы все должны вместе работать», — заявил Садовый перед избранием.

Ему пошли навстречу, назначив «испытательный срок» в полгода. Заместителями Садового выбрали мэра Житомира Сергея Сухомлина и мэра Днепра Бориса Филатова.

Во вторник, 8 июня выбрали главу верхней палаты Конгресса — Палаты регионов.

Им стал глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. Предложение по его кандидатуре опять вносил Тимошенко.

В отличие от Садового он испытательного срока не требовал. Заместителями Гриневецкого стали глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук и глава Николаевского облсовета Анна Замазаева. Последняя была избрана в областной совет от «Слуги народа».

Таким образом, и в верхней палате нашлось место для представителей Западной Украины. «Давайте сажать вместе»: Зеленский рассказал, как сделает из Украины «Зеленую страну» © REUTERS, Gleb Garanich

Во время заседания Палаты регионов опять выступал мэр Днепра Борис Филатов. Он снова поднял бюджетную тему. Его поддержали представители других регионов.

Что же касается Зеленского, то он продемонстрировал, что будет жёстко спрашивать не только с «чужих», но и со «своих». Так, он напомнил новоназначенному главе Черкасской областной государственной администрации Александру Скичко о сроке одного важного для Зеленского строительства.

«Александр, достройте, пожалуйста, ДК «Канев». Я вам напоминаю. До 1 июля. У нас там очень важно <…> 2 июля мы приедем к вам», — заявил Зеленский.

При этом Зеленский прислушивался к словам представителей местных властей и демонстрировал готовность идти им навстречу. Украинский президент неспроста обратил свой взгляд на регионы.

Усиливая власть

В понедельник, 7 июня, стало известны результаты соцопроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Опрос проводился с 27 мая по 1 июня.

Согласно ему, за Зеленского на внеочередных выборах президента готовы проголосовать 27,3% украинцев из определившихся. Это хороший результат по итогам двух лет правления.

Так, за Виктора Януковича в марте 2012 по данным группы «Рейтинг» готовы были 21,7% избирателей.

При этом опрос КМИС свидетельствовал, что в Верховную Раду при внеочередных выборах попадала и такая политсила, как «Украинская стратегия Гройсмана», за которую готовы были отдать голоса 5,8% среди определившихся с выбором.

Лидер этой политсилы — бывший глава Кабмина и мэр Винницы Владимир Гройсман. Базовый регион для неё — Винница и область. Ростислав Ищенко: Байден не выбросит Зеленского на улицу, пока не договорится с Путиным © РИА Новости, Нина Зотина

А вот другая условно «региональная» партия — «Голос», имеющая сильные позиции во Львове, согласно опросу в Раду не попала бы: её готовы были поддержать лишь 2,9% из определившихся украинцев. Примечательно, что следом за ней тоже шли «региональные» политсилы: «За будущее», глава которой уроженец Луцка Игорь Палица в 2015-2019 году возглавлял Волынский областной совет (до этого он год был главой Одесской ОГА). За неё готовы отдать свои голоса 1,4% определившихся. А следом за политсилой Палицы в рейтинг шла партия «ПроПозиция» мэра Днепра Бориса Филатова. За неё были готовы отдать голоса 0,9% из определившихся.

И хотя результаты «региональных» партий (за исключением партии Гройсмана) весьма скромные, но и эти «крохи» не будут для Зеленского лишними. Да и союз с мэрами может укрепить власть Зеленского на местах.

При этом, как свидетельствует речь президента на заседании верхней палаты Конгресса местных и региональных властей, терпеть феодальную вольницу и чрезмерную независимость областей и городов центр не намерен. Но Офис президента пока предпочитает действовать пряником, а не кнутом.

Последний припасён для противников Зеленского на общем электоральном фоне.

Во вторник, 8 июня, одновременно с заседанием Палаты регионов Служба безопасности Украины провела обыски у основателей «Партии Шария».

«СБУ провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария". Они причастны к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного строя», — сообщила пресс-служба СБУ.

Во время обысков изъяли компьютеры, мобильные терминалы, печать «Партии Шария», банковские карты. Кроме того, обыски прошли в винницкой типографии, где якобы печатались агитационные материалы политсилы.

Касательно последних, сам Анатолий Шарий отмечает, что это — подделка.

«Вот это фуфло они пытаются выдать за «информационный бюллетень Партии Шария». Дегенераты дебильные», — отметил он у себя в Telegram-канале.

Но как бы то ни было, на «Партию Шария» власти продолжают давление.

Практически одновременно с этим вышла четвёртая часть материалов журналистского расследования Дениса Бигуса, построенного на сливе прослушки оппозиционного политика Виктора Медведчука. Главный пафос этой части «расследования» Бигуса состоит в том, что именно Порошенко (а он второй по популярности после Зеленского политик — на внеочередных выборах поддержало бы 14,6% из определившихся украинцев) виновен в затягивании процесса обмена пленного украинского военнослужащего Андрея Гречанова. И делал это Порошенко ради собственного пиара.

После выхода этой части материалов Бигуса СМИ сообщили о расколе в политсиле Порошенко — «Европейской солидарности».

Таким образом, Зеленский демонстрирует, что он — не случайный человек в украинской политике и уж никак не «клоун», а серьёзный и опасный игрок, которому лучше не перечить.

По сути Зеленский пытается добиться того, что не удалось его предшественнику Петру Порошенко — выстроить на Украине жёсткую вертикаль власти.