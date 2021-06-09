Бограч пришел в Закарпатье, как и многие другие блюда, из венгерской кухни — его на зеленых пастбищах в котелках готовили венгерские пастухи

Бограч — это гуляш, приготовленный из нескольких видов мяса (от трех до пяти) с овощами и специями.

В переводе с венгерского бограч — это котел, что, в общем-то, и указывает на способ приготовления блюда. Бограч придумали венгерские пастухи, которые клали в котелок все, что принесли с собой на пастбище: разные виды мяса, сало, коренья и овощи, долго варили, а затем приправляли паприкой.

Украинская кухня: готовим закарпатскую риплянку © Фото: prigotovimvkusno.com

Бограч с каждым годом становится популярнее на Украине — все больше ресторанов на Западной Украине включают его в свое меню. При этом история с ним такая же, как с борщом — у каждой хозяйки свой рецепт, поэтому попробовать один раз недостаточно.

Для приготовления бограча вам понадобятся:

- копченое сало — 150 грамм;

- говядина — 500 грамм;

- телятина — 500 грамм;

- свинина — 500 грамм;

- копченые свиные ребра — 250 грамм;

- телячья или свиная голяшка — 1 штука;

- домашняя колбаса — 200 грамм;

- лук репчатый — 300 грамм;

- морковь — 250 грамм;

- картофель — 1 кг;

- сладкий перец — 2 штуки;

- бланшированные помидоры — 150 грамм;

- молотая паприка — 3 ст. ложки;

- чеснок — 1 головка;

- тмин — 1/2 ч. ложки;

- красное вино — 150 грамм;

- укроп — 1 пучок;

- петрушка — 1 пучок;

- соль — по вкусу.

В казане на медленном огне растопите нарезанное на мелкие кубики копченое сало. В растопленный жир добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.

Высыпьте молотую красную паприку, перемешайте, добавьте нарезанное кубиками по 4-5 см мясо и долейте немного воды.

Украинская кухня: готовим сочные крученики © Фото: kulinario.me

Тушите на медленном огне, постоянно помешивая, 2-2,5 часа. При необходимости подливайте воду — нужно, чтобы мясо постоянно находилось в небольшом количестве жидкости. На этом этапе можно добавить немного соли.

Порежьте кубиками морковь, измельчите чеснок и добавьте все это к мясу. Посыпьте тимьяном и тмином. Почистите и крупно нарежьте картошку, добавьте в котел и варите еще 20 минут.

Нарежьте кубиками сладкий перец, помидор, домашнюю колбасу. Добавьте это все в бограч и перемешайте. Если получилось слишком густо — добавьте воды. Проварите 15 минут.

Последним влейте красное вино, затем доведите бограч до кипения и выключите.

Подавайте горячим, украсив зеленью.

Приятного аппетита!