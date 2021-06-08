Традиционный украинский костюм сформировался ещё в XVIII веке. Головной убор был одним из основных его элементов. Но мало кто знает, какие традиции, приметы и события связаны с головными уборами

Самый распространённый и популярный украинский головной убор — это венок. Но он не единственный. Украинские головные уборы очень разнообразны.

Элементы головных уборов: ленты, куски серебряной или золотистой парчи, металлическая проволока с подвесками или цветами, раскрашенный картонный круг и другие. Они открывали гордость незамужних украинок — их косы. Две заплетённые косы украшались лентами. Некоторые мужчины выбирали себе в жёны только ту девушку, у которой самая густая и блестящая коса. Две косы носили и белоруски.

Украинские женщины носили платок, длинную полоску из ткани или цветочный венок с лентами. Самый распространённый головной убор — это платок. Сверху него находилась кибалка, хомевка или хомля (высокая повязка, концы которой находились на спине). Кибалка имела форму дуги или обруча, и на неё накручивали волосы. Она служила каркасом для платка. Платки в основном были яркими и разноцветными.

Что именно надевать — зависело от статуса женщины. Молодая незамужняя девушка могла носить венок, который оставлял голову непокрытой. А вот уже замужние женщины должны были полностью прикрывать свои волосы. Ходить с неприкрытой головой в обществе или церкви считалось недопустимым. Тем украинкам, которые находились в положении, стричься было нельзя.

Девичий головной убор — украинский венок. Его изготавливают из искусственных или живых цветов и привязывают 12 разноцветных лент, каждая из которых служила целителем или оберегом. Ленты расположены немного длиннее косы, чтобы её прикрыть. На венок выбирали такие цветы: бессмертник, ромашку, незабудку, хмель, василёк, красный мак, бархатцы, любисток, тысячелистник, мальву, веточку калины и барвинок. Также свои косы девушки заплетали вокруг головы и подвязывали повязкой.

Молодые украинки носили венок и в праздничные дни. В праздник Ивана Купалы девушки плетут венки и опускают в реку. Если венок вдруг утонул, значит, ей в этом году не суждено выйти замуж.

На Подолье девичьи венки плели из цветов и листьев, а зимой — из перьев птиц, окрашенных в разные цвета. В Галичине считалось позором, если кто-то увидит кончики волос. А вот в Белоруссии носили венки из древесной коры.

Платки надевали разным способом: сначала на голове был очипок (шапочка или чепец, присобранный сзади), плотно охватывающий голову, а сверху него надевали платок, концы которого завязывали на лбу. Очипок был обязательным убором для замужней женщины, и снимала она его лишь перед сном. Его изготавливали из куска тонкой ткани и с подрезом на лбу, над которым появлялись мелкие сборки, и ткань на нём оставалась гладкой. Праздничные очипки шились из золотой или серебряной парчи. На создание седловидного чепца с гребнями поперек головы повлиял русский кокошник с двумя гребнями. Традиция носить платок сохранилась в западных районах Украины.

Стоит отметить, что платок связан с приметами и ритуалами. На свадьбе невеста дарила своему жениху вышитый своими руками платок, которым перевязывала руку. Именно поэтому платок является символом любви.

Мастерам, которые занимались постройкой нового дома, перевязывали руки. Это происходило после возведения дома и во время пира. Во время крещения священнику и кумовьям делали такую же процедуру.

На похоронах платками украшали свечи, а также давали их всем участникам. Платком накрывали глаза умершего. К кресту прибивали платок как флаг и считали это символом достоинства.

Незамужние девушки носили платок только в жару или в холод. Но при этом было обязательно, чтобы из-под него была видна коса.

В Харьковской губернии считалось: если украинка выйдет на улицу без платка, её утащит домовой на чердак.

Также в каждом доме платком накрывали хлеб.