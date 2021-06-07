В ближайшие месяцы нидерландский суд должен найти ответы на главные вопросы: кто, откуда и чем сбил малайзийский лайнер авиакомпании Malaysia Airlines в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года

7 июня Окружной суд Гааги приступил к рассмотрению дела об авиакатастрофе 2014 года по существу. На этот день запланировано обсуждение общих вопросов, касающихся хода расследования, досье и деятельности судебного следователя (проводит следственные действия со стороны суда по запросу защиты и прокуратуры для выявления дополнительных фактов, указывающих на виновность или невиновность обвиняемых), а также судья может затронуть тему осмотра реконструкции Boeing и обломков разбившегося самолёта на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн, проведённого 26 мая. YouTube разбушевался. Роскомнадзор вступился. Победила Украина.ру © CC0, Pixabay

Подробным обсуждением досье, которое насчитывает 65 тысяч страниц и большое количество информации в цифровом виде, суд займётся с 8 по 10 июня, а если понадобится, то и 11-го, сосредоточившись на 3 вопросах:

был ли Boeing сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук»;

была ли ракета, сбившая самолёт, выпущена из района населённого пункта Первомайское;

причастны ли к атаке обвиняемые по этому делу россияне Игорь Стрелков (Гиркин), на момент крушения MH-17 занимавший пост министра обороны ДНР, его подчинённые Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Интересы Пулатова в суде представляют двое нидерландских адвокатов, а над остальными процесс проходит заочно. Как уточнил председательствующий судья Фредерик Стейнхёйс, по завершении этой стадии слушаний ответы на вопросы даны не будут, это произойдёт только в день вынесения вердикта (то есть очень нескоро). 17-18 июня право выступить получат прокуроры, не исключено, что заявления сделает и сторона защиты.

Россия — в помощь, а США создают проблемы

Часть расследований по делу MH-17 уже завершена — суд допросил экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского концерна «Алмаз-Антей» как по отдельности, так и вместе. Осталось только получить ответы от «Алмаз-Антея», которые должны быть предоставлены в письменном виде.

В феврале нидерландский суд постановил приобщить к делу отчёты российского концерна — производителя комплекса «Бук», который сразу после крушения Boeing в Донецкой области провёл собственное расследование, хотя все предыдущие годы выводы «Алмаз-Антея» следователи игнорировали. С этой инициативой выступила сторона защиты, по их же просьбе суд допросил эксперта предприятия.

Как объяснила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Пулатова, это было необходимо, чтобы сотрудник «Алмаз-Антея» объяснил, как они пришли к тем выводам, которые приведены в расследовании концерна, поскольку многие эксперты заявляют, что не понимают, какие методы применяли российские специалисты. В итоге, как рассказала Сабине тен Дуссхате, представитель «Алмаз-Антея» в ходе допроса хорошо всё объяснил, и это проливает новый свет на возможную причину крушения, так что его показания очень помогли суду. «Козлы отпущения» для Нидерландов. Кого хотят назначить виновным в крушении рейса MH17 © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Алмаз-Антей» проводил натурные эксперименты с использованием ракеты 9М38М1 и фюзеляжа самолёта Ил-86. Как и члены объединённой следственной группы, специалисты российского предприятия считали, что в атаке на MH-17 была задействована именно эта модификация ракеты.

Однако эксперимент, результаты которого опубликовали в 2015 году, показал, что 9М38М1, а точнее металлические «двутавры» — поражающие элементы, оставляют пробоины в форме бабочки, а на снимках рухнувшего малайзийского «Боинга» таких не было. Это позволяет сделать вывод, что 17 июля 2014 года применялся самый старый тип ракеты 9М38.

Последние такие выпустили в 1986 году, максимальный срок эксплуатации составляет 25 лет. По словам представителей «Алмаз-Антея», с вопросом о возможности дальнейшего использования в 2011 году к ним обращалась украинская сторона, им ответили, что российские военные не применяют ракеты дольше установленного срока из-за опасности для боевого расчёта.

При этом советник генерального конструктора концерна Михаил Малышевский сообщал, что следователи передали снимки фрагментов ракеты 9М38М1 и «двутавров» от неё, найденных среди обломков MH-17, но они вызывают вопросы. Кроме того, эксперимент «Алмаз-Антея» опроверг утверждение, что атака на самолёт совершена из Снежного, о чём сказано в докладе международной группы. Ракета, выпущенная комплексом «Бук» по такой траектории, не могла оставить следы от поражающих элементов на левом двигателе малайзийского «Боинга», как зафиксировано в докладе следователей.

Конструкция боевой части всех ракет для «Бука» задаёт характерное направление для облака поражающих элементов — «скальпеля», разрушающего самолёт. Если бы ракета летела со стороны Снежного, образовавшееся облако прошило бы самолёт насквозь слева направо в районе кабины пилотов, но не задело бы при этом левый двигатель и не могло бы оставить характерных следов вдоль всего фюзеляжа, о чём также говорится в заключении объединённой следственной группы. Власти Нидерландов устали от лжи Украины и готовы расследовать её роль в катастрофе MH17 © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Таким образом, эксперты «Алмаз-Антея» пришли к выводу, что характер повреждений, обнаруженных на MH-17, указывает на то, что ракета летела со стороны Зарощенского, которое в то время в ходе боевых действий переходило под контроль то украинских силовиков, то ополченцев.

Как сообщил заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документы, подтверждающие, что поразившая самолёт ракета принадлежала Украине и была запущена с подконтрольной Киеву территории, а также данные российских радаров с момента авиакатастрофы.

Для более полной картины произошедшего 17 июля 2014 года судебный следователь в 2020 году обратился к США с просьбой предоставить спутниковые изображения, предположительно имеющиеся в их распоряжении, подтверждающие запуск ракеты из ЗРК «Бук» в 6 км к югу от Снежного, но получил отказ. На повторный запрос, направленный 4 марта 2021 года, ответ был аналогичным.

В итоге суд отказался от дальнейших попыток получить от американских властей спутниковые снимки, имеющие отношение к авиакатастрофе MH-17, объявил на сегодняшнем заседании судья Стейнхёйс.

Новый взгляд на Boeing-777 спустя почти 7 лет

В марте 2020 года на начальной стадии предварительного производства прокуроры предложили судьям осмотреть реконструкцию носовой части разбившегося самолёта и собранные на месте трагедии обломки, но судьи тогда усомнились в необходимости такой процедуры. Однако затем решили, что сделать это нужно, и в итоге прибыли на базу ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн 26 мая нынешнего года в сопровождении сотрудников прокуратуры, адвокатов Пулатова, представителей родственников погибших и группы журналистов. Коррупционеры. Названа причина увольнения всех украинских прокуроров, расследовавших крушение MH17 © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Судьи осматривали обломки самолёта на протяжении 4 часов. Сначала самостоятельно, чтобы получить общее впечатление, поскольку видели их впервые. Затем вместе с представителями сторон защиты и обвинения, а также адвокатами родственников судьи изучали 13 объектов, на которые стоило обратить особое внимание, больше всего времени они уделили пробитому насквозь левому крылу.

В завершение судьи при помощи специального подъёмника ближе рассмотрели повреждения носовой части лайнера.

По итогам мероприятия, ставшего завершением стадии предварительного производства по делу MH17, судьи заявили, что осмотр разбившегося Boeing-777 произвёл на них сильное впечатление, но от подробных комментариев отказались.

Адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что всё было очень хорошо организовано, у судей было достаточно времени изучить реконструкцию и обломки. Но, по её мнению, им нужно ещё принять во внимание и те обломки, которые находятся в контейнерах или не доставлены в Нидерланды, но при всём при этом, чтобы прийти к выводам о причинах авиакатастрофы, необходимо быть экспертом.

Представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар также приветствовала решение судей провести выездное заседание на базе ВВС, но подчеркнула, что позиция стороны обвинения остаётся неизменной: MH-17 был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» в районе Первомайского.

Иными словами, сторона обвинения придерживается версии Совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины — стран, чьи граждане были на борту), что атаку на самолёт совершили ополченцы с поля фермы вблизи подконтрольного им населённого пункта Первомайское, что, по словам главы Центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберта Паулиссена, подтверждают данные США, которые оценили, что место запуска находилось в 6 км к югу от Снежного.

Именно те данные, которые Вашингтон по непонятным причинам отказался предоставить по запросу судебного следователя. «Алмаз-Антей» развеял миф Нидерландов о «невидимой ракете», сбившей MH17 © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не может доверять выводам международных следователей, потому что российских экспертов не допускают к работе в её составе, в отличие от представителей Украины, которая нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

«Россия не является частью механизма по расследованию произошедшего. К нашему сожалению, мы были фактически отстранены от этого механизма расследования.

Конечно, мы знаем всю информацию, которая рассматривается в ходе судебных заседаний. Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно информацию альтернативную, которую дают. Поэтому самые разные версии могут рассматриваться. Но опять же, поскольку мы не являемся частью расследования, мы не можем непосредственно как-то влиять на происходящее», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 июня.

Следующие слушания по делу MH-17 пройдут в сентябре, тогда выступить в суде смогут родственники жертв авиакатастрофы в Донецкой области, прения сторон начнутся не раньше ноября, а в целом расследование обстоятельств крушения самолёта завершится в лучшем случае в марте 2022 года. Но может растянуться на более длительный срок.