Украина объявила себя «аграрной сверхдержавой» и делает ставку на развитие АПК. Однако на этом пути возникает много скрытых, но серьёзных проблем, которые обязательно дадут о себе знать в будущем

Действительно, термин «аграрная сверхдержава» применительно к Украине кажется вполне оправданным. Открывая 8 июня третью Международную агропромышленную выставку AGRO-2021, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко отметил, что агропромышленность даёт половину валютной выручки страны и «пятая часть ВВП — это также агро».

Что касается проблем, требующих решения, то на форуме «Украина 30. Экология» Лещенко сообщил, что две трети территории страны фактически расположены в зоне рискованного земледелия.

По словам министра, которые приводит пресс-служба ведомства, «критичными точками на протяжении последних лет для нас являются июль и август». Он добавил, что в прошлом году в некоторых областях в течение четырёх календарных месяцев вообще не было осадков. Если агрокомплекс не пройдёт через переоснащение и не будет отвечать современным вызовам экологических угроз, то лидерские позиции украинского АПК будут утрачены.

Пока что, рассказал Лещенко, Украина является экспортёром номер один органики в Европу — «и мы хотим оставаться лидером в этом сегменте». Глава ведомства отметил, что со следующего года планируется в несколько раз увеличить «поддержку для органической продукции», поскольку формирование органических земель — серьёзный потенциал Украины. Тимошенко о перспективах АПК: Мы стоим на золоте © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но есть тревожные тенденции. Министр отметил значительную деградацию земель, в первую очередь речь идёт о водной эрозии.

«Сегодня более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации. Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель», — сообщил Лещенко. Он продолжил: этот механизм прописан в законопроекте № 2194, и в ближайшие три месяца Кабмин примет соответствующее постановление.

По словам министра, консервация земли будет происходить на основе анализа почв, спутникового мониторинга. При этом вся информация будет отображаться на геопортале открытых данных.

Лещенко также рассказал, что в борьбе с глобальными климатическими изменениями Минагрополитики Украины пользуется такими инструментами, как «точное и бережное земледелие — для повышения урожайности и оптимизации использования ресурсов, их экономии; вывод из обращения деградированных земель путём их консервации для восстановления истощённых почв через механизм создания лугов, облесение или ренатурализацию; восстановление оросительных систем с целью сохранения и рационального использования запасов влаги в почве». «Не для выращивания бананов в Антарктиде». Ищенко о том, зачем МВФ нужна украинская земля © РИА Новости, Нина Зотина

Министр подчеркнул, что аграриям необходимо переходить на современные энергосберегающие технологии обработки земли: кто этого не сделает, рискует потерять конкурентоспособность.

Стоит отметить, что далеко не все на Украине безоговорочно принимают тезис о построенной будто бы «аграрной сверхдержаве». Во всяком случае, эта «сверхдержава» пока остаётся очень зависимой. Так, политолог Руслан Бортник напоминает, что «в каждой единице продукции украинской от 20 до 70% иностранной составляющей».

«В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20 до 70% иностранной химии — гербициды, средства посева и всё остальное, посевной материал, лекарства, средства роста и технологии. Вся техника на наших полях иностранная. Я уже молчу об энергетической составляющей», — сказал эксперт в эфире телеканала «Первый казацкий».

Он продолжил: «В каждой норме украинской сельскохозяйственной продукции на 90% иностранные технологии и на 90% иностранные средства производства. Мы не владеем средствами производства нашей продукции. Мы абсолютно импортозависимы от иностранных технологий и химии. То есть нечем хвастаться». Вывезут чернозем и отравят воду: Тимошенко описала последствия нового закона о земле © РИА Новости, Юрий Кавер / Перейти в фотобанк

По словам Бортника, если возникнет какой-либо кризис, в результате которого Украина потеряет доступ к этим технологиям, то страна будет «возвращаться в Средневековье».

Что касается открытия рынка земли, то политолог отметил: пока не видно, чтобы большие транснациональные компании выстроились вдоль границ Украины для скупки украинской земли: «Никто не уверен, какой будет здесь правовой и политический режим через некоторое время». По словам эксперта, заходят деньги тех же украинских олигархов, которые намерены поучаствовать в рынке земли.

При этом он напомнил, что современные технологии аграрного производства не требуют много рабочих рук. Когда люди продадут свою землю, сёла опустеют, селяне будут уезжать из сёл в города, а из городов (там тоже нет работы) поедут уже за границу, сделал прогноз Бортник, добавив, что произойдёт это не в один момент, «речь идёт о перспективе 20-30 лет». Однако уже сейчас стремительная деиндустриализация страны упрощает социальную инфраструктуру общества — со всеми вытекающими последствиями.