Горячий и аппетитный лангош особенно нравится туристам и школьникам, ведь это настоящий закарпатский фастфуд, который поедается быстро и с большим аппетитом

Рецепт лангоша украинцы позаимствовали у венгров: у них он известен в качестве ярмарочного угощения. Считается, что и венгры, в свою очередь, получили этот рецепт то ли от турок во времена ига, то ли от древних римлян — точное происхождение блюда установить сложно.

Украинская кухня: рецепт налистников с творогом © Фото: menunedeli.ru

Для его приготовления используется дрожжевое тесто с добавлением яиц и подсолнечного масла, а вот положить сверху можно все, что пожелаешь. Поджаренный в большом количестве масла румяный лангош обычно обмазывают чесночным соусом и подают со сметаной или сыром.

Говорят, что настоящий лангош должен быть не «резиновым», как жаренные в масле пирожки, а тающим во рту.

Для приготовления лангоша вам понадобятся:

- мука — 500 грамм;

- теплое молоко — 300 мл;

- сухие дрожжи — 1 пакетик;

- яйцо — 1 штука;

- сахар —1 ст. ложка;

- соль — 1 ч. ложка;

- растительное масло — 0,5 л;

- чеснок — 1-2 зубчика;

- сметана, твердый сыр.

Разведите дрожжи и сахар в молоке, вбейте яйцо и слегка взбейте вилкой. Смешайте муку с солью. Всыпьте муку в молочную смесь и замесите гладкое мягкое тесто.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники © Фото: vserecepti.info

В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лепешки до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые лепешки выложите на салфетки, чтобы впитался лишний жир.

Для смазывания лепешек приготовьте чесночный соус: пропустите чеснок через чесночницу, смешайте его со щепоткой соли и столовой ложкой воды. Этим соусом смажьте горячие лепешки. Затем на каждую положите сметану и присыпьте тертым сыром.

Приятного аппетита!