Нардеп от «Слуги народа», которая говорила о целесообразности стерилизации безработных, чтобы не плодить «детей низкого качества», зарегистрировала законопроект для борьбы с демографическим кризисом на Украине. По ее мнению, гражданки Украины будут больше рожать, если снова повысить пенсионный возраст

От стерилизации «нищебродов» до повышения рождаемости

Своеобразную популярность в народе глава Комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова получила после видеоролика, в котором она рассуждала о «детях низкого качества», рождающихся у тех, кто долгое время не может найти работу. Особенно гражданам «понравились» ее отсылки к любимым современными социал-дарвинистами практикам некоторых европейских режимов XX века — стерилизации получающих социальную помощь. Хотела сказать «нищебродов», но ей еще переизбираться, поэтому передумала. «Дети низкого качества»: Третьякова обвинила критиков в травле © Facebook, Александр Сенько

На самом деле проблема не в том, что насилие — это плохо, но в том, что стерилизация дорогая, а все имеющиеся деньги, сообразно поставленным задачам, должны быть переведены за кордон с сохранением небольшой части на пропитание колониальной администрации. Поэтому летом прошлого года демографическую проблему стали решать проще — с помощью лишения пособий многодетных матерей. Пособия стали забирать, если в семье есть более одной квартиры или более одного транспортного средства (даже если речь идет об «однушке» в затрапезном ПГТ или о двух ржавых «Тавриях»), если кто-то из семьи совершил покупку от 50 000 грн в течение года (даже если это пара компьютеров для детей, средства на которые собирали долгое время), если в семье имеются трудоспособные, которые не учились, не служили в армии и не работали (то есть не заплачена мзда за государственное соцсрахование) и в случае получения денежных переводов от заграничных родственников.

Тогда же соответствующие службы по городам Украины отрапортовали о резком снижении выдачи пособий. Оно и понятно, ведь пособие столь ничтожно, что обеспечить даже минимальные нужды ребенка с его помощью невозможно, это не более чем приятный бонус к зарплате, которую все равно надо получать. Поэтому матери и стараются работать, но без оформления, чтобы не потерять свои соцвыплаты. Ну, а покупка на 50 000 грн при наличии в семье нескольких детей или сдача в аренду доставшейся от советской бабушки квартиры — вполне обычная практика. Так что да, многие сразу же лишились пособий. И это принесло эффект, в какой-то мере сопоставимый со стерилизацией, и бюджету экономия.

Тем большее удивление вызвала свежая инициатива группы «Слуг» во главе с госпожой Третьяковой внести некоторые изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что кризис COVID-19 сильно влияет на демографическое положение и надо защитить людей от негативных последствий этого кризиса. В момент, когда правительство заявляет, что народ надо защитить, наш народ привык напрягаться и оперативно уточнять, что там с программами переселения в близлежащие страны. Как жить без пенсии: дефицит Пенсионного фонда резко вырос © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк

Но Третьякова предлагает не спешить. По ее словам, беби-бум мы не ждем, а значит, целесообразным будет «улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей». Здесь бы и задуматься, ведь, как правило, женщины рожают задолго до пенсионного возраста, а в таковом их нужно уже поддерживать не как матерей, а как собственно пенсионеров. Кроме того, очень странно сначала лишить пособий немалое число этих самых матерей, а затем придумывать, как бы их поддержать. Исходя из многолетнего опыта выживания на Украине мы можем сделать вывод, истинность которого доказана практикой: либо законодатели не в своем уме, либо будут грабить.

Зачем пенсии, если вы и так все умрете?

Так вот, в законопроекте предлагается «для демографического воспроизведения населения Украины, поддержка матерей, независимо от того, является ли семья многодетной или нет, которые родили и воспитали ребенка до шестилетнего возраста, в сфере пенсионного обеспечения, как один из способов преодоления демографического кризиса». Формулировка нечеловеческая, с какого языка это переводилось гугл-переводчиком — бог весть. Конкретно же Третьякова с друзьями хочет, чтобы каждой женщине, которая родила и воспитала хотя бы одного ребенка, на 6 месяцев сократили пенсионный возраст. Минус полгода за каждого ребенка, но не более 3 лет бонусов.

И хотя никаких исследований и расчетов к законопроекту не прилагается, то есть абсолютно непонятно, откуда нардепы знают, что такая инициатива поможет, вроде бы и бог с ним, ведь положение населения от такого закона хотя бы не ухудшается.

Вот только зачем тогда это надо правительству? Третьякова же сама говорила, что дети получающих социальные льготы выходят «низкого качества». Ответ на этот вопрос — в пояснительной записке после слова «однако»:

«Однако с целью сбалансирования поступлений и налогов Пенсионного фонда Украины касательно указанного снижения пенсионного возраста для матерей, которые родили и воспитали ребенка до шестилетнего возраста, Проектом Закона предлагается с 1 января 2023 года повышение пенсионного возраста на 1 месяц в год, что, в свою очередь, не позволит коэффициенту замещения в значительной мере снижаться для следующего поколения. Указанное повышение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на 1 год и составит 61 год».

Где расчеты, что такое коэффициент замещения, почему плохо, когда он снижается, «в значительной мере» — это во сколько? Законопроект явно написан на коленке без даже попытки наукообразно объяснить гражданам, почему они снова должны отдать правительству свои деньги. А только этот пункт в документе прописан четко и ясно: повысить пенсионный возраст на 1 год. На Украине пенсионерка насмотрелась новостей и спряталась в колодце © Елена Андреева

В начале июня Третьякова выдала в очередном интервью нечто весьма похожее на «стерилизацию» и «детей низкого качества». «Сейчас в США, Канаде, Австралии, — выдала она, — поднимают пенсионный возраст на один месяц каждый год. В Украине наименьший пенсионный возраст из всех европейских стран». Во-первых, это может удивить, но США, Канада и Австралия — не европейские страны. Во-вторых, может, на Украине и наименьший пенсионный возраст, но одновременно с тем и наименьшее медианное благосостояние совершеннолетнего населения (где-то между Бенином и Конго). Впрочем, второй момент украинское правительство не учитывает никогда. Коммунальные платежи тоже повышали под песню о «самых низких тарифах в Европе».

«Во многих странах пенсионный возраст постепенно повышают до 67 лет, — пишет возглавляемая Третьяковой группа нардепов в пояснительной записке к законопроекту. — Увеличение длительности жизни рассматривается как важный аргумент в пользу дальнейшего повышения пенсионного возраста во многих странах. Учитывая, что Украина в 2020 году поднялась с 80-го на 63-е место в мировом рейтинге по значениям индекса социального прогресса среди 163 стран, мы, повышая социальное благосостояние, должны учесть связь всех сфер с социальной защищенностью, в том числе и пенсионное обеспечение».

Из этой абракадабры можно понять, что Украина поднялась в рейтинге социального прогресса, благосостояние граждан выросло, поэтому надо срочно повышать пенсионный возраст. Главный болгарин Украины жестко раскритиковал премьера Шмыгаля за «пенсионный геноцид» © Facebook Антона Киссе

Выводы Третьяковой — циничный обман не только потому, что люди по факту живут все хуже и хуже, но и потому, что данные указанного ею рейтинга вообще не о том.

Social progress index прокомментировала министр соцполитики Марина Лазебная. Она объяснила, что рост рейтинга Украины связан с улучшением гендерного равенства в доступе к образованию и политической жизни, охватом средним образованием, доступностью мобильной связи и электроэнергии и т.д. А вот по показателю длительности жизни после 60 лет Украина заняла 117-е место из 163 стран. Также она в конце списка по возможности влиять на политику в зависимости от уровня социально-экономического положения (у кого есть деньги, тот и влияет) и по высокой преждевременной смертности, связанной с загрязнением воздуха и неинфекционными болезнями. Кстати, согласно исследованию научного журнала Lancet, в 2019 году на Украине была самая низкая в Европе ожидаемая продолжительность здоровой жизни — всего 61,7 года.

Оказывается, Третьякова рассказывает, что аргументом для повышения пенсионного возраста является увеличение длительности жизни, и ссылается на рейтинг, который показывает очень низкую длительность жизни на Украине.

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Свежая статистика Пенсионного фонда Украины говорит, что на 1 января 2014 года в стране имелось примерно 13,5 млн пенсионеров, а к 1 января 2021 года их стало 11,1 млн. Этому поспособствовало, как мы понимаем, несколько основных факторов: уменьшение всего количества населения, высокая смертность после 60 лет и повышение пенсионного возраста. Итак, государство за постмайданный период перестало обеспечивать 2,4 млн пенсионеров, а денег почему-то все равно не хватает. Из оставшихся 11,1 млн женщины составляют 6,8 млн. Средняя пенсия на 1 января 2021 года — 3500 грн.

Поскольку с 1 апреля пенсионный возраст для женщин подняли с 55 до 60 лет, можно произвести несложный расчет.

По данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни женщин на Украине — 77,1 года. Таким образом, выходя на пенсию в 55 лет, женщина в среднем успевала бы получить до конца жизни 3500 × 12 × 22 = 924 тыс. грн. При выходе на пенсию в 60 лет женщина в среднем получит 714 тыс. грн. То есть у каждой гражданки уже отняли 210 тыс. грн., или 7,7 тыс. долларов. Итого у 8,6 млн пенсионерок отобрали больше 66 млрд долларов. Отличный бизнес, получше наркотиков и оружия. Недостаточно инвестировал в старость: Пенсионный фонд подал в суд на мужа Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм

Теперь Третьякова просит еще годик ото всех (не только женщин), а взамен — снижение пенсионного возраста на полгода за каждого ребенка. То есть если мать как-то дотянула с детьми до пенсионного возраста без господдержки, то она молодец и можно ее немножко поощрить. Сначала всем повышаем пенсионный возраст на год. Часть матерей сразу отпадает, потому что после повышения меньше до него доживет. Кроме того, меньше женщин без господдержки (плюс все остальные факторы вроде нищеты, бесперспективности и т.д.) станут матерями в принципе. Затем выжившим выдаем бонус в виде понижения пенсионного возраста на 6 месяцев. А почему просто нельзя было сказать: всем повышаем на год, а матерям — на полгода?

Повышение пенсионного возраста на 1 год — это минус еще 42 тыс. гривен (1,5 тыс. долларов) из кармана каждого пенсионера, т.е. всего 16,6 млрд долларов (на Украине 11,1 млн пенсионеров). Хорошая добавка к тем 66 млрд, которые уже забрали.

В то же время 6 месяцев средней пенсии (такой бонус предлагает Третьякова рожающим женщинам) — это 21 тыс. грн. Родить и воспитать одного ребенка стоит, мягко говоря, чуть больше. Никаким стимулом рожать это быть не может, особенно при вполне реальной перспективе до пенсии вообще не дожить или не получить ее из-за нехватки официального трудового стажа в стране с высокой безработицей. Каждому третьему украинцу предрекли нехватку пенсий в будущем © Украина.ру

Так что Верховная Рада поступит глупо, если законопроект не примет. Выгода же налицо. А главное — все ради людей.

А пока парламентарии будут производить те же вычисления, что и мы с вами, часть украинских пенсионеров выплат лишили совсем. Просто закрыли почти все КПВВ на линии соприкосновения в Донбассе и, согласно данным свежего доклада УВПКЧ ООН, уменьшили количество пересечений на 95% по сравнению с периодом до пандемии. Люди не могут приехать на подконтрольную правительству территорию, чтобы снять деньги с пенсионных карт. А чтобы и не смогли никогда, Пенсионный фонд приостановил выплаты тем, кто не пользовался картами больше года — как раз столько, сколько закрыты КПВВ. Удивительно, какую чудесную слаженность действий показали разные ведомства государства в этом вопросе. По данным ООН, выплаты приостановлены почти 4 тыс. пенсионеров. То есть в месяц еще около 14 млн гривен государству. Мелочь, а приятно. По крайней мере будет с чего повысить зарплату сотрудникам СБУ в рамках реформы этой организации.

А самое главное, в пояснительной записке к законопроекту указано, что средств для его реализации выделять не надо.