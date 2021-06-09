Венгерское блюдо рокот крумпли, перекочевавшее в закарпатскую кухню, явно не для желающих похудеть. Но оно настолько вкусное, что хотя бы на минутку стоит забыть о калориях

Закарпатская кухня исторически формировалась под влиянием различных европейских народов, поэтому неудивительно, что некоторые блюда являются общими для украинцев и, например, венгров. Одно из таких блюд — рокот крумпли.

Украинская кухня: готовим полендвицу © Фото: instacook.me

Основные ингредиенты рокот крумпли — это картошка, яйца и колбаса. Все остальное зависит от фантазии повара: в блюде отлично смотрятся грибы, а колбасу можно заменить на любое мясо на свой вкус. В общем и целом, рокот крумпли — это история о том, как приготовить что-то сытное из того, что уже есть в холодильнике.

Вкус этого блюда как в Венгрии, так и в Закарпатье может отличаться от дома к дому: кто-то добавляет в запеканку сыр, кто-то — сало. Некоторые хозяйки заправляют рокот крумпли соусом бешамель, другие используют обычную сметану. Вариаций множество, но идея одна.

Для приготовления рокот крумпли вам понадобятся:

- картофель крупный — 3-4 штуки;

- яйца — 3-4 штуки;

- копченая колбаса — 200 грамм;

- сыр — 50 грамм;

- сливочное масло, соль, перец.

Отварите картофель в мундире до полуготовности, очистите и нарежьте кружочками. Выложите его в глубокую форму, слегка посолите.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники © Фото: vserecepti.info

Перемешайте сметану с солью и перцем. Готовым соусом залейте блюдо и присыпьте его сверху натертым сыром. Отправьте в духовку и запекайте до появления золотистой корочки. Подавайте горячим.

Приятного аппетита!