Рецепт лангоша украинцы позаимствовали у венгров: у них он известен в качестве ярмарочного угощения. Считается, что и венгры, в свою очередь, получили этот рецепт то ли от турок во времена ига, то ли от древних римлян — точное происхождение блюда установить сложно.
Лангош похож на весь фастфуд, вместе взятый: это и пицца, и пышка, и пирожок, но при этом ничего из перечисленного.
Для его приготовления используется дрожжевое тесто с добавлением яиц и подсолнечного масла, а вот положить сверху можно все, что пожелаешь. Поджаренный в большом количестве масла румяный лангош обычно обмазывают чесночным соусом и подают со сметаной или сыром.
Говорят, что настоящий лангош должен быть не «резиновым», как жаренные в масле пирожки, а тающим во рту.
Для приготовления лангоша вам понадобятся:
- мука — 500 грамм;
- теплое молоко — 300 мл;
- сухие дрожжи — 1 пакетик;
- яйцо — 1 штука;
- сахар —1 ст. ложка;
- соль — 1 ч. ложка;
- растительное масло — 0,5 л;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- сметана, твердый сыр.
Разведите дрожжи и сахар в молоке, вбейте яйцо и слегка взбейте вилкой. Смешайте муку с солью. Всыпьте муку в молочную смесь и замесите гладкое мягкое тесто.
Поставьте тесто в теплое место на час для подъема. Затем обомните тесто и разделите его на небольшие шарики. Из каждого шарика сформируйте лепешку, у которой середина будет тоньше, а края — толще.
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лепешки до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые лепешки выложите на салфетки, чтобы впитался лишний жир.
Для смазывания лепешек приготовьте чесночный соус: пропустите чеснок через чесночницу, смешайте его со щепоткой соли и столовой ложкой воды. Этим соусом смажьте горячие лепешки. Затем на каждую положите сметану и присыпьте тертым сыром.
Приятного аппетита!