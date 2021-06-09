Бограч — это гуляш, приготовленный из нескольких видов мяса (от трех до пяти) с овощами и специями.
В переводе с венгерского бограч — это котел, что, в общем-то, и указывает на способ приготовления блюда. Бограч придумали венгерские пастухи, которые клали в котелок все, что принесли с собой на пастбище: разные виды мяса, сало, коренья и овощи, долго варили, а затем приправляли паприкой.
В Закарпатье почти нет такого фестиваля, на котором не угощали бы этим блюдом, а выезжая на природу, закарпатцы добавляют бограч к выездному меню. Интересно, что существует даже специальный фестиваль, посвященный бограчу, который проходит в Береговщине, — «Золотой гуляш». Также известен в регионе и чемпионат бограча, где команды соревнуются в оригинальности рецепта и в вариантах подачи.
Бограч с каждым годом становится популярнее на Украине — все больше ресторанов на Западной Украине включают его в свое меню. При этом история с ним такая же, как с борщом — у каждой хозяйки свой рецепт, поэтому попробовать один раз недостаточно.
Для приготовления бограча вам понадобятся:
- копченое сало — 150 грамм;
- говядина — 500 грамм;
- телятина — 500 грамм;
- свинина — 500 грамм;
- копченые свиные ребра — 250 грамм;
- телячья или свиная голяшка — 1 штука;
- домашняя колбаса — 200 грамм;
- лук репчатый — 300 грамм;
- морковь — 250 грамм;
- картофель — 1 кг;
- сладкий перец — 2 штуки;
- бланшированные помидоры — 150 грамм;
- молотая паприка — 3 ст. ложки;
- чеснок — 1 головка;
- тмин — 1/2 ч. ложки;
- красное вино — 150 грамм;
- укроп — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- соль — по вкусу.
В казане на медленном огне растопите нарезанное на мелкие кубики копченое сало. В растопленный жир добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.
Высыпьте молотую красную паприку, перемешайте, добавьте нарезанное кубиками по 4-5 см мясо и долейте немного воды.
Положите в котел копченые ребрышки, целую голяшку с костью и долейте воду так, чтобы она покрывала все мясные ингредиенты. Когда голяшка начнет отделяться от кости, нужно ее вынуть, снять мясо, нарезать его крупными кубиками и отправить обратно в казан.
Тушите на медленном огне, постоянно помешивая, 2-2,5 часа. При необходимости подливайте воду — нужно, чтобы мясо постоянно находилось в небольшом количестве жидкости. На этом этапе можно добавить немного соли.
Порежьте кубиками морковь, измельчите чеснок и добавьте все это к мясу. Посыпьте тимьяном и тмином. Почистите и крупно нарежьте картошку, добавьте в котел и варите еще 20 минут.
Нарежьте кубиками сладкий перец, помидор, домашнюю колбасу. Добавьте это все в бограч и перемешайте. Если получилось слишком густо — добавьте воды. Проварите 15 минут.
Последним влейте красное вино, затем доведите бограч до кипения и выключите.
Подавайте горячим, украсив зеленью.
Приятного аппетита!